Ay señora Díaz Ayuso qué confundida está usted sobre México, sobre su historia, y sobre todo, sobre el sentimiento y pensamiento de este maravilloso pueblo que somos.

Pura confusión la suya asegurar que su viaje a México lo utiliza nuestra presidenta de la república para dividir y enfrentar, cuando es la derecha extrema a la que usted pertenece y de quien recibió invitación para venir, la que requiere de hacer lo que usted asegura porque está realmente desesperada sin líderes ni partidarios, dedicada a producir mentiras para dañar la imagen de la doctora Sheinbaum sin conseguirlo porque ya nadie los tomo en serio, porque dan vergüenza. Igual que usted da pena ajena, como decimos aquí... Bueno, hasta ternura da su presencia de índole propagandista apoyando a los corruptos reconocidos, a aquellos o aquellas que ya no gozan de los beneficios económicos ilegales e indebidos. Sí, con ese tipo de mexicanos se codea usted y está en su derecho claro está.

¿Qué usted no está enterada de nada de esto? Pues le aconsejo que antes de hacer un viaje a un país con propósito de llevar a cabo su diatriba política y juntándose con las élites que sólo representan a una pequeña minoría de la nación, se ilustre usted. Infórmese sobre la razón por la que se mantienen furiosos y en perenne encono sus impresentables amigos y amigas de aquí. La causa es el nuevo proyecto democrático de nación que hoy a todos representa no sólo a unos cuantos, que ya no les permite la colusión con el gobierno para chupar chichi, como decimos aquí, para recibir beneficios fiscales y demás canonjías como era antes de que iniciara la exitosa transformación social en el 2018.

¿Nos va a decir que tampoco estaba enterada que García Luna, la mano derecha de su amigo el expresidente Calderón, está preso en Estados Unidos por ser a su vez la mano derecha del Cártel de Sinaloa durante su sexenio de 2006 a 2012 y que convirtió nuestro territorio en cementerio?

Calderón simuló ser sordo y ciego ante el hecho que sin duda conocía. La derecha extrema que usted representa, silencia, protege a los pillos, pretende olvidar, esconde e intenta borrar esas desagradables memorias ¿y viene usted a apoyar a esos perdedores y perdedoras que por indignos la mayoría de nuestro pueblo repudia y rechaza?

Ya sabe usted que los dos últimos presidentes mexicanos junto con otros neoliberales de la misma calaña depredadora, de la misma doble moral e hipocresía conservadora huyeron a España. Llegaron con muy buen botín a su Madrid, por cierto, a comprar propiedades en las mejores zonas de la ciudad, a presumir sus fortunas, a gastar y a pasear disfrazados de pedorros señoritos madrileños gozando de la robadera que cundió durante la derrocada dictadura mexicana. Supongo será un horror para la mayoría de los españoles verlos pulular por las calles con sus prepotentes ínfulas de nuevos ricos. Esto sí que lo sabe usted de primera mano ¿o no? siendo del dominio público en la capital que usted rige y que hasta la nacionalidad se les otorga sin mayor problema con tal de que allí rieguen su dinero mal habido.

Pero dentro de lo que cabe, la felicito a usted y a sus compinches fachos con su bulla fascista que no volverá a hacer de las suyas en nuestro hermoso país, el que hayan cancelado el evento para ensalzar al pseudo conquistador Hernán Cortés.

Si ya usted metió la pata al aceptar este viaje de propaganda política, el haber celebrado la figura de Cortés como gran hombre en nuestra tierra, hubiese sido la mayor soberana estupidez. Ya quisiera España haber poseído un poquito de la grandeza sublime de nuestras culturas antes de que llegaran sus salvajes antepasados a intentar ningunearla y esfumarla de la historia planetaria.

¡Ay, señora presidenta de la comunidad madrileña!, un buen quemón que se ha dado acá y tanto, que habrá de regresar a casa con la cara bien tiznada. Ni hablar, lávesela al puro llegar, para, como es habitual en ustedes los fachos, lo evidente intentar disimular.