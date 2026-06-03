Una situación de emergencia tuvo lugar en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras el colapso de un elemento de un puente peatonal.

De acuerdo con un comunicado del propio AICM, los hechos ocurrieron sobre la avenida Capitán Carlos León, en donde una conductora resultó afectada.

Puente peatonal colapsa en Terminal 1 del AICM; una conductora afectada (Captura)

Cae plafón de puente peatonal en Terminal 1 del AICM; estructura resultó ilesa

La tarde de este lunes se reportó la caía de un plafón en un puente peatonal perteneciente a la Terminal 1 del AICM.

Las autoridades confirmaron que una mujer resultó herida después de que el material de la techumbre de un puente peatonal impactara su automóvil mientras circulaba por el área afectada.

De manera inmediata, el personal médico del recinto se desplazó al sitio para brindar primeros auxilios a la víctima, señalando que recibió atención por crisis nerviosa.

El ACIM manifestó que la estructura del puente peatonal no se vio comprometida, toda vez que solo cayó el recubrimiento que personal había colocado recientemente.

A través de sus canales oficiales, la administración subrayó que ya se han puesto en marcha los procedimientos necesarios para esclarecer el origen de este fallo en la estructura.

Por otro lado, se informó que el seguro del aeropuerto se activará para cubrir íntegramente los gastos médicos y reparaciones materiales derivadas de este siniestro inesperado.

Mientras tanto, el personal de seguridad vial continúa trabajando para agilizar el flujo de autos, toda vez que personal del AICM retira el material que cayó sobre el asfalto vehícular.