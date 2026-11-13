Así es, tal y como se lee en el título de esta columna, la fabricante de aviones francesa Airbus, junto con Qantas, la aerolínea bandera de Australia, marcan un antes y un después en la aviación tras batir un récord mundial de distancia, con el equipo A350-1000ULR (Ultra Long Range); pero pónganse cómodos, que ya les platico toda esta hazaña.

De manera oficial el modelo de avión de Airbus, A350-1000ULR Ultra Long Range (o sea, de ultra largo alcance), ha batido un récord mundial Guinness, y ahora es el protagonista de hacer “el vuelo más largo realizado por un avión comercial”.

No es un mero chisme chabocho. Del evento dejaron constancia, no solo el equipo especializado y jueces que comprobaron la exactitud, veracidad y cumplimiento estricto de las normas establecidas por Guinness; también lo hicieron -de forma independiente- plataformas como FlightRadar24, así como la Federación Aeronáutica Internacional (Fédération Aéronautique Internationale, FAI), que desde el año 1905 se encarga de certificar los récords tanto en la aviación como en la astronáutica, y que actualmente esta reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

El A350-1000ULR de Qantas consigue un récord Guinness por realizar el vuelo más largo de la historia (PABLO Kevin Alexis)

Ahora sí, les cuento que el vuelo fue operado por Airbus, con el distintivo “AIB35LR”, que fue el código de llamada (callsign) utilizado para el histórico vuelo de prueba, que formó parte de la campaña de pruebas que está llevando a cabo la aerolínea Qantas, dentro de su proyecto Sunrise, iniciativa de ultralarga distancia que busca lanzar vuelos comerciales sin escalas desde la costa este de Australia (Sídney y Melbourne) a centros globales como Londres y Nueva York.

El AIB35LR despegó del Aeropuerto de Melbourne (MEL) a las 17:27 hora local (06:27 Tiempo Universal Coordinado, UTC) del lunes 27 de julio, y esta aeronave terminó aterrizando en el aeropuerto francés de Toulouse (TLS), que por cierto es la cuna de la fabricante de aviones Airbus, a las 09:51 hora local (07:51 UTC) del martes 28 de julio.

Se destaca este vuelo porque cubrió una distancia de 12 mil 503 millas náuticas, o su equivalente que es de 23 mil 155 kilómetros, con un tiempo de vuelo de 24 horas con 24 minutos, ¡más de un día completo!

Deben saber que este vuelo es parte de un requisito que impone Airbus para comprobar el alcance real de estas aeronaves, y después brinden un servicio comercial de pasajeros para vuelos de ultra largo alcance.

Generalmente esto sucede con Australia, al ser Oceanía un continente que está lejos de todo, sus vuelos tienen que hacer varias escalas, volviéndolos sumamente largos, de más de 36 horas, entre escalas y conexiones; por eso, para comodidad de los usuarios, se busca “acortar” el tiempo, con aviones que tengan la capacidad de volar largas distancias.

Airbus toma el tiempo así: desde que comienzan a remolcar a la aeronave para colocarlo en la calle de rodaje, hasta que llega a su destino y le ponen al avión sus respectivos calzos, ahí detiene el cronómetro.

Tras despegar, el avión sobrevoló la ciudad australiana de Sidney y se enfiló rumbo al Océano Pacífico en dirección al Aeropuerto de Los Ángeles (LAX); al cruzar la línea internacional, cambió de fecha y luego de sobrevolar por el espacio aéreo norteamericano cruzó por el Océano Atlántico y por el sur del Reino Unido, sobrevolando la ciudad de Londres, para luego llegar a Francia y aterrizar en Toulouse.

Imaginen que la tripulación a bordo durante este vuelo pudo apreciar dos atardeceres y dos amaneceres, mientras cruzaban por tres continentes y dos océanos. Sin lugar a dudas una experiencia inolvidable, junto con los cambios de horario.

El A350-1000ULR de Qantas consigue un récord Guinness por realizar el vuelo más largo de la historia. (Especial)

La tripulación para este vuelo estuvo compuesta por un total de 13 personas; de ellos tres eran pilotos aviadores de prueba, de la fabricante Airbus, dos pilotos aviadores al servicio de Qantas, y además cinco ingenieros de vuelo de pruebas de Airbus. También les acompañaban dos ingenieros de diseño de la armadora francesa, así como un representante de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI).

