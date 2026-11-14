“Y concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo, como la primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo, que llamé ‘Vuelva usted mañana’; que todas las noches y muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones: ‘¡Eh!, ¡mañana le escribiré!’”. Mariano José de Larra, 1833

Para 2006 hay prisa. Ariadna Montiel fue a San Lázaro a pedir una comisión especial para revisar la elección que perdió López Obrador. Ricardo Monreal llevará la propuesta a la Junta de Coordinación Política. Alejandro Moreno, por su parte, pidió que se revisen también 2018 y 2024. Si esto sigue así, en la Cámara van a necesitar un calendario electoral para el seguimiento de las elecciones que YA tuvimos. Yo quisiera uno más modesto: el de las diligencias por los contratos del INE de Taddei.

El viernes, Blanca Cruz, presidenta provisional del Instituto, confirmó que la Fiscalía General de la República ya realizó sus primeras diligencias relacionadas con esos contratos. Hay que incorporar ese dato al reclamo que hizo Federico Berrueto en este diario sobre la demora de la FGR. La UIF anunció el 4 de noviembre el bloqueo de cuentas de 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales y la presentación de una denuncia. El órgano interno de control del INE informó de seis denuncias penales y el Consejo General presentó otra. Ya hubo diligencias. Pero sigue pendiente a mi parecer lo fundamental: saber si la Fiscalía ha citado a Guadalupe Taddei y si ella compareció.

Y es que se publicó que Taddei cruzó a Arizona después de renunciar. Fuentes de Migración dijeron a La Jornada que no tenían registro de su salida desde entonces. Mas a mí me indigna la posibilidad de que haya salido mientras las autoridades intercambiaban oficios. Si ocurrió, quiero saber en qué punto estaba la investigación ese día. Y si sigue en México, tanto mejor para que explique cómo es que se negociaban los contratos de la institución que presidió.

Ese mismo viernes, Hacienda informó que, por una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rubén Rocha Moya podía disponer de los depósitos de sus tres pensiones. La del IMSS, la del ISSSTE y la de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El resto de los recursos sujetos al bloqueo quedó inmovilizado. Me parece bien que se respete la protección de las pensiones. Quiero esa misma precisión para un jubilado cualquiera que descubre en la farmacia que su tarjeta ya no pasa. En el caso de Rocha sabemos qué autoridad resolvió y a quién le tocó cumplir. Esa es precisamente la secuencia que quiero ver en el INE.

Monreal busca un acuerdo para elegir a la nueva presidenta del instituto. Entretanto, consejeros del INE expusieron, según reportó Reforma, la estrategia que Taddei pretendía usar para asignar contratos de materiales electorales de 2027. Ahí está la pregunta que yo pondría sobre la mesa antes de discutir nombres de posibles sucesoras. ¿Qué decisiones podrá tomar por su cuenta la próxima presidenta, cuáles deberán pasar por el Consejo General y quién dejará constancia si alguien quiere saltarse ese paso?

¿De qué sirve que el Consejo General pueda pedir un expediente si se entera del contrato cuando ya está firmado? Terry Moe, que estudió el poder de las burocracias, reparó en algo que se olvida al repartir facultades. Una oficina puede mandar porque tiene atribuciones propias y porque sabe cosas que quien debe vigilarla ignora. Llevado al INE, yo le preguntaría a Monreal qué podrá hacer un consejero si la presidencia le entrega el expediente cuando ya sólo falta la firma. Si en ese momento todavía puede frenar la adjudicación, si hay algo que negociar. Si lo único que puede hacer es pedir que su disgusto conste en actas, hasta le pueden ofrecer un bolígrafo…

Claudia Sheinbaum propone discutir después de 2027 la concentración de poder en el INE. Se refería, entre otras cosas, a la relación con los organismos electorales estatales y a quién nombra a sus integrantes. Es una discusión. La otra está hoy, hoy, hoy en su escritorio, aunque le corresponda resolverla al propio INE. El instituto electoral tiene que garantizar que las decisiones sobre los contratos de 2027 puedan revisarse ANTES de que queden firmados. Para eso sirve un Consejo General, y para eso urge saber qué margen de decisión se tuvo durante la gestión de Taddei.

“No he participado”, dice Sheinbaum ante la denuncia de Somos, que cuestionó sus declaraciones rumbo a 2027. Que resuelva el INE, añadió. De acuerdo. Y cuando resuelva, quiero ver si Palacio acepta que el árbitro pueda ponerle límites a lo que hace desde la mañanera. Remitir a la autoridad electoral —que encima está colonizada— una queja contra sí misma es la parte fácil. La prueba llega cuando esa autoridad se pronuncia de verdad.

La mayoría morenista ya encontró tiempo para revisar una elección de hace veinte años y para negociar quién ocupará la silla de Taddei. Que use una de esas reuniones para decir qué controles tendrán los contratos de 2027. Y que la Fiscalía, dentro de lo que permita la investigación, diga si ya la citó. Si esperamos a que se repartan los contratos para discutir cómo se reparten, ya en 2047 también podremos descubrirnos conformando otra comisión…

Giros de la Perinola

(1) Ricardo Salinas Pliego fue a ver a Nayib Bukele. Hablaron, según contó, de seguridad, educación, inversión y, desde luego, bitcoin. Yo habría empezado por una pregunta que rara vez cabe en una visita de cortesía. Si sus policías se llevan por error a mi hijo, ¿quién puede ordenarles que me lo devuelvan? Sin duda, la respuesta también forma parte de la política de seguridad.

(2) Si mañana a usted le bloquean la cuenta en la que cobra su pensión, guarde el comunicado sobre Rocha Moya. Llévelo a la ventanilla. Ahí dice que Hacienda sabe distinguir un depósito del IMSS de cualquier otro ingreso y que puede liberar ese dinero sin levantar el resto del bloqueo. Lo que yo quisiera saber es cuánto tardan en hacer la misma distinción cuando el nombre que aparece en la pantalla es el suyo. Simple mortal.

(3) En España, Pedro Sánchez llega a la campaña con un alivio concreto para algunos inquilinos. Si se les vence el contrato y cumplen los requisitos, podrán pedir hasta dos años más. Al que lleva meses buscando piso, yo le sugeriría guardar el anuncio de la prórroga junto a los anuncios de «se alquila». En unos le piden nómina fija y aval. En el otro, para empezar, le piden que ya tenga casa…