Es una gran noticia que la línea aérea de bajo costo VivaAerobus comience a ofrecer servicio de internet satelital. Y es que cada vez más los seres humanos estamos hiper conectados, gracias a los teléfonos móviles de los que casi nunca nos despegamos, a la par de que generalmente las aerolíneas “low cost”, no ofrecen este tipo de servicios.

Es un servicio más bien “reservado” a las aerolíneas tradicionales, quienes además ofrecen clases como la ejecutiva o con algún plus, y que dan un servicio a bordo. Por eso, que ahora Viva -a cargo de Juan Carlos Zuazua- dé el paso para ofrecer a sus pasajeros el servicio de internet a bordo, es una noticia literalmente “inaudita”.

Este nuevo servicio de WiFi en los aviones de Viva será posible gracias a la compañía internacional SES, propietaria y operadora de satélites de telecomunicaciones. Nada más para que se den una idea, es la segunda mayor empresa que opera satélites de telecomunicaciones, tiene su sede en Luxemburgo y en la actualidad cuenta con internet satelital, además de un gran catálogo de servicios en telefonía y televisión, y es pionera en muchos desarrollos importantes de la industria.

Por ahora SES brinda sus servicios a más de 600 aeronaves, gracias a la tecnología Electronically Steered Array (ESA, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, ya en diez aviones de Viva está operando este nuevo servicio de WiFi para sus usuarios.

La meta a lograr es tener este servicio disponible en la flota completa de Viva, conformada por 109 aviones de la fabricante francesa Airbus, de la familia del A320/A321, ya sea en su versión “normal” y la NEO.

Algunos afortunados pasajeros han podido probar el nuevo servicio que Viva ofrece, con el que pueden seguir conectados y utilizarlo durante todo el vuelo, incluso desde el despegue y hasta el aterrizaje de la aeronave, con la finalidad de que los pasajeros puedan incrementar su productividad, o simplemente entretenerse mientras viajan.

Para el modelo “low cost” es un gran paso ofrecer este tipo de servicios a los pasajeros, y se puedan “conectar a internet”. A través de un comunicado, Viva informó de este hecho; para Pablo Gómez Gallardo, chief digital officer en Viva:

“…la conectividad va mucho más allá de viajar en avión. Se trata de que nuestros pasajeros puedan seguir cerca de las personas y de las cosas que son importantes para ellos. Con Wi-Fi a bordo, ahora podrán mantenerse conectados desde el despegue hasta el aterrizaje y disfrutar de más opciones de entretenimiento para hacer cada vuelo más ligero y divertido”.

A su vez, para el presidente de SES Mobility, Mike DeMarco: “Los pasajeros de Viva pronto podrán disfrutar de una conectividad confiable que les proporcionará el mismo acceso rápido a internet que tienen en casa sin importar cuándo o a dónde vuelan. Nuestras alianzas con aerolíneas como Viva destacan por marcar la pauta en cuanto a tener la conectividad más avanzada en las Américas”.

Es, por supuesto, un gran hito para la aviación bajocostera en México. Gracias a la alianza con SES, Viva es la primera aerolínea con este modelo de negocio que implementa en Latinoamérica el uso de las antenas ESA, que miden menos de 7 centímetros, y serán las encargadas de permitirle a la aeronave conectarse con la red de satélites que proveen el internet.

De forma paulatina se está realizando la instalación de estas antenas en toda la flota de Viva, para que todos los pasajeros puedan gozar del servicio de WiFi satelital, generando una nueva experiencia de volar, con un servicio de internet es de alta velocidad tanto para el pasajeros de negocios como para quienes viajan con familias, o solos, y quieren entretenerse durante el vuelo.

¿Qué beneficios tendrán los pasajeros que vuelen por Viva? Primero pasar de la desconexión durante el tiempo de vuelo, a estar siempre con conexión a internet. Y luego, aprovechar el internet satelital de alta velocidad para, por ejemplo:

Trabajar durante todo el vuelo, esto es, podrán enviar y recibir archivos, así como estar colaborando con sus colegas, subordinados y/o superiores, en beneficio de su propia productividad.

Pero eso no es todo, para quienes les gusta seguir contenido “en tiempo real” como son los partidos de fútbol, por ejemplo, ahora con la fiebre mundialista ya no se perderán ningún juego, así como cualquier otro evento que se realice vía streaming.

Si eres de los que les gusta ir jugando todo el tiempo, ya podrás hacerlo sin necesidad de descargar el juego, pero si eres de los que se conecta para estar permanentemente en comunicación con amigos y familiares, ya podrán hacerlo desde sus dispositivos personales, al poder entrar a cualquier red social.

Por ejemplo, para uno que tiene que leer noticias sobre aviación y consultar Google para buscar algún término o una información más especializada, el poder usar internet será una gran ventaja, o revisar el correo electrónico para checar si me han mandado boletines de prensa, comunicados, confirmación a eventos de la industria.

Finalmente, para los amantes del streaming, y que cuentan con plataformas como Amazon Prime, Netflix, ViX, Disney Plus, Apple Tv, o cualquier otra, podrán ver sus series y películas favoritas; yo por ejemplo soy una obsesiva compulsiva y me gusta ver en YouTube Premium mis documentales o programas de fantasmas.

Eso sí, a todos los pasajeros que les toque este nuevo servicio de internet les voy a pedir encarecidamente un favor, es fabuloso poder estar hiper conectado, pero “el respeto al derecho ajeno es la paz”, si van a ver un contenido audiovisual a bordo del avión, utilicen siempre audífonos, ahora hay de muchos tipos, alámbricos, inalámbricos, que se conecten vía Bluetooth y que además cancelan el ruido exterior.

Recuerden que cuando se dan las instrucciones de seguridad a bordo deben poner esmero, y si están utilizando audífonos, retirárselos para ponerle atención a los sobrecargos; no importa si es la primera vez que viajan o es la ocasión número 100 mil, siempre hay que ubicarse en el avión, tener en mente las indicaciones de los tripulantes de cabina y las salidas de emergencia más cercanas.

Así como apagar el teléfono u otros dispositivos móviles en fases criticas como lo son el despegue y al aterrizaje, no por algo la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo, y esto es debido a la gran cadena que se implementa para que lleguen salvos y sanos a sus destinos.

Muchísimas felicidades a Viva por agregar un servicio más a la experiencia de vuelo; ¡los pasajeros van a estar felices!