En 2018, Christoph Dieckmann, cronista de Die Zeit nacido y formado en la antigua —en cierto sentido marxista— República Democrática Alemana, publicó un texto sobre lo que quedaba de Karl Marx en el este de su país, unificado desde 1990.

Dieckmann analizó las marchas de los lunes de Pegida, movimiento radical surgido en 2014 en Sajonia, contrario al islam y a la inmigración, hoy desaparecido.

Para el cronista, aquellos manifestantes eran estrechos de miras e inseguros. Entendía el porqué de su inseguridad: no los representaba la prensa alemana, ni siquiera la de su propia región. Los grandes medios eran occidentales, pero se consideraban representativos de toda Alemania. Analizaban con la óptica del oeste del país, que nunca fue marxista, sino que se alineó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con el capitalismo moderado de la economía social de mercado de Ludwig Erhard, ministro de Economía de Konrad Adenauer.

Desde la reunificación, los medios alemanes han mirado al este con ojos extranjeros y, por lo tanto, llegan a deformar los hechos. En óptica, eso se llama escorzo: lo que se mira de lado y desde lejos parece más chico de lo que es.

El teólogo Frank Richter le había dicho al periodista que el marxismo-leninismo fracasó en la RDA como política pública, pero funcionó como explicación del mundo.

Entre 1989 y 1990, el marxismo-leninismo murió como doctrina oficial de la Alemania oriental y muchísima gente se quedó sin un faro ideológico. Richter hablaba del debilitamiento de la resistencia moral por la pérdida de una cosmovisión.

Una prensa nacida a la derecha de la Revolución

En México, el proceso es inverso. En Alemania cambió el este, y la prensa del oeste lo miró desde fuera. En México cambió el país entero, y la comentocracia se quedó en el pasado, en una nación que ya no existe. De ahí inseguridad de la comentocracia que se expresa en forma de mentiras e insultos dirigidos a la 4T.

El actual sistema de medios de México se construyó sobre una versión del nacionalismo revolucionario, la más alejada de los ideales de izquierda de la Revolución.

Ocurrió después del cardenismo. El general Lázaro Cárdenas no quiso que lo sucediera Francisco J. Múgica, sino Manuel Ávila Camacho. Así, la izquierda no se consolidó: surgió una especie de derecha revolucionaria, que gobernó el país durante décadas.

La poderosa e ideologizante televisión nació en el sexenio de Miguel Alemán, con el modelo comercial de Estados Unidos. Hubo televisión pública, sí, pero la relevancia se le dio a la TV lucrativa. Algunos de sus dueños originales, como los Alemán o los O’Farrill, venían de las familias de la Revolución hecha gobierno, ya bastante distanciadas de la izquierda.

Así se fue formando nuestra comentocracia, partidaria del régimen revolucionario, pero con claras tendencias conservadoras.

De la Madrid a Peña Nieto: el país que la prensa hizo suyo

El giro brutal a la derecha económica, el neoliberalismo, empezó con Miguel de la Madrid, y después con Carlos Salinas fue aplastante: se quiso convertir a México, en un solo sexenio, privatizando todo, en un país ideológicamente parecido a Estados Unidos. El nacionalismo quedó para los discursos.

Zedillo continuó la tendencia. Fox, Calderón y Peña Nieto no se apartaron del guion. La Constitución se modificó poco a poco, siempre en la misma dirección: menos Estado y más mercado.

La construcción del México neoliberal tardó varios sexenios y concluyó con las reformas estructurales de Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto.

Hubo resistencias, sobre todo las representadas por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Al primero lo pararon con un fraude electoral, pero no lograron impedir que gobernara la Ciudad de México. Sí le bloquearon el camino a la presidencia.

El ascenso de AMLO generó cada vez más preocupación y hasta temor en el México neoliberal. Cuando era claro que no lo iban a vencer en las urnas, se intentó impedirle ser candidato con ilegalidades autoritariamente legalizadas por el Poder Judicial, como el desafuero, y también con criminales campañas de desprestigio, como los videoescándalos. Por el apoyo popular, tales agresiones antidemocráticas no prosperaron, y López Obrador llegó a la boleta presidencial de 2006.

