Tras la publicación del acuerdo del Consejo Técnico del IMSS que modificó las reglas de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (Modalidad 40) a partir del 22 de octubre de 2026, las redes sociales se llenaron de anuncios de litigantes que promueven juicios de amparo para defender estos derechos. Muchos de ellos afirman haber obtenido suspensiones y resoluciones favorables para seguir cotizando bajo las condiciones anteriores al acuerdo.

Esta estrategia jurídica —asumida por quienes buscan preservar el esquema anterior agotando la vía jurisdiccional, alentados por asesores que garantizan su viabilidad— genera un fenómeno jurídico-social digno de análisis. El Mtro. Gabriel Aranda (usuario en X: @elnidodelseguro) realizó una revisión precisa al respecto: consultó el buscador de sentencias del Consejo de la Judicatura Federal entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre de 2026 sobre los amparos promovidos contra el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.D.G del Consejo Técnico del IMSS, obteniendo los siguientes resultados:

Hasta la fecha existen 16 registros. De ellos, 5 corresponden a demandas de amparo desechadas, principalmente porque las partes quejosas no lograron acreditar un interés jurídico o legítimo (afectación directa). Esto responde a deficiencias técnicas habituales: presentar el juicio sin contar con la edad de jubilación o impugnar la simple publicación del acuerdo sin un acto de aplicación previo que niegue la pensión. Así, una tercera parte de los juicios promovidos no prosperó. Otros 6 asuntos presentaron conflictos de competencia y están a la espera de que se determine qué tribunal conocerá del caso.

En el ámbito cautelar, la pretensión de los litigantes es obtener la suspensión para que las personas sigan cotizando e inscribiéndose en la Modalidad 40 durante la tramitación del juicio. Al respecto, se registran 3 recursos de queja interpuestos, ninguno de los cuales ha sido resuelto en favor de los trabajadores.

La primera conclusión planteada por @elnidodelseguro es contundente: hasta el momento no se ha ganado ningún juicio de amparo; únicamente existe una suspensión provisional parcialmente favorable. Será necesario continuar monitoreando el desarrollo de este fenómeno procesal, pues de ello dependerá la eficacia del acuerdo del IMSS y el rumbo de estas pensiones.

¿Y cómo van las pensiones doradas?

Siguiendo la metodología de @elnidodelseguro, realizamos una búsqueda de las resoluciones relativas a los amparos contra la reforma al artículo 127 constitucional.

El sistema reporta 370 recursos de queja derivados de un número equivalente de amparos desechados. No se identificó un solo recurso resuelto favorablemente.

Este resultado era previsible, dada la causal expresa de improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conclusión

Queda un largo trecho procesal por recorrer respecto a las modificaciones de la Modalidad 40. Aun existiendo argumentos sobre la inconstitucionalidad del acuerdo, la acreditación de la afectación personal y directa para superar el procedimiento y lograr el estudio de fondo representa el mayor obstáculo técnico en estos juicios.

Por su parte, el combate a las limitaciones de las “pensiones doradas” resulta inviable mediante el juicio de amparo. La vía internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un camino complejo y dilatado, poco práctico para la temporalidad de quienes ya se encuentran jubilados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades previeron estos escenarios. La realidad jurídica del sistema de pensiones en México ha cambiado de manera definitiva.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).