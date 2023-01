El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contó en su primera conferencia mañanera del año, de este lunes 2 de enero, una de sus experiencias de viaje del Año Nuevo 2023.

De acuerdo con AMLO, en su viaje de regreso a la Ciudad de México (CDMX), después de pasar las fiestas de Año Nuevo en Palenque, Chiapas, fue increpado por un hombre en el vuelo en el que viajaba.

AMLO cuenta que ayer, domingo 1 de enero de este 2023 que cuando venía en su vuelo de regreso a la CDMX, en el avión un hombre lo enfrentó con una serie de preguntas.

Que según el presidente AMLO tenían que ver con el pensamiento de los conservadores y que estaban a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así como otras cuestiones como el empleo de los mexicanos.

“Ayer yo venía de regreso en el avión y un señor se paró con su teléfono y me dijo ‘tengo unas cosas que decirle, ¿no se enoja?’. No, no, no para nada.

Me dice ‘con todo respeto’, sí cómo no, te escucho. ‘¿ Por qué está usted destruyendo el país?’, ‘¿usted sabe que es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en México?’, ‘¿por qué quiere o quería destruir al INE?’, ‘¿por qué las empresas están cerrando y no tienen empleo los trabajadores?’.

Me dice, ‘se lo digo con respeto usted, ¿qué me contesta?, porque tengo otras cosas’, le digo no ya con eso, mira lo que te puedo decir es que entre nosotros no nos vamos a poder entender, porque somos distintos.

Yo te respeto y que bien que me planteas esto pero con respeto, no nos vamos a poder entender porque me hablaste del bien común y busca el origen del tema y como se aplica en México, ¿para qué te respondo?, mejor sigue tu camino”

AMLO