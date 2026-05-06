Asistí a la llegada del sexto avión de la nueva Mexicana de Aviación , y aproveché para probar el nuevo tren que va de la Estación Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Antes de platicarles toda la experiencia, quiero mencionar que justo en el momento en que yo me encontraba en lo que era la Base Aérea Militar N.º 1 de Santa Lucía, en los Estados Unidos de Norteamérica se confirmaba que Spirit Airlines, aerolínea de ultra bajo costo, dejaba de surcar los cielos.

Y esto se debe al aumento del precio del petróleo, que se refleja en el incremento del precio de la turbosina. Si de por sí la pandemia de COVID-19 fue lo peor que le pudo pasar a la industria aérea, se prevé que el conflicto que, al margen de toda ley internacional, sostienen los Estados Unidos e Israel en contra de Irán será devastador. Por ello, las aerolíneas deberán ser sumamente inteligentes en sugestión operativa, pero lamentablemente no todas podrán salir adelante, como lesucedió a Spirit.

Pero aquí les hablaré de la experiencia de viajar al AIFA saliendo de uno de los pueblos originarios de Tlalpan; sepan ustedes que de mi casa a la terminal aéreason 66 kilómetros, y cuando hago el recorrido en automóvil generalmente invierto dos horas, dependiendo del tráfico.

Les he contado que además del automóvil, para llegar al AIFA hay otras opciones que también he usado, como el servicio que dan ETN y Turistar, cuya duración delviaje es de 2 horas con 15 minutos, saliendo de la Central de Autobuses del Sur.

Me faltaba hacer el viaje utilizando el transporte público, y finalmente el sábado pasado lo pude realizar.

Al salir de mi casa tomé un camión sobre la Carretera Federal a Cuernavaca que me bajó a la estación El Caminero del Sistema Metrobús. Ahí abordé uno de los camiones biarticulados con dirección a Indios Verdes (también dan servicio a Buenavista); pagué $6.00 pesos con mi tarjeta de movilidad integrada, y 70 minutos después llegué a la estación Buenavista, crucé caminando la Avenida de los Insurgentes rumbo a la antigua estación de trenes.

El lugar me despertó grandes recuerdos de mi infancia, cuando viví en Guadalajara y los fines de semana venía a la capital del país, viajando en los carros dormitorios de “El Tapatío”, de Ferrocarriles Nacionales de México, donde mi abuelo fue maquinista y secretario tesorero de su sindicato. Imaginen ustedes lo que sentí al entrar al andén, después de pagar $11.50 pesos con la misma tarjeta de movilidad, para abordar el tren urbano.

Además de estar bien señalado, el personal que está en la estación de trenes de Buenavista en todo momento brinda indicaciones para tomar el tren al AIFA.

Esperé escasos 10 minutos, y me percaté de que entre la gente que esperaba en el andén había no pocas familias, con niños chiquitos en carriolas, y muchas personas con maletas y equipaje.

El viaje al AIFA duró 55 minutos, y literalmente te deja dentro del Aeropuerto, en uno de sus sótanos; así que, sumando los tiempos, fueron aproximadamente dos horas de viaje; esto es, me tomó el mismo tiempo que si hubiese viajado en coche particular o en servicio de autobús.

Y solo como dato cultural, les comento que la vez que viajé al AICM utilizando transporte público, fue necesario abordar camión, Metro y Metrobús, y me tomó exactamente dos horas recorrer los casi 25 kilómetros que separan mi hogar del AICM. Así que, ¡comprobado!, usando el transporte público necesito el mismo tiempo para llegar a cualquiera de los dos aeropuertos, ya sea el AICM o el AIFA.

La gran diferencia es la huella de carbono; con el transporte público se disminuyen de forma importante las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, y hay un “plus”: no te estresas al manejar en esta ciudad (y á rea metropolitana), donde parece que la gente maneja sin saber, y mucho menospone en práctica el Reglamento de Tránsito, rebasando los límites de velocidad, y creyendo que las leyes para conducir o no existen o que fueron hechas para violarlas.

Al llegar a la terminal del AIFA, subes un piso, ya sea por las escaleras normales,las eléctricas o por los elevadores, y al salir —propiamente dicho— de la estación, vuelves a colocar la tarjeta de movilidad para pagar el resto de la tarifa y completar los $45 pesos (precio promocional durante el primer mes); esto es, al salir te cobran $33.50.

La activación de las puertas de los trenes es igualita al tren en París, tienes que tocar un botón en la puerta para que esta se pueda abrir, pues no es como el Metro o Metrobús, en los que las puertas abren de forma automática.

Sé que están todavía en periodo de prueba, pero sí sería positivo pensar en tenerdos tipos de “corridas”: una haciendo paradas en todas las estaciones de la ruta al AIFA (12 en total) y de regreso, y otra corrida que sea directa AIFA–Buenavista (y viceversa). Es necesaria una versión con todas las estaciones, porque es una excelente opción para la gente que vive en el Estado de México; de regreso metocó ver a una pareja que venía del AIFA con sus maletas y se bajaron en la estación Tlalnepantla.

Ahora bien, ¿qué hacía yo en el AIFA el sábado pasado? Pues debo informarles que llegó la sexta aeronave Embraer 190 E2 para Mexicana de Aviación, conmatrícula XA-MXF, y estuve presente para presenciar con mis propios ojos el emotivo momento, y por supuesto venir a contárselos. Una de las grandes ventajas de este precioso avión, además de que huele a nuevo, y que es “la mar” de silencioso, pues sus motores no rugen, solo “ronronean”, es el ahorro de combustible.

