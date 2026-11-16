Apunte por si sirviera a la presidenta de México en la cumbre de China

Este miércoles 18 de noviembre, cuando los líderes de las 21 economías de APEC se sienten a la mesa de la cena de bienvenida que les ofrecerá el presidente Xi Jinping en Shenzhen, China, la sonda Voyager 1 habrá llegado a un sitio donde jamás había estado nada creado por seres humanos: una región del universo ubicada a un día luz de la Tierra.

La Voyager despegó en 1977. Le tomó casi 50 años recorrer lo que la luz atraviesa en una sola jornada.

La presidenta Claudia Sheinbaum —física, doctora en ingeniería, ambientalista, mujer progresista y jefa de Estado de una gran nación— podría compartir una reflexión sobre la Voyager allá en China, en su discurso o en charlas privadas.

Quizá no haya entre los y las líderes que dialogarán en Shenzhen alguien con una formación comparable a la de Claudia, cuya preparación científica es poco común entre gobernantes.

El disco de oro: Beethoven, las ballenas y los Beatles

La Voyager 1 lleva consigo un cargamento valiosísimo: un disco de oro con saludos, mensajes, música y sonidos de nuestro planeta.

Se preparó con la esperanza de que alguna inteligencia lejana lo encuentre algún día y lo escuche.

Carl Sagan encabezó el comité que eligió el contenido. Destaco dos piezas musicales y un sonido natural… y también una ausencia.

La primera: el movimiento inicial de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Quizá el tema más conocido de la historia de la música. Sus cuatro notas iniciales son patrimonio de la humanidad.

La segunda: la Cavatina del Cuarteto de cuerdas número 13, también de Beethoven. Es una de las composiciones más conmovedoras del genio alemán, escrita cuando ya estaba prácticamente sordo. Se dice que ninguna de sus obras lo emocionó más.

La tercera: el canto de las ballenas. La humanidad, en 1977, no quiso presentarse ante el universo como la única especie capaz de comunicarse con sonidos complejos y sublimes.

Beethoven y las ballenas. La creatividad humana y las maravillas de la naturaleza. Era el mensaje a transmitir a inteligencias lejanas en el infinito universo.

La canción que la propiedad privada dejó en la Tierra

Debió haber estado en el disco de oro Here Comes the Sun —Aquí viene el sol—, la bellísima canción que George Harrison compuso para los Beatles y que apareció en Abbey Road, en 1969.

¿Por qué Here Comes the Sun no viaja por el espacio junto con Beethoven y las ballenas? Por un vulgar asunto de derechos de autor. Un exceso del derecho de propiedad que sus defensores más radicales consideran prácticamente sagrado.

Sagan lo contó en Murmurs of Earth, un libro de 1978 sobre el disco: los Beatles estaban a favor de incluir la canción, pero no se consiguió el permiso de quienes tenían los derechos.

Ann Druyan, directora creativa del proyecto y después esposa de Sagan, dijo que llegó un telegrama exigiendo 50 mil dólares por cada copia del disco; como eran dos, uno por cada sonda Voyager, la cuenta sumaba 100 mil dólares. Algo imposible para un proyecto que se hizo con un presupuesto mínimo y aun con dinero de sus propios promotores.

El problema es de fondo: la propiedad privada no puede convertirse en obstáculo que impida a la humanidad alcanzar metas superiores.

El derecho de propiedad es sagrado, dicen los economistas neoliberales. Yo mismo lo he considerado así, pero… ¿qué ocurre cuando a la propiedad privada, o a su dios gemelo, el mercado, no se les ponen límites?

Sin límites impuestos por el Estado, es cierta la aterradora tesis de Pierre-Joseph Proudhon, el anarquista francés: “La propiedad es un robo”. En el caso de la sonda Voyager 1, un robo y hasta un crimen atroz contra la humanidad entera.

Ahí encuentro un argumento para que la presidenta Sheinbaum, de izquierda, discuta con los defensores a ultranza de la propiedad privada y del mercado, empezando por Donald Trump y sus asesores, tan celosos de las patentes, las industrias y los derechos de las corporaciones de su país. Seguramente habrá otros gobernantes reunidos en APEC que piensan igual.

