El pasado fin de semana se realizó la jornada para elegir a los nuevos integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO). Y a pesar de los augurios de una jornada con baja participación, en Miguel Hidalgo dejó un sabor de boca bastante dulce para el gobierno local. Con una participación del 6.35 por ciento de la lista nominal, -cifra que supera la participación registrada en ejercicios anteriores-, hay un hecho aún más relevante y es el que refiere a la nueva configuración del mapa vecinal que tendrá esa alcaldía.Y es que tras completarse el conteo de los votos en casillas, el 70% de los candidatos ganadores comulgan con las prioridades de la demarcación. Con este resultado, el gobierno de Miguel Hidalgo encabezado por Mauricio Tabe no solo legitima sus proyectos actuales, sino que se asegura una alianza estratégica con los representantes vecinales.

Este resultado parece tener una explicación. Y es que ya desde meses atrás, sondeos de diversas firmas, colocan a Mauricio Tabe como uno de los mejores ediles de la Ciudad de México tras ubicarse entre los mejores treinta alcaldes del país tanto por su trabajo como desempeño. Entre las acciones que han el posicionamiento de Tabe en estos casi cinco años gestión, destacan la mejoría en materia de seguridad donde Miguel Hidalgo es la segunda demarcación más seguras de la capital, así como la política social enfocada hacia las mujeres y un mejoramiento en los servicios urbanos.

A nivel de territorio, Tabe ha logrado permear en las zonas que antes eran el voto duro de la 4T. En los últimos años, el actual gobierno ha realizado importantes inversiones en infraestructura y espacios públicos de barrios y colonias populares como Tacuba, las Popotlas, Plutarco Elías Calles, las Anáhuac y las Pensiles.

De esta manera, y antes el desdibujamiento de Morena en esa zona de capital, el panorama parece positivo para Tabe y el panismo en esa zona de la capital, donde el reto será garantizar una vez más, la ejecución de los proyectos ganadores con transparencia y sin fricciones, hecho que sin duda le permitirá a Tabe consolidar el total control de la agenda territorial de cara a los comicios del siguiente año.