Y precisamente, en estas épocas en que los precios se han disparado por culpa del ente naranja que despacha en la Casa Blanca, es una maravilla tener avionesque ahorran hasta un 25% de combustible. En la actualidad, Mexicana se encuentra en el cuarto lugar nacional en transporte de pasajeros, por encima deTransportes Aéreos Regionales (TAR), quien también trabaja bajo el modelo deaviación regional.

El crecimiento de Mexicana va de la mano con la homologación de su flota, aviones de última generación que son ideales para vuelos de corto y mediano alcance, ahorrando combustible y emitiendo menos GEI a la atmósfera, lo que permite seguir conectando al país.

No debemos olvidar que, tras la salida del mercado de Transportes Aeromar, varias rutas quedaron sin atender, y con ello el país perdió conectividad, porque les recuerdo, no solamente la aviación transporta pasajeros, también traslada carga a todos los lugares donde aterriza, llevando bienes y productos de primera necesidad para las poblaciones; por eso la aviación no solo beneficia a quien utiliza el transporte aéreo, sino a todos en general.

Pongo énfasis en la importancia de los siguientes datos: Mexicana ya cuenta con 6 equipos; el que llegó el sábado pasado fue el primero de los siete que están por llegar. Como sucede en las líneas aéreas de todo el mundo, llegan de uno en uno y poco a poco, no de golpe y porrazo. Esta nueva aeronave también cuenta con señalética en braille para débiles visuales, y puertos para cargar equipos electrónicos en cada asiento del avión.

Llegada del sexto avión de Mexicana de Aviación, evento en el AIFA (Especial)

Además, el modelo 190 E2 tiene una capacidad para transportar 108 pasajeros, cuenta con dos galleys (trasero y delantero), con sus respectivas cafeteras, carros de servicio, carros de basura, y dos baños, uno adelante y otro atrás, y es unequipo que se debe operar con dos pilotos y tres sobrecargos.

El adiestramiento de la planta de pilotos de Mexicana se realiza gracias a un acuerdo de colaboración que tienen con CAE Madrid, empresa española dedicada a la formación de tripulantes de cabina, quienes cuentan con simuladores para aviones de la marca brasileña Embraer. Y no crean que ir a tomar una diestramiento a Europa es algo “raro” o “exótico”, todavía recuerdo como si fuera ayer cuando los pilotos de la Compañía Mexicana de Aviación, la “antigua Mexicana”, iban a Ámsterdam para el adiestramiento de los equipos Fokker 100.

Durante la presentación de este nuevo avión se dio otro dato importante: que su factor ocupacional en temporadas bajas en promedio es del 61%, y en temporadas altas promedia el 68%. Este dato nos ayuda a determinar cómo le está yendo —entérminos generales— a la aerolínea.

Les ruego, amados lectores, que no echen en saco roto este dato. Es de todos sabido que tanto la nueva Mexicana como el AIFA viven bajo un perenne asediom ediático negativo por parte de la oposición política y de los poderes fácticos delpaís.

A pesar de las campañas negras en su contra, están manejando esos buenos factores de ocupación, lo que nos indica que la administración está haciendo lo correcto, y es de reconocer la dirección del general Leobardo Ávila, que (le gusteo no a mucha gente) ha sabido manejar la línea aérea, enfrentándose a distintos retos, casi todos imprevisibles.

No es ningún secreto que siempre consideré un error la fecha de lanzamiento de la nueva Mexicana, pues soy de la opinión que debieron esperar a la Semana Santa de 2024, y no como lo hicieron a finales de diciembre de 2023.

Dije y sostengo que el plan con la entonces Petrus Aero Holdings (hoy SAT AeroHoldings), avalado por la (también entonces) Secretaría de Comunicaciones yTransportes, era en esencia el mismo que se trabajó en ASSA de México en el año 2010, cuando fui representante sindical. Aquel plan era para que la antigua Mexicana reiniciara operaciones con 9 aviones propios (A320) que ya teníamos.

Dije y sostengo que a AMLO le vendieron el cuento de que Petrus le traería 10 aviones B737 y la aviación real no es así.

Mi pregunta sigue sin respuesta, y tal vez así se quede mucho tiempo: ¿quién asesoró a Andrés Manuel López Obrador? Porque me queda claro que nunca entendió la importancia de elegir los equipos de manera correcta, ni de tener un plan de negocios sólido, con base en las necesidades reales del mercado.

Hoy el panorama es radicalmente diferente. Gracias a la gran labor de su director, la nueva Mexicana puede sentirse orgullosa de llegar a ser, en poco más de dosaños, la cuarta línea aérea en México que más pasajeros transporta, y con unos niveles de ocupación más que loables.

Sabemos que aún falta tiempo para que se consoliden, y que la aerolínea está en plena fase de crecimiento, pero lo están haciendo muy bien, e insisto en lo trascendental que resulta la homologación de equipos que genera ahorros importantes, no solo en el tema del combustible, sino en el manejo general de la operación aérea diaria.

A mí, como exsobrecargo de la antigua Mexicana, me emociona hasta la médula ver el logotipo de mi empresa surcar de nuevo los cielos, con aires renovados. Me satisface saber que el legado no se perderá, y que los actuales trabajadores de esta nueva aerolínea están haciendo su propia historia, sin descuidar ni ignorar un pasado glorioso; no solo para quienes fuimos parte de ella, sino para la historia aeronáutica de nuestro país. Por eso dijimos, decimos y seguiremos diciendo: “Laprimera siempre será la primera”.