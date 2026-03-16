Hay algo que está cambiando silenciosamente en muchas democracias del mundo.

Las elecciones siguen celebrándose, los parlamentos continúan funcionando y los gobiernos anuncian políticas públicas mientras los líderes recorren plazas, pantallas y redes sociales como siempre. La maquinaria institucional permanece en pie y, en apariencia, la vida democrática sigue su curso normal.

Pero debajo de esa superficie ordenada comienza a configurarse una transformación más profunda.

Una transformación que muchos ciudadanos perciben con claridad creciente, aunque no siempre logren describirla con precisión.

La política ya no gira principalmente alrededor de proyectos de país, visiones de largo plazo o debates ideológicos bien estructurados. Cada vez gira más alrededor de tres fuerzas que dominan el escenario público con creciente intensidad: el miedo, el espectáculo… Y el dinero.

Podría resumirse de forma menos diplomática. En demasiados lugares, el poder empieza a imponerse a base de terror, espectáculo y dinero.

Durante buena parte del siglo XX las democracias se organizaban alrededor de discusiones ideológicas relativamente claras. Había confrontaciones entre modelos económicos, debates sobre el papel del Estado, disputas sobre la distribución de la riqueza o sobre el alcance de las libertades públicas.

Hoy ese tipo de discusiones parece desplazarse hacia otro terreno. El terreno de las emociones. Y dentro de ese terreno, el miedo se ha convertido en uno de los instrumentos políticos más eficaces.

El miedo moviliza votantes, simplifica discursos y convierte problemas complejos en narrativas fáciles de consumir. Migración, inseguridad, conflictos internacionales o crisis económicas aparecen una y otra vez como motores del debate público.

No siempre para resolverlos. Muchas veces simplemente para explotarlos.

Cuando una sociedad se siente amenazada, busca respuestas rápidas. Y las respuestas rápidas casi siempre vienen acompañadas de discursos duros, promesas de autoridad y soluciones milagrosamente simples.

Ahí aparece lo que muchos analistas llaman la política del miedo.

Una política que no necesita resolver los problemas.

Le basta con administrarlos… O amplificarlos.

Los ejemplos abundan.

En Estados Unidos, Donald Trump ha convertido el miedo en una herramienta política casi permanente. Migrantes convertidos en amenaza existencial, enemigos internos inventados con entusiasmo electoral y discursos inflamados que prometen restaurar un orden perdido que nadie logra explicar del todo. El problema de esa política —además de su toxicidad— es que suele depender más del ruido que de la estructura real de poder.

Y el ruido, por definición, es inestable. Puede movilizar masas, dominar titulares y encender redes sociales, pero rara vez construye instituciones duraderas.

En Europa, movimientos nacionalistas y de extrema derecha han utilizado fórmulas similares. En América Latina, liderazgos de distintos signos ideológicos han recurrido también al miedo como combustible político.

El miedo funciona. Pero el miedo no actúa solo.

En la política contemporánea también ha ganado terreno otro fenómeno decisivo: la transformación del debate público en espectáculo permanente.

Las redes sociales han acelerado ese proceso hasta niveles casi caricaturescos.

Hoy muchos liderazgos políticos ya no compiten únicamente por gobernar. Compiten por dominar la conversación.

Un discurso viral.

Un enfrentamiento televisivo.

Una frase diseñada para incendiar redes.

Una escena cuidadosamente coreografiada para circular en plataformas digitales.

La política se convierte en escenario. Y cuando la democracia se convierte en espectáculo, el impacto emocional suele pesar más que la consistencia de las propuestas.

Los debates se transforman en confrontaciones personales.

Las ideas se reducen a consignas.

Las campañas se diseñan para generar impacto inmediato más que para explicar proyectos de largo plazo.

La política se vuelve intensa, visible, ruidosa.

Pero mientras la atención pública se concentra en esas batallas mediáticas, hay un tercer factor que opera con mucha más discreción y que, sin embargo, tiene un peso enorme en el funcionamiento real del poder.

El dinero.

Los grandes flujos financieros siguen influyendo de manera decisiva en el margen real de acción de los gobiernos. Los mercados reaccionan, las inversiones se mueven, las primas de riesgo cambian y los capitales entran o salen de un país con una velocidad que ningún discurso político puede controlar.

En ocasiones, las decisiones más importantes no se anuncian primero en un parlamento.

Se reflejan primero en los mercados.

Una subida abrupta de tasas.

Una fuga de capitales.

Una crisis cambiaria.

Y en ese momento incluso los gobiernos con mayor legitimidad electoral descubren que su margen de maniobra es más limitado de lo que parecía.

Ahí aparece una paradoja inquietante. La política se vuelve cada vez más ruidosa. Pero el poder real muchas veces se decide en espacios silenciosos. Podría resumirse así: democracias ruidosas, poderes silenciosos.

Ese contraste genera una sensación creciente de desconexión entre ciudadanos y gobiernos. La política promete transformaciones profundas, pero los resultados parecen depender de fuerzas que no pasan por las urnas.

Cuando esa percepción se instala, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse. Y ahí aparece uno de los fenómenos más delicados del momento histórico actual.

La crisis de las democracias. No necesariamente como un colapso inmediato. Más bien como un desgaste gradual.

Polarización creciente.

Desconfianza hacia las élites políticas.

Discursos radicales que ganan espacio.

Y una sensación cada vez más extendida de que el sistema político no responde con la eficacia que prometía. En ese ambiente los liderazgos fuertes comienzan a resultar atractivos para ciertos sectores de la sociedad. Pero conviene observar otra cosa.

Mientras algunas democracias se enredan en el ruido del espectáculo político, varios regímenes autoritarios operan con una lógica completamente distinta.

Rusia bajo Vladimir Putin mantiene un sistema de poder altamente centralizado, sostenido por control político, nacionalismo estratégico y una narrativa permanente de confrontación externa.

China, bajo Xi Jinping, combina control político férreo con una maquinaria económica y tecnológica de enorme alcance global.

Incluso Corea del Norte, bajo el régimen de Kim Jong-un, sostiene una estructura estatal extremadamente rígida que, aunque limita severamente la calidad de vida de su población, demuestra una estabilidad política notable dentro de su propio sistema.

No son democracias. Ni pretenden serlo.

Pero sí son sistemas con una estructura de poder clara. Esa diferencia resulta incómoda para muchas democracias contemporáneas: mientras el espectáculo domina el debate público en algunos países, otros sistemas —mucho menos libres— operan con una coherencia estratégica mucho mayor.

La historia política demuestra que esos momentos suelen ser particularmente delicados.

Porque cuando el miedo domina el debate público, cuando la política se convierte en espectáculo permanente y cuando el dinero condiciona el margen real de acción de los gobiernos, las democracias entran en una fase de tensión. No necesariamente de ruptura inmediata. Pero sí de transformación profunda.

Las instituciones siguen existiendo. Las elecciones continúan celebrándose. Pero las reglas informales del poder empiezan a desplazarse.

Y cuando eso ocurre, el desafío para las democracias deja de ser únicamente preservar sus procedimientos formales. El verdadero desafío pasa a ser recuperar algo mucho más difícil: la confianza .

Porque cuando el miedo gobierna, el espectáculo distrae y el dinero manda, la democracia no desaparece de golpe. Simplemente empieza a parecerse, cada vez más, a aquello contra lo que decía luchar.

Y cuando eso ocurre, incluso los liderazgos más ruidosos terminan descubriendo algo que la historia repite con paciencia implacable: el poder basado solo en espectáculo y miedo puede ganar aplausos momentáneos, pero tarde o temprano termina cayendo por su propio peso.

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