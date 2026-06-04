La Aerolínea del Estado Mexicano, conocida como Mexicana de Aviación sigue dando pasos fuertes y decididos. Antes que otra cosa, quiero compartir con mi público lector que la aerolínea llegó hace unos días a su número un millón de pasajeros transportados, y la cifra sigue creciendo cada día. Logró el mérito en dos años y medio, con una flota completamente nueva de aviones que ahorran combustible y disminuyen la contaminación acústica, pues sus motores apenas “ronronean”.

Junto con este bonito logro, Mexicana anuncia la existencia de una nueva herramienta financiera para el público usuario: su nueva tarjeta de crédito, respaldada por Banca Mifel y con el apoyo de MasterCard. Este nuevo medio de pago fue presentado el pasado día martes, en un evento exprofeso llevado a cabo dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Se contó con la presencia del director del AIFA, el general Isidoro Pastor; el director de Banca Mifel, Daniel Becker; el vicepresidente sénior y director de Instituciones Financieras para México de MasterCard, Jorge Alfaro; el director general de Grupo Mundo Maya, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal y el director de Tarjetas de Crédito y Créditos sin garantía de Banca Mifel, Giuseppi Ojeda.

Daniel Becker, director de Banca Mifel, opinó “ …es un verdadero honor el lanzamiento de esta tarjeta… es una iniciativa que representa más allá que un mero producto financiero, hoy celebramos una alianza estratégica, que une conectividad, inclusión financiera, tecnología, e innovación con un objetivo común: acercar nuevas oportunidades a millones de mexicanos… por eso cuando hablamos de aviación, no hablamos únicamente de aviones o rutas, hablamos de conectar familias, generar oportunidades de negocio, impulsar el turismo, fortalecer regiones y acercar a las personas a nuevos horizontes.

La tarjeta Mexicana nace precisamente con esa visión, queremos contribuir a que cada vez más mexicanos puedan acceder a los beneficios de viajar en avión, queremos que volar sea una posibilidad real para más personas, que sus familias puedan reunirse, que los emprendedores puedan expandir sus negocios y que más estudiantes puedan acercarse a nuevas oportunidades… Quiero reconocer el liderazgo del general Leobardo Ávila y de todo el equipo de Mexicana.

Bajo su dirección Mexicana ha construido una visión clara de crecimiento, servicio y conectividad para el país… con los más altos estándares de seguridad. Han demostrado que es posible combinar disciplina, eficiencia y una profunda vocación de servicio para fortalecer una aerolínea que representa con orgullo a México… esta tarjeta también representa una oportunidad para construir una relación de largo plazo con nuestros clientes, acompañándolos en sus viajes, premiando su lealtad.

Esta alianza entre Mexicana y Mifel es apenas el inicio de una historia de crecimiento, una historia donde la aviación y la banca trabajan de la mano para acercar oportunidades, impulsar la movilidad y fortalecer la inclusión financiera en nuestro país… porque la primera, siempre será la primera”.

Ustedes, amables lectores, no saben lo mucho que me gusta que gente ajena a la aviación entienda el peso histórico que tiene el nombre de Mexicana de Aviación. Y este nuevo producto es algo que considero le hacía falta a la aerolínea. Ahora el pasajero puede contar con una tarjeta de crédito que le ayudará a obtener beneficios, no solo por parte del banco, sino también de la línea aérea, pues podrá ser utilizada en el programa de lealtad de los viajeros “Frecuenta”, así como para pagar los Viajes Todo Pagado (VTP), y diferir su liquidación a meses sin intereses, entre muchos otros beneficios.

Físicamente, el diseño del plástico de la tarjeta es muy bonito; su estética cuida los colores verde y azul marino, con un fondo que simula un textil. Cuenta con una muesca en una de sus partes, con la finalidad de que sea una tarjeta inclusiva, y la gente con alguna discapacidad visual pueda reconocerla fácilmente dentro de las tarjetas que maneje gracias al tacto.

Entre otras cosas, esta tarjeta ofrece a los usuarios descuentos del 50% en todos los vuelos, equipaje de mano sin costo de hasta de 10 kilos, asignación de asientos, así como poder realizar cambios de vuelo sin costo extra, 20% de descuento para el traslado de tu mascota a bordo o en cabina de carga, la posibilidad de adquirir boletos de avión a pagarse en plazos que van de los 3, 6, 9, 12 o hasta 18 meses sin intereses.

