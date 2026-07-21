El lunes 20 de julio, tras la resaca que nos dejó la justa deportiva de verano, Mexicana de Aviación inauguró su nueva ruta, la número 18, a la ciudad de Hermosillo en Sonora.

“El recuerdo es el perfume del alma”, dijo una famosa novelista y periodista francesa del siglo XIX. En lo personal, tengo un excelente recuerdo de este este destino. Tal vez porque fue de mis primeros vuelos, cuando comencé a trabajar en este hermoso mundo que es la aviación, en 1998; lo sé, ya llovió.

El nuevo vuelo de Mexicana estará operando con una frecuencia diaria, esto es, de lunes a domingo, saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las 8:00 de la mañana, para estar aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo a las 9:45 horas (hora local).

Y de regreso tienen programado salir de las bellísimas tierras sonorenses a las 10:25 de la mañana, y llegar al AIFA a las 13:50.

El evento de inauguración fue encabezado por el director general de Mexicana, el general Leobardo Ávila, quien estuvo acompañado del licenciado Roberto Gradilla Pineda, quien es el secretario de Turismo y Economía del estado de Sonora; la licenciada Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México; el general brigadier retirado Eleazar Ramírez, director jurídico del AIFA, así como por la licenciada Viridiana Nájera Cárdenas, titular y directora general de programas turísticos y estrategias de la Secretaría de Turismo federal.

Pude observar que la gente está muy contenta de tener una opción más que los conecte con Hermosillo.

Mexicana inaugura vuelo a Hermosillo (Especial)

El secretario de Turismo de Hermosillo mencionó que esta ciudad tiene muchísimo qué ofrecer. Yo no puedo olvidar a mis antepasados con este vuelo; desconozco, pero me comprometo a investigarlo, por qué hay una calle en Hermosillo, Sonora que lleva el nombre de Gustavo Garmendia.

Mi tío abuelo, Gustavo Adolfo Garmendia Villafaña, fue un militar mexicano que participó en la Revolución mexicana. La historia oficial cita que mi familiar cayó en la Toma de Culiacán, Sinaloa, el 12 de noviembre de 1913, mientras luchaba en el Ejército Constitucionalista. Aunque él nació en el estado de Oaxaca, su nombre ha llegado al estado de Sonora.

Dejando a un lado la historia familiar, Hermosillo es un destino que se destaca por su gran gastronomía; de hecho es uno de los mejores lugares para comer carne, por su excelente calidad.

Recuerdo que en el restaurante “La Siesta” te recibía un refrigerador con cortes de carne de res, acomodados como si se tratase de joyería. Eran expuestos de una forma tan espectacular, que al solo verlos, se te abría el apetito.

No dudo que cualquier otro restaurante en Hermosillo brinde está experiencia gastronómica, porque en Sonora la carne de res es la reina, ama y señora. La gastronomía sonorense es producto de la combinación de técnicas nativas y la influencia europea que llegó a nuestras tierras hace algunos siglos. Por ejemplo, el trigo y la carne de res, que ahora se amalgaman con el maíz, el frijol, las calabacitas, el chile verde o colorado y el chiltepín.

El crecimiento que Mexicana de Aviación ha demostrado en estos dos años y medio es prueba de que se está consolidando gracias a que ya forma parte del gusto de la gente.

Parte de ello se debe a que los pasajeros, sobre todo a los que les tocó viajar en la antigua Compañía Mexicana de Aviación, recuerdan con cariño a la marca y ahora con la nueva aerolínea del Estado, pueden revivir ese sentimiento.

Y los que no les tocó, consideran que la nueva aerolínea busca conectar familias, sobre todo a precios accesibles, y esto se debe a que el impuesto por uso de aeropuerto (TUA) es mucho más económico saliendo del AIFA, que de otra terminal aérea de la zona metropolitana, como lo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esto va a permitir una mayor conectividad entre la zona metropolitana de la Ciudad de México y la ciudad de Hermosillo. Y como en varias ocasiones les he mencionado, no nada más hablamos del transporte de pasajeros, sino también nos referimos a la carga, y eso es muy importante.

Porque el transporte aéreo permite transportar bienes de consumo de forma mucho más rápida, ya sean alimentos, flores, medicamentos, o cualquier otra cosa. Agilizar el intercambio comercial entre ambos puntos es de capital importancia.

Mexicana inaugura vuelo a Hermosillo (Especial)

Durante el vuelo inaugural, el Gobierno del Estado de Sonora a través de su secretario de Turismo y Economía, ofrecieron a los pasajeros una pequeñísima muestra gastronómica que consistió en una variedad de dulces típicos y carne seca. Así que, desde antes de llegar, yo ya estaba en Hermosillo, por los olores y sabores, y por los imborrables recuerdos. Por ahora los dejo, voy a buscar una botellita de bacanora, que estoy segura tengo guardada.