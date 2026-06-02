La fabricante francesa de aeronaves Airbus está con muy buena racha; no importa si las solicitudes de nuevos equipos son para la aviación comercial de transporte de pasajeros o de carga, sus pedidos siguen creciendo.

Esto tiene una razón básica: la confianza que sus clientes tiene en Airbus. Los números de la armadora dejan claro que sus equipos satisfacen a sus clientes y por ello se animan a seguir solicitando nuevas aeronaves.

Mencionaré unos cuantos ejemplos; en los hechos hay muchos más, pero no cabrían en esta columna, y solo necesito que tengan una idea de cómo funciona esta parte de la aviación comercial.

Comencemos con el caso de la línea área brasileña Azul Linhas Aéreas, quienes acaban de pedir cuatro equipos modelo A330-900, adicionales a un pedido anterior de 11 aviones Airbus. Los A330-900 forman parte de la familia A330NEO, lo que significa que son aeronaves modernas que ahorran combustible, entre sus muchísimas ventajas.

Estamos hablando de un tipo de avión con doble cabina o cabina ancha; yo lo conozco porque antes de la suspensión de operaciones, la antigua Mexicana de Aviación utilizaba un avión A330 para vuelos transoceánicos; y en esta ocasión la aerolínea Azul también lo utilizará para vuelos de largo alcance.

Entre las novedades de este tipo de aeronaves es su cabina “Airspace”, que ha sido galardonada por la industria del marketing con el premio al “Mejor Lanzamiento de Producto”, y cuenta con la característica de tener compartimentos superiores para guardar el equipaje 66% más amplios.

Además, cuenta con iluminación LED ambiental que se puede personalizar, según los gustos de viajero; los pasillos son mucho más amplios, y esa es -de hecho- una de las características que en lo personal me hizo amar los aviones de Airbus.

Y es que cuando se trabaja a bordo de una aeronave, es un cotorreo tener el carro de servicio en el pasillo, y el pasajero necesita pasar para ir al baño; o te regresas al galley (a la cocina del avión) para despejar el área, o le pides al pasajero que se meta entre los asientos, y se haga lo más flaquito posible para que pueda pasar el carrito de servicio, y entonces -después de esta acción- pueda llegar al baño.

Es una de las quejas más frecuentes de los pasajeros, que cuando salen los sobrecargos a dar servicio con sus carros, no se puede pasar al baño; esto no pasa con los pasillos de Airbus, porque son super anchos y permiten seguir trabajando, hacer el carrito a un lado, y el pasajero puede pasar sin ningún problema a los baños del avión.

Otra característica de la cabina de pasajeros, en los aviones A330NEO, es el tamaño de los asientos en clase turista, que son de 46 centímetros, lo que los vuelve más cómodos, porque el promedio de tamaño suele ser de 43cm.

A330NEO AIRSPACE (Especial)

Estos aviones tienen la capacidad de volar 7,200 millas náuticas sin hacer escala, esto es alrededor de 13 mil kilómetros, por eso son ideales para los vuelos de largo alcance. Funcionan con motores de última generación Rolls-Royce Trent 7000.

Como dato adicional, en América Latina y la región del Caribe, Airbus ha logrado colocar más de 1,300 aeronaves. Actualmente más de 900 están en operaciones en dicha región y los pedidos se le siguen acumulando, de tal suerte que la lista que tiene de solicitudes representa cerca del 70% de las flotas que operarán en un futuro, solo en esta región.

A finales del mes de abril los pedidos de los A330 eran 1,970 aeronaves, repartidos en un total de 133 clientes a nivel global. Lo reitero, este tipo de aviones son ideales para las líneas aéreas que quieren usarlo para vuelos de mediano a largo alcance sin sacrificar la comodidad, ya que por su densidad este tipo de aviones puede transportar hasta 465 pasajeros.

Y así como en la aviación comercial, en su rubro de transporte de pasajeros, Airbus no deja de recibir pedidos de nuevas aeronaves, la historia se repite en el caso de la aviación comercial de carga.

