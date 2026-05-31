Las parejas de antes discutían en la cocina. En la sala. En familia. En el coche. En sobremesas eternas que empezaban con cualquier tontería y terminaban sacando pendientes emocionales acumulados desde hacía seis meses. Había miradas, silencios incómodos, puertas cerradas con más fuerza de la necesaria y reconciliaciones que pasaban por una conversación completa.

Las parejas de ahora también viven algo de eso, solo que en verde.

A veces el matrimonio contemporáneo no parece una relación sentimental sino una conversación fijada en la parte superior de WhatsApp. “¿Ya saliste?” “Trae pan”. “No olvides pagar eso”. “¿A qué hora llegas?”

La historia de relaciones modernas ya no se escribe con cartas perfumadas ni con llamadas larguísimas a medianoche. Se construye a punta de mensajes cortos enviados entre pendientes, semáforos, juntas y filas del supermercado. ¿Eso es amor?

Lo curioso es que nadie lo planeó así. Simplemente pasó. El teléfono se fue instalando entre los dos como un tercer integrante de la relación. Siempre presente. Siempre vibrando. Siempre recordando algo. Primero era práctico. Luego fue cotidiano. Y de pronto terminó convirtiéndose en el principal canal de comunicación entre dos personas que comparten techo, cama y quizá hasta Netflix.

Hay parejas que pueden pasar toda la mañana escribiéndose y llegar a la noche sin haberse dicho una sola frase completa en voz alta.

“¿Comiste?”

“Sí”.

“Ok”.

“Ya voy”.

“Te espero”.

Y eso cuenta como conversación.

La tecnología resolvió algo que en el fondo a muchísima gente le cuesta más de lo que admite: hablar de verdad. Mirar al otro y decir exactamente lo que siente. Preguntar con calma. Escuchar una respuesta completa. Tener esa conversación incómoda que no cabe en una burbuja de texto.

Por mensaje, por impersonal, todo parece más fácil.

La molestia se redacta mejor. La evasiva también. El cariño puede dosificarse. Y además existe una herramienta extraordinaria para ganar tiempo: dejar el mensaje en visto mientras uno piensa cómo responder sin comprometerse demasiado.

Antes el silencio era visible. Ahora tiene doble palomita azul.

Las discusiones también evolucionaron. El clásico “está bien” escrito tiene una potencia que supera cualquier portazo. El “ok” puede ser devastador. El “como quieras” enviado a las 4:37 de la tarde merece estudio antropológico.

La puntuación incluso cambió de categoría. El punto final dejó de ser gramática y pasó a ser amenaza emocional. El signo de interrogación duplicado ya no pregunta: exige. Los tres puntitos suspendidos son advertencia. Y no existe neutralidad posible en responder con un pulgar arriba cuando el otro esperaba un mínimo de entusiasmo.

Todo eso se aprende. Con el tiempo una pareja desarrolla su propio idioma digital. Ya saben cuál emoji sí significa cariño y cuál se manda por puro trámite. Entienden la diferencia entre un “jaja” genuino y uno diplomático. Identifican cuándo “ya voy” significa cinco minutos y cuándo significa una hora.

Hay incluso una forma moderna de ternura. No la de las serenatas ni los poemas doblados dentro de un libro. La de preguntar desde el súper cuál yogur era el favorito. La de mandar la ubicación en tiempo real. La de escribir “avísame cuando llegues” y revisar si ya apareció la confirmación.

No es el romanticismo de película. Es otro. Más práctico. Más cotidiano. Menos espectacular. Bastante menos fotogénico. Pero puede que también sea real.

Aunque a veces también pasa algo más silencioso: que entre tantos mensajes útiles (y los inútiles) y respuestas rápidas empieza a instalarse una costumbre rara: la de funcionar juntos sin necesariamente encontrarse de verdad. Como si la conversación siguiera, pero la relación se fuera quedando atrás.

Y entonces aparece una pregunta incómoda. Si casi todo lo que se dicen cabe en pendientes, recordatorios y confirmaciones: ¿siguen siendo pareja o ya solo son dos personas coordinándose la vida? Porque la costumbre pesa. Y el desconocimiento también.

Empieza de a poco. Sin drama. Sin una pelea puntual. Se instala entre los días repetidos, entre el “ya llegué” y el “compra leche”, hasta que un día descubren que saben perfectamente a qué hora llega el otro, pero ya no tanto qué le preocupa, qué le entusiasma o qué le está pasando por dentro. Bien adentro.

Y aun así, a veces, entre tantos mensajes administrativos se cuelan pequeñas señales de afecto que sostienen una rutina completa. Un “te traje café”. Una foto de algo que hizo pensar en el otro. Un meme absurdo compartido a media tarde. Un “ya estoy abajo”.

Y sí: puede resultar ridículo que dos personas sentadas en el mismo sillón se manden videos en lugar de hablar. Pero también hay algo profundamente contemporáneo en eso. La intimidad sin intimidad encontró nuevo formato. Ya no siempre necesita grandes conversaciones ni discursos largos. A veces cabe en una nota de voz de veinte segundos o en ese mensaje mínimo y doméstico que parece no decir nada.

“¿Ya llegaste?”

“Sí”.

“Perfecto”.

Y ahí, entre el teclado, las prisas y el porcentaje de batería, sigue apareciendo algo. No como lo de antes. Definitivamente no mejor, pero infinitamente más conveniente.

Solo con la pantalla desbloqueada… y el chat fijado arriba.