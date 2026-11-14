Suspensión de vuelos en Estados Unidos complica viajes de equipos de la NFL y la NBA

La suspensión de suspensión de vuelos en Estados Unidos ha complicado viajes de varios equipos de la NBA, NHL y fútbol universitario.

Por su parte, algunas franquicias de NFL están pendientes de una posible normalización del servicio previos a los duelos deportivos que enfrentarán este fin de semana.

Incluso, la interrupción de los vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, pone en duda la llegada de árbitros y personal deportivo que suele viajar un día antes de cada encuentro.

Equipos de la NBA y NHL con viajes afectados tras suspensión de vuelos en Estados Unidos

Los Brooklyn Nets de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) encabezan la lista de equipos afectados por la suspensión de vuelos, ya que tenían previsto enfrentarse a los Memphis Grizzlies el sábado 14 de noviembre.

Reportes señalan que al momento de abordar el avión, el vuelo fue interrumpido.

Además, Cavaliers, Bulls y Grizzlies debían jugar hoy 13 de noviembre y volar posteriormente.

Los Pistons fueron de los pocos que lograron llegar a su destino, en Miami, antes de la orden de la FAA.

Pistons, NBA (Duane Burleson / AP)

En la Liga Nacional de Hockey (NHL), los Panthers pudieron llegar a St. Louis para su partido de este viernes.

No obstante, los Sharks tuvieron que esperar para su viaje a Utah. La liga de hockey tenía programados 14 partidos para el sábado.

Mientras que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se encuentra a la espera de cómo evolucione la suspensión de vuelos y la reanudación de operaciones.

La ventaja de la NFL es que sus encuentros de la décima semana estaban previstos, principalmente, para el domingo 15 de noviembre y el lunes 16 de noviembre.

NFL (Chris O'Meara / AP Photo/Chris O'Meara)

Fútbol universitario, uno de los más afectados por la suspensión de vuelos en Estados Unidos

El fútbol universitario de Estados Unidos ha sido uno de los más afectados por la suspensión de vuelos.

Los equipos de las conferencias Power 4 que esperaban viajar hoy eran:

Baylor, Kansas State, Utah y Arizona State de la Big 12

Ole Miss, Tennessee y Texas de la SEC

Minnesota y Washington de la Big Ten

De acuerdo con ESPN, la Atlantic Coast Conference (ACC) informó que sus equipos visitantes llegaron a sus destinos antes de la suspensión de la FAA.

Por su parte, Wyoming y Colorado State tampoco pudieron viajar. En el caso de Tulane, que debía visitar Houston para enfrentar a Rice, se trasladará en autobuses.

Suspensión de vuelos en Estados Unidos complica viajes de equipos de la NFL y la NBA (@PeteThamel)

Las misma opción eligió Auburn para viajar a Mississippi State y North Texas para su partido en San Antonio contra UTSA.

En el caso de los árbitros del futbol universitario, se reportó que pudieron llegar a sus destinos, aunque algunos para los partidos de la ACC, no.

Ante tal escenario, la conferencia Big 12 informó que está evaluando “posibles cambios en el calendario de fútbol americano” del sábado.