Air China Cargo, ha aumentado su solicitud original, pues hace unos días firmó un acuerdo con Airbus para la adquisición de cuatro aviones de carga modelo A350F, con los que al final va a terminar por adquirir diez aeronaves, pues en noviembre del año pasado ya le había informado a Airbus que iba a requerir de seis aviones.

Sobre este particular, el vicepresidente de Air China Cargo, Wang Hongyan, menciona: “Este pedido adicional, que se suma al pedido inicial de A350F del año pasado, representa una decisión estratégica crucial para que la compañía optimice aún más su flota y amplíe su capacidad de transporte. Nos permitirá adaptarnos mejor a las demandas del mercado internacional de carga aérea, sentando así una base sólida para el desarrollo estable a largo plazo de la compañía”.

Fue a partir del 2023 cuando Air China Cargo comenzó a incorporar a su flota los aviones de la fabricante francesa Airbus, gracias al gran desempeño de este tipo de aeronaves; de entrada, su gran alcance, puede volar 8,700 kilómetros sin escala alguna, llevando una carga de hasta 111 toneladas. Ideal para cubrir rutas de mediano y largo alcance.

Además, el A350F está fabricado con 70% de materiales de los más avanzados, lo que le permite tener un fuselaje más ligero, y esto se traduce en poder transportar una mayor carga, aunado a sus motores Rolls-Royce Trent XWB-97 de última generación, que como plus reducen el consumo del combustible, algo que resulta ideal en estos momentos de crisis energética.

Y si todo lo anterior no fuese una razón suficiente, este avión reduce las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 20% y es además el único equipo que actualmente cumple plenamente con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El motor tiene la gran ventaja que puede operar perfectamente hasta con un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), pero se busca que para el 2030 ya se pueda utilizar el 100% de este, no solo en este equipo, sino en todos los aviones que fabrica Airbus.

Por ello, Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente ejecutivo de ventas de la división de aeronaves comerciales de Airbus, expresó: “Estamos muy satisfechos con la decisión de Air China Cargo de aumentar su pedido del avión de carga A350F. Esto refleja la plena confianza de Air China Cargo en los productos de Airbus y reafirma la posición de liderazgo del A350F como avión de carga de próxima generación”.

Otra carguera que se suma es Grupo Cathay, quien ha pedido a Airbus ocho aviones de carga de última generación, y se refieren al A350F, con lo cual esta empresa carguera con sede en Hong Kong busca ser mucho más eficiente.

El director ejecutivo del Grupo Cathay, Ronald Lam manifestó: “Nos complace reforzar aún más nuestra flota con estos aviones de carga A350F adicionales, que proporcionarán mayor conectividad en nuestro centro de operaciones y más opciones para nuestros clientes. Esta inversión estratégica, preparada para el futuro, refleja nuestra firme confianza en nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo y respalda el objetivo de Cathay Cargo de ser la mejor compañía de carga aérea del mundo”.

Para Benoît de Saint-Exupéry: “El continuo respaldo de Cathay al A350F es otra clara señal de que este avión aporta una nueva generación de capacidad y eficiencia en el transporte de carga. El A350F se integrará a la perfección en la flota Airbus existente de la aerolínea, con una compatibilidad operativa y técnica sin precedentes, al tiempo que acelera su proceso de descarbonización. Estamos muy entusiasmados con el fortalecimiento de esta colaboración”.

Hasta finales de abril este tipo de avión había sido solicitado por 14 clientes, registrando un total de 101 pedidos a nivel global. El A350F es altamente compatible con los aviones de pasajeros A350, esto le da una ventaja adicional para las líneas aéreas que operan este tipo de aeronaves.

Ahora, como mero dato cultural, déjenme decirles que en México solo hay cinco aeropuertos que pueden recibir un avión Airbus A350F, pues sus pistas tienen una longitud superior a los 3,000 metros, y tienen capacidad de soporte estructural para aeronaves de fuselaje ancho: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT); el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL); y el Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY).