Amigos míos, ¿es lo mismo la “complejidad” que la “completitud”? ¡No!, la complejidad es la cualidad de aquello que está compuesto por múltiples elementos interrelacionados e interdependientes, cuyo comportamiento no puede entenderse analizando sus partes por separado. En cambio, la completitud designa la condición de algo a lo que no le falta nada, y que ya está -valga el galimatías- “completo”.

Así pues, les pido que me acompañen a desenmarañar un caso “complejo”, pero que dista mucho de estar “completo”. El reto es que no desfallezcamos en el intento de explicar el tema “MRO de Mexicana”.

Lo más sencillo sería decir: “¡Claro!, me interesa el tema MRO porque como ex sobrecargo de Compañía Mexicana de Aviación, la base de mantenimiento es un tema que le compete”.

Pero hay que ir un poco más allá, para explicar por qué es un tema que debería importarnos a todos. Me encantaría constreñirme solamente a desmentir todas las falacias que en últimos días se han vertido en varios de medios de comunicación. Pero esta historia es “compleja”, y muy larga, así es que como decía un viejo amigo: “vamos al principio, para mejor entendernos”.

Vayamos al 2010, cuando Tenedora K (empresa creada al vapor por Jorge Gastélum Miranda), adquirió -por la ridícula cantidad de $1,000 (un mil pesos)- las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) que poseía Gastón Azcárraga; un personaje que creó este “conglomerado” en diciembre de 2005, cuando Fox le vendió la compañía aérea por el 10% de su valor real.

La creación de NGA sirvió para fragmentar a la original Compañía Mexicana de Aviación; partió los distintos negocios de la compañía aérea en: aerolínea troncal, aerolíneas alimentadoras, servicios terrestres, aerolínea de carga, recintos fiscales y aduaneros, base de mantenimiento y en un centro de adiestramiento, por mencionar sólo a los más grandes.

En agosto de 2010, Tenedora K tomó la determinación de “parar operaciones” y entrar a un concurso mercantil. Desde ese momento decidió, y así lo hizo público, que la única empresa que generaba ganancias era la base de mantenimiento, el MRO. Esa fue la razón por la que -en el juicio de concurso mercantil- se sacó de la masa concursal, y eso explica por qué la base de mantenimiento jamás paró operaciones.

Desde 2010 y hasta la fecha la base de mantenimiento (MRO) ha seguido operando. No obstante, eso no quiere decir que su historia sea “miel sobre hojuelas”; todo lo contrario, han pasado muchas, muchas cosas.

Por ejemplo, en 2014 el gobierno de Peña Nieto creó un Fideicomiso llamado “MRO-2100”. Las razones anunciadas parecían plausibles, y todas era en favor de los trabajadores que llevábamos 4 años sin trabajo. Hoy, en retrospectiva vemos claramente que la razón primordial era solamente desactivar la movilización obrera, cuya expresión más visible era un plantón permanente de trabajadores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). ¿Ustedes lo recuerdan?

Un fideicomiso, es legalmente “un traje a la medida” que se hace para cuestiones muy concretas; sus reglas son claras y precisas para un fin previamente establecido. En este caso se trató de establecer un término de 10 años, que vencieron en abril de 2024, para vender la base de mantenimiento. Se estableció que el producto de la venta sería para fondear el fideicomiso, y así “liquidar” a los ex trabajadores de Nuevo Grupo Aeronáutico, a sabiendas que lo que se obtuviera del concurso mercantil, no iba a alcanzar para pagarles a todos.

¡Una medida fabulosa!, pensamos ingenuamente los trabajadores. No importa que hayan sacado al MRO de la masa concursal, al final la base de mantenimiento seguirá trabajando, aumentando su valor, y sí va a servir para pagar nuestras liquidaciones. Es la joya de corona, “ni modo que en diez años no aparezca un comprador”.

Pero no sucedió. ¿Saben por qué no se vendió la base de mantenimiento en el tiempo establecido? De entrada, porque nunca se realizó un avaluó para saber cuánto cuesta el MRO de Mexicana. Al día de hoy no sabemos cuánto cuesta la que fue la base de mantenimiento más grande del país, y una de las más importantes del continente.

Precisamente por eso en 2024, cuando se acabó el tiempo, pidieron una prórroga en el fideicomiso para poder hacer el avaluó y luego vender. Y ¿qué creen?, pasaron los 18 meses de la prórroga y en octubre del 2025 se venció; entonces pidieron una segunda prórroga, la cual se otorgó, y se vencerá en diciembre de 2027, pero -por absurdo que parezca- sigue sin realizarse el avaluó requerido. Si ustedes buscan la razón, encontrarán una nefasta respuesta: porque el avalúo tiene un costo estratosférico, y las partes no se ponen de acuerdo en quién debe asumir dicho gasto.

Pongamos orden en las ideas, y los nombres sobre la mesa, porque esto no sucede con entelequias como responsables. Los administradores son Óscar Argüello, como director del MRO, Rafael Gutiérrez Barajas, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Marco Antonio Calva Pimentel, secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), Adolfo Crespo y Vivó, de la Coalición de Empleados de Confianza (CEC); por parte de mi sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), al parecer mantiene vacante el puesto, y finalmente Alejandro Torres Landeros, quien es director adjunto del MRO.

