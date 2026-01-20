Greenpeace ha publicado un análisis —“Davos in the Sky”— sobre el tráfico de aviones privados relacionado con el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.

El estudio registra un vuelo privado por cada cuatro participantes en el evento. Y no pocos jets privados vuelan hacia y desde Davos varias veces durante la misma semana.

Para Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, “en un contexto de daños crecientes por causa del cambio climático, es pura hipocresía que la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos y avances globales, mientras literalmente intoxican el planeta con las emisiones de sus jets privados, que son verdaderas bombas climáticas”.

Para Arjona, es hora de actuar: “Los gobiernos deben tomar medidas para frenar la contaminación de los vuelos de lujo y hacer responsables a los superricos por el daño que causan mediante nuevos impuestos” .

En todo el mundo, “los jets privados gozan de una regulación laxa y una fiscalidad insuficiente”. ¿Algún día pondrá el acento en este tema la comentocracia mexicana fanática de Davos —pienso en dos buenos amigos que pierden la objetividad cuando hablan, como en éxtasis sexual, de ese encuentro empresarial en los Alpes suizos, Carlos Mota, de El Heraldo de México, y Sergio Sarmiento, de Reforma, ambos también colaboradores de TV Azteca, la empresa del mexicano que más presume sus viajes en aviones privados, Ricardo Salinas Pliego—?

Es mucho el daño ambiental que generan los vuelos privados. Aquí algunos datos tomados de la inteligencia artificial de Google:

√ ‘El uso de jets privados se ha convertido en uno de los temas más divisivos en la conversación sobre el cambio climático. No se trata solo de la cantidad de CO2 que emiten en términos absolutos, sino de la desproporción entre quienes los usan y el daño que generan’.

√ ‘Los jets privados son, por amplio margen, el medio de transporte más contaminante que existe por pasajero y kilómetro recorrido’.

√ ‘Un jet privado es entre 10 y 14 veces más contaminante que un vuelo comercial por pasajero, y 50 veces más que un tren de alta velocidad’.

√ ‘En solo una hora de vuelo, un jet privado puede emitir alrededor de 2 toneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, una persona promedio en el mundo emite unas 4.5 toneladas en todo un año’.

√ ‘Se estima que casi el 50% de los vuelos privados cubren trayectos de menos de 500 km, distancias que a menudo pueden recorrerse en tren o coche eléctrico con una fracción mínima de las emisiones’.

√ ‘Cerca del 35% al 40% de los movimientos de jets privados ocurren sin pasajeros, simplemente para posicionar el avión para su siguiente cliente, lo que multiplica el desperdicio’.

√ ‘El debate no es solo técnico o ambiental, sino profundamente social y ético’.

√ ‘Solo el 0.003% de la población mundial utiliza jets privados, pero el 1% de la población más rica es responsable de casi el 50% de las emisiones de toda la aviación global’.

√ ‘Mientras se pide al ciudadano promedio que use menos el coche o reduzca su consumo de carne, una élite emite en un fin de semana lo que otros en una vida entera’.

√ ‘Es muy común ver críticas feroces cuando líderes y empresarios acuden a cumbres sobre el clima (como la COP) o foros económicos (como Davos) en jets privados. El contraste entre el discurso de salvar el planeta y el uso de un transporte tan ineficiente, se percibe como hipocresía’.

√ ‘En muchas regiones la aviación privada goza de privilegios fiscales’.

¿Cuál es la situación fiscal de los muy contaminantes aviones privados en México? ¿No es una vergüenza que nuestro país sea el segundo o tercero con más aeronaves privadas en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y al nivel de Brasil? ¿Es así porque a los superricos mexicanos el Estado los subsidia con esquemas de impuestos que facilitan el uso de tales aviones? ¿Qué dice el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino? ¿Alguna opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la persona gobernante más comprometida con el medio ambiente? ¿Los dirigentes reales de Morena en el poder legislativo, Ricardo Monreal y Adán Agusto López, estarían dispuestos a modificar las leyes en el sentido de desalentar el uso de aviones privados excesivamente contaminantes?