En opinión Lars Wagner, director ejecutivo de Aeronaves Comerciales de Airbus:

“Este logro refleja el espíritu pionero e innovador que forma parte de nuestro ADN en Airbus. En respuesta al reto planteado por Qantas, nuestros equipos colaboraron para ampliar el alcance del A350-1000 de forma eficiente y económicamente viable, con el fin de realizar los vuelos comerciales más largos de la historia.

Al volar 12.503 millas náuticas sin escalas, hemos demostrado plenamente la capacidad de la aeronave para cumplir su misión. ¡Y el récord mundial fue la guinda del pastel!

Enhorabuena a todos los equipos de Airbus que han hecho posible este proyecto. Gracias a Qantas por una colaboración excepcional que nos ha permitido superar juntos los límites; a Rolls-Royce por su total apoyo, y a todos nuestros socios que han contribuido a este emocionante momento en la historia de la aviación. ¡Hoy podemos afirmar que el A350 es, sin duda, el líder indiscutible en vuelos de largo alcance!”

Dentro de los planes operativos de la aerolínea australiana Qantas, está ofrecer a sus clientes la opción de volar sin escalas saliendo de Sidney y llegando a destinos como Nueva York y Londres. Un vuelo así sería menos exigente que el realizado en esta prueba, pues estaría cubriendo una distancia de aproximadamente 10 mil millas náuticas, con tiempos estimados de vuelo de 22 horas.

Ahorrándose así escalas y conexiones que hacen que este tipo de vuelo lleguen incluso a 36 horas o más, y todo gracias a que este nuevo modelo de avión permite una autonomía de vuelo por su tranque central trasero adicional (RCT). Recuerden que el combustible en los aviones está en las alas, y tener un depósito extra le permite volar más tiempo, mejorando su rendimiento.

El modelo de avión A350-1000ULR se suma al existente A350-900, A350-900 ULR y al A350-1000, modelos de aeronave han establecido nuevos estándares para los viajeros, gracias a que se pueden operar vuelos de larga distancia, incluso -y esto es música para los oídos de las aerolíneas en estos momentos- ahorrando combustible.

Estos nuevos equipos, y eso es muy importante, disminuyen de forma considerable las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, haciendo que este tipo de vuelos sean incluso más verdes y menos contaminantes, a los que se les suma distintos niveles de confort dentro de las cabinas de pasajeros.

Dentro del marco del Proyecto Sunrise, Qantas ha encargado a Airbus 12 aviones modelo A350-1000ULR, teniendo prevista la llegada de la primera aeronave para el mes de abril del próximo año. Gracias a ello, Qantas estará anunciando el inicio de su ruta Sidney-Londres.

Adicionalmente la aerolínea australiana ha solicitado 12 equipos modelo A350-1000 para vuelos de larga distancia, estos aviones son estándar a diferencia del A350-1000ULR.

A través de un comunicado Airbus nos compartió los nombres de todos y cada uno de los tripulantes, y a continuación se los doy a conocer:

“La tripulación a bordo estaba compuesta por: los pilotos de pruebas de Airbus Xavier Pepin, Vincent Sibelle y Josef Bayoud; los pilotos de Qantas, el capitán Andrew Coull y el capitán David Summergreene; los ingenieros de vuelo de pruebas de Airbus Laurent Rossignol y Nicolas Granier; y los ingenieros de vuelo de pruebas de Airbus Tuan Do, Alexia Plumet y Jaime Angoloti.

También se encontraban a bordo los ingenieros de diseño de Airbus, Stefan Gumm y Carsten Obermann. La Federación Aeronáutica Internacional estuvo representada por Gilles Darriau.”

El A350-1000ULR de Qantas consigue un récord Guinness por realizar el vuelo más largo de la historia (Especial)

Muchísimas felicidades a Airbus por seguir innovando, por hacer aviones que faciliten el traslado y la conectividad, y un especial reconocimiento a la tripulación compuesta por hombres, y una mujer como ingeniera aeronáutica. Un gran ejemplo para miles de jóvenes que se quieren desarrollar dentro de la industria aeronáutica.