Además de recibir un bono de bienvenida de mil pesos, puedes adquirir otro tipo de bienes y pagarlos con la tarjeta a 12 meses sin intereses en comercios en México, o hasta en 6 meses si son en compras en el extranjero, entre otras cosas.

Esto se hace con la finalidad de democratizar la aviación, y que cada vez la gente se anime más a utilizar este medio de transporte; Mexicana quiere acercarlos a viajar utilizando esta línea aérea, y ahora al pagar tus vuelos con la tarjeta “Mifel-Mexicana”, no solamente obtendrán los beneficios que tiene la línea aérea, sino que también podrán disfrutar de las ventajas que ofrece este banco mexicano fundado hace más de 30 años. Podemos denominar esta alianza como un “ganar-ganar” para el pasajero, uniendo lo mejor de los dos mundos.

No es un dato menor que este producto trae aparejada la experiencia de MasterCard, quien da el respaldo para que sea aceptada en todos lados, volviéndola “ideal” para las familias, ejecutivos, emprendedores, estudiantes y cualquiera que necesite o simplemente tenga ganas de viajar.

Para Jorge Alfaro, vicepresidente sénior y director de Instituciones Financieras para México de MasterCard “…este lanzamiento refleja justamente una visión compartida entre tres instituciones: Mexicana, Mifel y MasterCard. Que el objetivo ver como democratizamos el acceso a los viajes a través de productos financieros más accesibles, relevantes y diseñadas especialmente para el viajero nacional mexicano. La propuesta combina lo mejor de cada uno de los aliados.

La cercanía y la visión de Mexicana, la experiencia financiera en Mifel y la tecnología, seguridad y red global de MasterCard…”

Es necesario ser justos, y darnos cuenta de que la nueva línea aérea sigue en la ruta correcta, dando pasos firmes bajo la conducción del general Leobardo Ávila, que suma ahora este nuevo producto que traerá incontables beneficios para el pasajero, pues estoy segura de que había mucha gente que lo estaba esperando.

Esta herramienta servirá también para generar lealtad a la aerolínea, y con ello sumar más pasajeros. Incluso puede ser usada a bordo del avión para comprar algún snack mientras viajan. Finalmente, como he dicho en muchas ocasiones, más allá de transportar pasajeros y conectar ciudades, la aviación tiene como finalidad acercar mercancías a los lugares, y Mexicana está impulsando los lugares donde aterriza, como importantes polos de desarrollo para el país.

Hoy Mexicana de Aviación es la cuarta línea aérea del país que más pasajeros transporta, y este año espera la llegada de más aeronaves, para seguir abriendo rutas y conectar a México, poco a poco, pero de forma inteligente.

Tras la presentación de la nueva tarjeta “Mifel-Mexicana”, en un pequeño “chacaleo” el General Leobardo Ávila informó que Mexicana sigue creciendo y fortaleciendo las frecuencias que opera de cara al Mundial de Fútbol, como los vuelos a Guadalajara, Monterrey, y sobre todo para atender la demanda que se acrecentará a partir del 11 de junio. Actualmente se operan al mes alrededor de 600 vuelos.

También se le preguntó por los vuelos charters que habían solicitado al Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) y dijo que “ellos manejan sus tiempos”, y probablemente no se pueda ofrecer en este momento, sin embargo -dijo- se sigue trabajando para poderlo hacer en un futuro.

Opino que “más vale paso que dure, que trote que canse”; no se trata de ser el más rápido, sino de ser el más consistente, sin importar cuánto tiempo se lleve. Por eso Mexicana sigue fortaleciéndose como una aerolínea regional, pero cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que piden las autoridades aéreas norteamericanas, para en un futuro poder operar vuelos en el vecino país.

Desde este espacio felicito a Mexicana y a todos los que trabajan en ella. Ahora habrá que desempolvar otra mítica frase, fraguada hace algunos años, cuando se puso en duda que la antigua Compañía Mexicana de Aviación podía ampliar su flota. Se logró, y cuando llegaron los primeros y nuevos equipos B757-200, fueron bautizados -a manera de respuesta- con frases muy ingeniosas. No lo duden, es el momento exacto para usar una de ellas: “¡Vamos por más!”.