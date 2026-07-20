Hagamos un corte de caja y hablemos del desempeño de los aeropuertos . Mucho hemos abordado en este espacio de cómo le ha ido a las aerolíneas del país, pero también es importante saber el comportamiento que tuvieron los aeropuertos de América Latina y el Caribe durante el 2025.

Y es que la Airports Council International - Latin American and the Caribbean (ACI-LAC por sus siglas en inglés) acaba de publicar los datos sobre el tráfico en las terminales aéreas de América Latina y del Caribe, y los datos son importantes por el papel estratégico que esta región juega para la aviación global.

El estudio que hace unos días presentó la ACI-LAC forma parte del “ACI World Airport Traffic Dataset 2026”, esto es, se desprende de un estudio mucho más grande que a su vez fue publicado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World, por sus siglas en inglés). Destaca especialmente porque incluye datos sobre el volumen de la carga aérea, el movimiento de las aeronaves y por supuesto, el dato que a mucha gente le interesa, el tráfico de pasajeros.

El resultado de este estudio nos permite situar a los 20 principales aeropuertos de la región de América Latina y del Caribe, lo cual no es poca cosa, pues se transportaron 440.4 millones de pasajeros. Como punto de comparación, la población total de los Estados Unidos de Norteamérica son 349 millones, y es el país más poblado del continente.

Esto es, que en su conjunto los aeropuertos registraron un aumento de pasajeros del 5.0%. En la carga aérea se experimentó un incremento del 1.8%, mientras que se registró un crecimiento del 3.0% del movimiento de aviones.

Creo que no tienen que adivinar cuáles son los países que se consolidaron como los que mayor presencia de actividad aeroportuaria tienen. Hablamos de Brasil y por supuesto de México, que destacaron tanto por la carga como por el gran volumen de pasajeros.

Por otra parte, quien también “da la pelea” es Colombia, que se sigue fortaleciendo tanto en la carga como en el movimiento de aeronaves, impulsando su aviación regional, así como la conectividad con otros países.

A través de un comunicado, dieron a conocer estas cifras y el posicionamiento de su director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne:

“Los resultados de 2025 reflejan la fortaleza y dinamismo de la aviación en América Latina y el Caribe. Brasil, México y Colombia se consolidaron como protagonistas en la región gracias a la combinación de una demanda creciente de pasajeros, la expansión de sus operaciones y el papel estratégico de sus aeropuertos como centros de conexión y logística. Estos países no sólo concentran algunos de los aeropuertos más transitados, sino que también muestran una capacidad de adaptación y crecimiento que los posiciona como motores clave para el desarrollo de la aviación regional y su integración en el escenario global”.

Top 20 Trafico de pasajeros en LAC

Quien encabeza la lista de los 20 aeropuertos con más pasajeros transportados en la región es el de São Paulo/Guarulhos (GRU), en Brasil. Ellos movilizaron 47.1 millones de pasajeros en el 2025, si lo comparamos con las cifras del 2024, esto significa un crecimiento del 8.3%; son el indudable campeón.

En segundo lugar, tenemos al Aeropuerto Internacional de Bogotá, “El Dorado” (BOG) en Colombia, que durante 2025 pasaron por sus instalaciones aeroportuarias un total de 45.4 millones de pasajeros.

Ocupando el tercer puesto está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez” (MEX); por los pasillos de sus terminales 1 y 2 desfilaron 44.6 de pasajeros. Ojito, no nos olvidemos que este aeropuerto tiene un tope para operar, que es de 32 millones de pasajeros, pero está más que rebasado; otro número importante de pasajeros (7.9 millones) usaron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Hago la aclaración anterior porque pareciera que a algunos analistas se les olvida que el AICM es una terminal aérea saturada, y que se construyó el AIFA para desahogarlo de las operaciones aéreas y bajar la operación de vuelos, con la finalidad primordial de que siga siendo un aeropuerto seguro.

Dentro de las 20 principales terminales aéreas, Brasil cuenta con 6 lugares, mientras que México tiene a 5 aeropuertos que enseguida menciono. La siguiente lista está presentada en orden de mayor a menor tráfico de pasajeros:

AICM - 44.6 millones de pasajeros

Cancún - 29.4 millones de pasajeros

Guadalajara - 18.7 millones de pasajeros

Monterrey - 15.7 millones de pasajeros

Tijuana - 12.7 millones de pasajeros

Espero con ansias la publicación del desempeño del próximo año, porque el año pasado el AIFA transportó a casi 8 millones de pasajeros, lo que demuestra que se está consolidando como una importante terminal aérea.

Ahora vayamos con la carga aérea, en la región de América Latina y el Caribe se movilizaron 4.9 millones de toneladas de carga durante el 2025. Lo que representa un crecimiento del 1.8%, comparado con 2024.

Aquí el rey indiscutible es el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá (BOG), Colombia, con 828,6 mil toneladas; le sigue el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU), Brasil que movió 529,6 mil toneladas, en tercer lugar el Aeropuerto Internacional de Santiago (SCL), Chile con 429.6 mil toneladas y en cuarta posición el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU), México que transportó 406.1 mil toneladas.

En esta lista de los Top 20 de carga en México, el primer lugar es para al AIFA y le siguen:

AICM - 255.5 mil toneladas

Guadalajara - 183.4 mil toneladas

Querétaro - 83.4 mil toneladas

Monterrey - 76.4 mil toneladas

Esto quiere decir que, en la carga, nuestro país tiene a 5 aeropuertos dentro del Top 20 de la región de América Latina y el Caribe. Queda claro que México tiene mucho potencial, y que estamos creciendo, pero también estamos consolidándonos tanto en transporte de pasajeros como de carga.

El Gobierno Federal debe seguir apostando por incrementar la infraestructura aeroportuaria con miras al mediano y largo plazo, no a la inmediatez. Eso es lo que muchos años atrás “nos ha dado en la torre”, debemos tener una visión sólida de qué tipo de aviación queremos para nuestro país. Hoy por hoy, los números reconocidos por la Airports Council International de Latinomerican and the Caribbean, deben llenarnos de orgullo.