El Estado tiene el derecho y la obligación de regular la propiedad y el mercado, que desde luego merecen protección para que la economía avance, pero no pueden estar por encima de los principales valores éticos y estéticos.

Qué paradoja: celebramos que la humanidad ha alcanzado una nueva frontera del universo —haber llegado a un día luz de distancia de la Tierra—, pero una de las canciones más representativas del siglo XX no pudo viajar porque alguien quiso cobrar un dinerito.

Las ballenas: la otra lección para APEC

La segunda gran lección del disco de oro tiene que ver con las ballenas. Ahí va su canto, viajando por el espacio. Una expresión de la vida marina que debemos cuidar o atenernos a las consecuencias climáticas.

En Shenzhen, hay que subrayarlo, estarán representadas algunas de las economías que más gases de efecto invernadero emiten. China y Estados Unidos, los mayores emisores del mundo, y otra nación bastante irresponsable: Rusia.

Claudia Sheinbaum, que ha estudiado la energía y el cambio climático, podría recordarles a Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin algo elemental: las ballenas exigen océanos limpios y silenciosos donde vivir y cantar.

Ahora mismo el gran enemigo del canto de las ballenas es una demanda del insaciable mercado global de energía: llevar por el mar a Asia, en enormes buques tanque, gas natural de Texas, Estados Unidos.

Debe ya quedar claro que los gigantescos buques metaneros amenazan a las ballenas.

No digo que se deba impedir que el gas de Texas llegue a Asia. Digo que debemos preguntarnos por dónde deben navegar esos barcos y qué daños pueden provocar.

En México hay una controversia ambiental, legítima, muy seria, por los proyectos para exportar gas natural texano a Asia a través del Golfo de California, el acuario del mundo.

Ese mar es hábitat de ballenas y otros cetáceos. Ahí se alimentan, se reproducen y se comunican. El paso de grandes embarcaciones genera ruido, altera su comportamiento y aumenta el riesgo de colisiones.

El canto de las ballenas es una forma de comunicación esencial para su vida. Una maravilla que debemos preservar: por eso viaja ya a un día luz de distancia de la Tierra.

El capitalismo estadounidense y los modelos capitalistas o estatistas con inversiones privadas de China y Rusia —como quiera que se clasifique a los sistemas de estas dos naciones— tienen algo en común: necesitan cantidades descomunales de energía para sostener su producción. Y mientras el mundo no transforme radicalmente sus fuentes de energía, esa exigencia seguirá generando emisiones y dañando al medio ambiente.

Habrá que buscar alternativas. Otras rutas, otras tecnologías, otras formas de producir y transportar energía. Porque las ballenas no deben dejar de cantar.

Cincuenta años, un día

No sabemos si alguna inteligencia lejana encontrará el disco de oro. La presidenta Sheinbaum, para hacer posible la discusión racional en APEC, tendría que suponer que Beethoven y las ballenas se escucharán en los confines del universo —tristemente, los Beatles no—. Y a partir de ahí, invitar a los y las líderes más importantes del mundo a tomar decisiones que lleven a acciones inmediatas.

Beethoven representa lo mejor que ha producido la creatividad humana. Una belleza difícilmente superable.

El canto de las ballenas nos recuerda que no somos los únicos habitantes de este planeta capaces de generar sonidos sumamente hermosos.

La ausencia de los Beatles nos enfrenta con una de nuestras miserias: haber vuelto la propiedad privada tan excesivamente poderosa que limita inclusive la potencial comunicación con otras inteligencias.

Dos advertencias para la gente de gran poder reunida en Shenzhen

Primera: el mercado y el derecho de propiedad no pueden ser sagrados, necesitan ser controlados cuando chocan con intereses superiores de la sociedad.

Segunda: el crecimiento económico debe tener límites —como el título de aquella obra del Club de Roma, Los límites del crecimiento—. Ningún modelo de desarrollo justifica destruir la naturaleza de la que depende nuestra existencia.

Cincuenta años para recorrer un día luz. Y ni siquiera pudimos llevar a los Beatles , porque alguien quiso cobrar por la canción. Y en una de esas, cuando el disco se escuche, las ballenas habrán dejado de cantar, enmudecidas por los ruidos espantosos de los buques metaneros.

¡Qué miseria!