Tras un proceso en tribunales, el Departamento de Transporte gringo (DOT) eliminó la restricción a la alianza entre la aerolínea del caballero águila y la norteamericana Delta, y por ello para ambas aerolíneas el 2027 pinta muy prometedor.

En el futuro inmediato vienen tres nuevas rutas y una frecuencia más, lo que deja en claro que la conectividad entre México y los Estados Unidos se sigue fortaleciendo. Pero hablemos primero de las tres nuevas rutas.

Aeroméxico suma tres nuevos destinos saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el primero a Nashville en Tennessee (BNA), el segundo a Nuevo Orleans, en Luisiana (MSY) y el tercero a San Juan, en Puerto Rico (SJU).

Estos comenzarán a operar el próximo 2027, el primero a partir del 13 de junio a Nashville, el 17 de junio a Nuevo Orleáns y el 24 de junio a San Juan, todos estos destinos saliendo desde el AICM.

Y a partir del 14 de junio, desde Nashville saldrá un vuelo a la Ciudad de México y el 25 de junio hará lo propio otro saliendo desde San Juan. Los vuelos serán directos, con un total de 4 frecuencias a la semana, y gracias a la alianza que el caballero águila mantiene con Delta, esta red de vuelos ofrecerá mayores opciones a los usuarios, además de facilitar la conectividad entre los Estados Unidos y Puerto Rico.

Para el vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, la apertura de estas nuevas rutas significa:

“La incorporación de Nashville, Nueva Orleans y San Juan a nuestra red nos permitirá brindar mayores opciones de conectividad acercando a los pasajeros a destinos con identidad única y grandes atractivos. En conjunto con Delta seguiremos explorando mercados y creando mayores conexiones que fortalezcan el turismo y los lazos entre México y los Estados Unidos”.

Como mencioné al principio, además de estas nuevas rutas, se suma una nueva frecuencia diaria en la ruta a Austin, en Texas. A partir del 3 de junio saliendo del AICM, y a partir del 4 de junio saliendo desde el aeropuerto de Austin (AUS).

Con la incorporación de esta frecuencia, Aeroméxico y Delta aliados ofrecen una mayor oferta de vuelos desde la ciudad de México a destinos en el estado de Texas, como San Antonio, Dallas-Forth Worth; con esto la aerolínea del caballero águila estará ofertando 6 vuelos diarios desde Texas a la Ciudad de México.

La nueva frecuencia a Austin, Texas tendrá el siguiente itinerario: saliendo del AICM a las 16:35 para aterrizar en Austin a las 20:10 de la noche y el regreso saliendo de la ciudad texana a las 8:30 de la mañana para estar llegando a la Ciudad de México a las 10:00 horas de la mañana.

En opinión del vicepresidente para Latinoamérica en Delta, Alex Antila:

“Delta ha mantenido un crecimiento constante en Austin y, actualmente, opera más de 60 salidas diarias en los días de mayor demanda hacia casi 30 destinos. La incorporación del segundo vuelo de Aeroméxico impulsará aún más este crecimiento. Gracias a nuestro Acuerdo de Colaboración Conjunta, los clientes de Aeroméxico contarán con una mayor variedad de horarios, conectando fácilmente desde Austin hacia el resto de la red operada por Delta”.

Ahora, la pregunta del millón ¿en qué tipo de aviones operarán estos vuelos? Los vuelos a Nashville y a Nuevo Orleáns serán operados con su filial Aeroméxico Connect, que utiliza equipos de la marca Embraer 190, con capacidad de transportar a 99 pasajeros, donde se incluyen 11 en Clase Premier.

Y los vuelos a San Juan en Puerto Ricos y los de Austin en Dallas, serán operados por la troncal Aeroméxico a bordo de sus modernos Boeing 737MAX8, los cuales tienen una capacidad de trasladar a 166 pasajeros, de los cuales 16 se ubican en su cabina premier.

Tanto en la filial como en la troncal, los pasajeros disfrutarán de entretenimiento a bordo, snaks y bebidas de cortesía, así como el servicio de WiFi que la aerolínea ofrece.

Ahora ya lo saben, así que vayan haciendo un hueco en sus agendas para quienes no han tenido el gusto de conocer alguno de estos destinos, o quienes por alguna circunstancia ya fueron en el pasado, pero ahora lo pueden hacer de forma directa sin escalas y saliendo de la Ciudad de México.

El primer destino es la meca del country, y su reina indiscutible es la recién fallecida Dolly Parton. La ciudad permite empaparse de una cultura tan grande como es el la música country, pero también conocer su gastronomía y sus atracciones culturales, así como su vibrante vida nocturna.

Podrán salir del AICM lunes, miércoles, viernes y domingo a las 15:15 para aterrizar en Nashville a las 20:00 horas, y el regreso serán los días lunes, martes, jueves y sábado a las 09:30 de la mañana para llegar a la Ciudad de México a las 12:05.

La siguiente ruta es una delicia, tanto si eres amante del jazz, de las historias paranormales o de la mezcla de las culturas, francesa, española e inglesa con fuertes raíces africanas. Definitivamente Nuevo Orleans es un lugar al que es imperativo ir.

El destino conjuga cultura, gastronomía y es sumamente turístico, La Nouvelle-Orléans tiene muchísimo que ofrecer, así que podrán viajar saliendo los días martes, jueves, viernes y domingo del AICM a las 09:40 para estar aterrizando a las 13:30. Y el regreso saliendo de Nueva Orleáns es los días martes, jueves, viernes y domingo a las 15:00 horas para llegar a esta capital, olla de grillos, a las 16:50 de la tarde.

Y finalmente, como dijera Noel Estrada hace más de 80 años, “En mi bello San Juan” encontrarán una verdadera joya puertorriqueña que no se pueden perder. Esta nueva ruta ofrecerá cuatro vuelos a la semana saliendo los días miércoles, jueves, viernes y sábado del AICM a las 11:55 y llegando a San Juan a las 19:00 horas. El regreso serán los jueves, viernes, sábado y domingo, saliendo de San Juan a las 13:00 horas para aterrizar en México a las 16:15 horas de la tarde.

Celebro la alianza entre Aeroméxico y Delta, y felicito a ambas aerolíneas por esta expansión de nuevas rutas que permiten a los viajeros conocer nuevos destinos o regresar a ellos, y a tender puentes en el área mercantil, ya que también son destinos perfectos para el intercambio comercial.

Enhorabuena, y nuestros mejores deseos para que les pinte muy bonito el próximo 2027, especialmente a la aerolínea que comanda el Dr. Andrés Conesa, y que es la más grande de nuestro país.