Claudia Sheinbaum destacó el crecimiento de Mexicana de Aviación en los últimos años, consolidándose como la aerolínea del Estado con base en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La presidenta de México subrayó que Mexicana de Aviación ofrece vuelos accesibles y llega a destinos donde otras aerolíneas comerciales no operan.

“Brinda precios más accesibles. Las actuales líneas de aviación mexicanas o internacionales que vuelan dentro del país o fuera del país pues tienen precios muy altos, a los que un sector no puede acceder, y eso es muy importante. Además llega a aeropuertos donde las líneas comerciales no llegan” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Actualmente, Mexicana conecta 14 destinos y planea ampliar su flotilla: de cinco aviones en operación pasará a 12 en 2026 y a 20 en 2027, fortaleciendo su competitividad y alcance internacional.

Sheinbaum presume que Mexicana de Aviación llega a 14 destinos

Claudia Sheinbaum no tiene dudas: Mexicana de Aviación es la mejor opción para viajar y es que actualmente cuenta con 14 destinos, los cuales aumentarán en junio de este 2023.

Leobardo Ávila, director general de Mexicana de Aviación, reportó:

Nueva ruta entre el AIFA y el aeropuerto de Acapulco

Nueva ruta entre el AIFA y la Ciudad de Hermosillo Sonora

Mexicana de Aviación ofrece vuelos basándose en 3 puntos estratégicos: Destinos de playa, aventura y ciudad.

Sus destinos son:

Tulum Puerto Vallarta Zihuatanejo Mazatlán San José del Cabo Chetumal Palenque Merida Campeche Monterrey CD. Victoria Guadalajara Tijuana Ixtepec

Mexicana de Aviación sumará nuevas rutas (YouTube)

Crecerá flotilla de Mexicana de Aviación

Además de nuevos destinos, Mexicana de Aviación sumará aeronaves a su flotilla.

Cabe mencionar que la aerolínea actualmente opera con 5 aviones atendiendo 14 destinos.

En mayo de 2026, recibirá su primera aeronave de las 7 que están consideras este año. Se planea terminar con 12 aviones.

En 2027, recibirá 8 aeronaves para concuir con un total de 20 aeronaves.

Esto garantizará competitividad, conexión internacional y más movilidad.