La derecha recurrió a otro fraude, mucho más cínico que el de 1988. No dudo que inclusive se hubiese pensado en algo peor para detener a AMLO: como lo de Colosio en 1994.

A Luis Donaldo, el México neoliberal no le perdonó su proyecto de traducir las buenas finanzas del país en buenas finanzas de las familias. No digo que anticipara el proyecto de AMLO y de Claudia Sheinbaum, sino solo que consideraba urgente humanizar al inhumano neoliberalismo.

Ese México neoliberal y proyanqui hechizó a nuestra prensa. No es casualidad que cada día más medios estén en manos de grupos empresariales —algunos con ética, otros no— ajenos al periodismo. Para tales corporativos, un periódico, una televisora o una estación de radio son solo negocios entre muchos otros.

Hay excepciones. La Jornada, de izquierda, pertenece a sus propios periodistas. Pero es un diario envejecido: no sé si podrá renovarse. También Reforma, que, al ser la biblia mexicana de la derecha, cuenta con amplio patrocinio de las grandes empresas.

2018 y 2024: el giro de 180 grados

El fraude de 2006 fue tan brutal que muchísima gente —la mayoría del pueblo— llegó a una conclusión radical: no bastaba con corregir gradualmente el rumbo neoliberal; había que cambiarlo por completo.

Doce años después, en 2018, se empezó a dar el giro de 180 grados, consolidado en 2024. Algunas grandes empresas, con propietarios inteligentes, lo entendieron y aprendieron a convivir con el nuevo régimen. La prensa no ha entendido nada: habla otro idioma y es extranjera en su propio país. Además, está frustrada porque no tiene éxito. Y si no mexicaniza su forma de pensar, no lo tendrá.

La prensa pensó que poco cambiaría con la llegada de AMLO a la presidencia en 2018. Veía la derechización no solo completa, sino irreversible. Se había reformado casi totalmente la Constitución, así que se creía que un presidente de izquierda, sin control del Congreso, no podría regresar el marco legal a algo medianamente parecido al esquema constitucional anterior al neoliberalismo.

Subestimaron a AMLO, Sheinbaum, Epigmenio y a tanta gente de izquierda decidida a ir por la transformación absoluta, democrática y pacífica.

Morena, con millones de votos y oficio político, paró en seco el vehículo en el que viajaba el neoliberalismo y lo hizo girar. Lo que a sus antecesores les llevó cinco sexenios, a AMLO y Sheinbaum les ha llevado un sexenio y un tercio: otro país, otra legalidad, otras instituciones.

La 4T no es marxista. Su progresismo se centra en acabar con la pobreza y recuperar el control del Estado para evitar el abuso de las empresas privadas, pero sin rechazar las innegables ventajas de un mercado competitivo.

La prensa que se siente extranjera

La comentocracia le sigue hablando al país neoliberal que ya no existe. Es extranjera en el México de la 4T. De ahí que añore las viejas instituciones: el viejo INE (IFE), la vieja SCJN, etcétera.

México encontró un nuevo rumbo político, mientras que la comentocracia se quedó sin capacidad para explicar lo que pasó. En sus fantasías, recuerda como impolutas a las instituciones del México del pasado. No lo eran. El Poder Judicial anterior era muy corrupto. Y aquella autoridad electoral participó en el robo de la presidencia en 2006.

Dicen los y las comentócratas que las viejas instituciones eran contrapesos que limitaban al poder. Mienten. Un contrapeso es verdadero cuando el poder se juega algo fundamental para sí mismo, y en 2006, cuando vieron en riesgo el proyecto neoliberal, el IFE y el Poder Judicial jugaron sucio del lado de ese proyecto.

Si después reconocieron los triunfos de AMLO y de Sheinbaum, no fue por decencia: fue por la fuerza popular que votó por la 4T. Tuvieron miedo de pararse enfrente de una locomotora que los iba a arrollar. No respetaron la voluntad popular por virtud, sino porque no se atrevieron a torcerla.

Los medios ahora gritan en un idioma que la gente no comprende . Cada reforma de la 4T es una dictadura. Cada decisión de Morena, el fin de la democracia. Cada comentario de Sheinbaum, una crisis. Cada palabra de Trump, el anuncio de una invasión a México.

Miran al país con ojos de extranjero y lo deforman. Y así, los y las comentócratas empequeñecen cada día.