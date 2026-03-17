Durante décadas se asumió que las democracias modernas tenían una capacidad casi automática para regenerarse.

Los partidos se desgastaban.

Los gobiernos perdían apoyo.

Las elecciones producían alternancias.

Y el sistema seguía funcionando.

Pero en distintas partes del mundo esa maquinaria empieza a mostrar señales de fatiga.

Los partidos tradicionales pierden credibilidad.

Los liderazgos políticos se vuelven previsibles o tímidos.

Las instituciones conservan formalmente su poder, pero pierden capacidad de entusiasmar.

Y cuando eso ocurre, el descontento social comienza a buscar otras voces.

A veces en movimientos cívicos.

A veces en figuras culturales.

A veces en outsiders que aparecen fuera de la política profesional.

Ese fenómeno comienza a insinuarse hoy con fuerza en Estados Unidos.

Mientras los liderazgos tradicionales de la oposición —incluso figuras tan influyentes como Barack Obama— mantienen un tono relativamente prudente frente al trumpismo, el impulso más frontal empieza a surgir desde otro territorio: la cultura.

Actores, músicos, escritores, comediantes, intelectuales, deportistas y figuras mediáticas han comenzado a levantar la voz frente a distintos frentes de controversia.

Las redadas del ICE

Las denuncias de abusos en operativos migratorios.

El persistente escándalo del caso Epstein.

Las tensiones militares con Irán.

La retórica agresiva contra aliados.

Las propuestas geopolíticas extravagantes que, por momentos, parecen más provocaciones que políticas de Estado.

No se trata de un movimiento coordinado.

Pero el fenómeno empieza a ser visible.

Y los nombres comienzan a acumularse.

Bruce Springsteen.

Taylor Swift.

Bad Bunny.

Billie Eilish.

Lady Gaga.

Shakira.

Karol G.

Olivia Rodrigo.

SZA.

Lorde.

Justin Bieber.

Green Day.

Roger Waters.

Desde el cine y la televisión aparecen también voces influyentes:

Pedro Pascal.

Natalie Portman.

Jessica Alba.

Jamie Lee Curtis.

Mark Ruffalo.

Robert De Niro.

Whoopi Goldberg.

Jimmy Fallon.

Stephen Colbert.

Desde la literatura y el pensamiento cultural se suma Stephen King, quien llegó a afirmar que Donald Trump produce más inquietud que muchas de las historias de terror que él mismo ha escrito.

A ellos se agregan voces latinas con enorme influencia social como Eva Longoria, Salma Hayek, John Leguizamo, Eugenio Derbez, Marc Anthony, Sofía Vergara, Carlos Ponce y otras figuras públicas que han cuestionado las políticas migratorias o las acciones del ICE.

Incluso ceremonias culturales globales —premios musicales, festivales cinematográficos o grandes eventos mediáticos— se han convertido en escenarios de protesta simbólica contra lo que muchos perciben como una deriva autoritaria en Estados Unidos.

No es todavía un movimiento político estructurado.

Pero empieza a parecer algo más que simple activismo de celebridades.

Empieza a parecer un clima cultural.

Y cuando el clima cultural cambia, la política tarde o temprano lo resiente.

En ciertos momentos históricos, cuando los partidos tradicionales parecen paralizados o excesivamente cautelosos, ese tipo de presión cultural puede terminar produciendo algo inesperado.

Que una figura surgida de ese mundo —un Springsteen cívico, por decirlo de alguna manera, o alguien empujado por una coalición social similar— sea proyectada hacia un liderazgo moral o incluso político más visible.

No sería un fenómeno completamente nuevo.

La historia ha visto surgir liderazgos sociales fuera de los aparatos partidistas cuando las instituciones parecen incapaces de canalizar el descontento ciudadano.

Pero ahí aparece también un riesgo.

Porque cuando el sistema político se debilita, los liderazgos que emergen fuera de él no siempre toman la forma que la sociedad espera.

La historia reciente ofrece ejemplos claros.

En Estados Unidos, el descontento que muchos pensaban que abriría paso a una renovación democrática terminó produciendo a Donald Trump.

En España, el desgaste del sistema político tradicional ha alimentado el crecimiento de la ultraderecha de Vox.

En varios países de América Latina, el hartazgo con las élites políticas ha impulsado outsiders que prometen soluciones rápidas para problemas complejos.

Y en otros lugares, el vacío lo ocupan liderazgos personalistas que convierten el descontento social en combustible político.

Hay otra advertencia que conviene no ignorar.

Cuando las democracias comienzan a fatigarse, cuando los partidos pierden credibilidad y cuando los liderazgos tradicionales parecen incapaces de interpretar el clima social, las sociedades empiezan a buscar referentes fuera del sistema político.

A veces esos referentes provienen del mundo cultural.

A veces surgen de movimientos cívicos.

Y en ocasiones emergen desde espacios completamente inesperados.

Estados Unidos ya vivió un ejemplo reciente.

El malestar acumulado contra las élites políticas tradicionales terminó abriendo la puerta a un outsider que prometía romper el sistema desde dentro.

Ese outsider fue Donald Trump.

Hoy el fenómeno cultural que comienza a levantarse contra el trumpismo muestra otra cara del mismo proceso: la sociedad buscando nuevas voces, nuevos referentes y nuevas formas de expresar su inconformidad.

Pero la historia demuestra que ese tipo de momentos también pueden abrir la puerta a otro tipo de figuras.

Empresarios convertidos en salvadores políticos.

Magnates tecnológicos con ambiciones públicas.

Liderazgos carismáticos que prometen soluciones simples para problemas complejos.

En ese terreno empieza a aparecer un nombre que algunos ya mencionan como posible outsider del futuro.

Elon Musk

Un personaje que, tras haber sido aliado y luego crítico de Trump, conserva una influencia social y mediática capaz de movilizar audiencias gigantescas.

Nadie sabe si alguna vez intentará cruzar la frontera entre la influencia cultural y el poder político.

Pero el simple hecho de que esa posibilidad se discuta revela algo importante.

Las democracias están entrando en una etapa donde los liderazgos pueden surgir desde lugares cada vez más inesperados.

A veces desde la cultura.

A veces desde el activismo.

A veces desde el dinero.

Y a veces desde la combinación de todos ellos.

Por eso el fenómeno que hoy se observa en Estados Unidos —ese coro creciente de voces culturales cuestionando el rumbo político del país— merece atención.

No porque vaya a convertirse mañana en un partido.

Sino porque puede estar señalando algo más profundo.

Que la sociedad comienza a moverse.

Y cuando una sociedad comienza a moverse, la política tarde o temprano se ve obligada a reaccionar.

La gran pregunta es qué tipo de liderazgo emergerá de ese movimiento.

Porque los momentos de cansancio democrático pueden producir líderes capaces de renovar el sistema.

Pero también pueden producir algo muy distinto.

Mesianismos.

Caudillos.

Populismos.

O figuras que terminan imponiéndose a base de terror, espectáculo y dinero.

La democracia, en esos momentos, entra en una prueba decisiva.

Porque cuando el sistema político deja de convencer, la sociedad empieza a buscar alternativas.

Y no siempre encuentra las que necesita.

A veces encuentra simplemente las que saben aprovechar el momento.

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