Una complejidad más: ¿por qué ellos son los administradores de la base de mantenimiento de Mexicana? Como dije, Jorge Gastélum, que compró en mil pesos el 95% de las acciones de NGA -incluyendo al MRO-, pedía millones de dólares para dar paso a la venta; por eso fue bien recibida la propuesta peñanietista de crear un fideicomiso para los trabajadores, y vender el MRO.

La propuesta vino de la mano con la siguiente medida: en 2019 se le quitó a Gastelum la administración del MRO, y en ésta quedó conformada por los sindicatos y la coalición de los trabajadores de confianza. Sin embargo, no fue suficiente para acabar con los problemas de opacidad y rendición de cuentas, y en lugar de que los nuevos administradores se pusieran las pilas y realizaran el avaluó para proceder a vender la base, encontraron en el MRO a la gallina de los huevos de oro.

Muestra de ello es que, antes de que se venciera la primera prórroga en 2025, Rafael Gutiérrez Barajas declaró a medios que pretendía que los trabajadores se volvieran accionistas de la base, y así no tener la necesidad de vender “la joya de la corona”.

Durante todo este tiempo los actuales administradores literalmente “se han hecho patos” para rendir cuentas a los ex trabajadores de NGA. Lo peor: cuando vieron lo lucrativo que era el taller, sin consultar a la base de trabajadores se atrevieron a ampliar el taller, construyendo un segundo hangar para la pintura de aeronaves. No es dato menor, pues según reportaron los diferentes medios convocados a la inauguración del llamado hangar “Lincoln Standard, la ampliación fue de 8,000 metros cuadrados.

Para comprender mejor el asunto: los actuales administradores son personajes que ya venían enquistados en el MRO desde los tiempos de Jorge Gastélum. Lo digo así porque es un hecho comprobado que ya estaban ahí metidos desde antes de la creación del Fideicomiso. Una vez que detentaron la administración, empezaron a dilapidar el talento y el capital humano, corriendo a los trabajadores de más experiencia, y en las últimas fechas lo que se han hecho es contratar becarios para que les “saquen la chamba”.

Estimados lectores, les ruego que consideren que una base de mantenimiento de aviones no se puede comparar con un taller mecánico de automóviles, por muy grande que éste sea.

El desprolijo manejo del MRO ha traído consigo graves errores: golpes a aviones y overhauls mal hechos, que trajeron como consecuencia que aerolíneas como LATAM y Aeroméxico -entre otras- dejaran de utilizar los servicios del MRO. El caso de Volaris merece mención aparte, pues derivado de que golpearon varios de sus aviones, diferentes trabajadores afirman que hoy están estacionando “gratis” sus aviones en el MRO, para pernoctar en el AICM.

Y no hablemos de la deuda que dejó la aerolínea de bajo costo argentina Flybondi: más de 300 millones de dólares que no han pagado al MRO por los servicios que se le realizaron. Esto es tan solo un poco de información que, gracias a los trabajadores, nos hemos enterado, porque los actuales administradores se manejan con una opacidad que asusta.

Entonces, para que a ustedes mis lectores les quede más clara esta historia, sepan que cualquier venta del MRO tendría que empezar con un avaluó, pero la realidad es que hasta el momento en que escribo estas líneas, no se ha llevado a cabo, y esto nos deja sin saber cuál es el costo real de la base de mantenimiento.

Lo segundo es que a partir del 2014 los administradores, primero encabezados por Jorge Gastélum Miranda y posteriormente por las tres asociaciones sindicales y la coalición del personal de confianza, llegaron al 2024 sin esa primordial información, y en consecuencia no se concretó ninguna venta; después se dio la primera prórroga, de un año y medio, pero se venció en octubre del 2025.

18 meses en los que nadie de la actual administración del MRO movió un dedo. Se llegó el plazo fatal, y tuvieron que salir -una vez más- a pedir una segunda prórroga para la venta del MRO, y consiguieron una nueva fecha: diciembre de 2027.

He seguido puntualmente el caso durante todo este tiempo, desde el 2014 hasta la fecha, en parte porque me compete como ex sobrecargo de la antigua Mexicana de Aviación y parte del NGA, pero también porque es un tema de interés periodístico dentro de la industria aérea, íntimamente relacionado con el espacio aéreo, que nos pertenece a todos los mexicanos.

Sé de sobra que es un tema extremadamente complejo, porque intervienen muchos actores, y todo deriva de un conflicto jurídico que tiene más de una década sin resolverse. Son ya cuatro presidencias las que han tenido “la papa caliente” en sus manos, y la solución simple y sencillamente no llega; la finalidad de abordar este tema es que tengan, de la manera más clara posible, toda la información sobre este caso, y tengan claro el porqué la actual administración de Mexicana MRO organizó el tour de medios, y ustedes juzguen si lo hicieron de manera seria, o si -como lo pienso yo- fue solamente una tomadura de pelo.

En una segunda parte hablaré más a profundidad de la realidad que enfrenta el MRO, y de las triquiñuelas que están utilizando para vender una historia que no es cierta, con la única finalidad de calmar los ánimos al interior de la base de mantenimiento.