Mexicana de Aviación anunció hoy jueves 4 de junio de 2026 su expansión nacional, al inaugurar formalmente la ruta directa entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el puerto de Acapulco.

A través de un comunicado, Mexicana detalló que su ruta AIFA-Acapulco operará de manera inicial los días jueves, viernes y domingo.

Mexicana lanza su nueva ruta directa AIFA-Acapulco

Mexicana informó el lanzamiento oficial de su ruta AIFA-Acapulco, con la que busca optimizar la movilidad y conexión de los usuarios hacia uno de los principales destinos turísticos del país en el estado de Guerrero.

Dicha apertura constituye un pilar fundamental en la estrategia de crecimiento de la aerolínea para este 2026, la cual se enfoca en ampliar su presencia en diversas zonas del territorio mexicano.

Sexto avión de Mexicana de Aviación (Especial)

Con esta adición, Mexicana espera no solo fortalecer el sector turístico, sino también impulsar el desarrollo económico regional al facilitar el transporte de pasajeros hacia destinos con alta demanda turística.

Así operará la ruta directa de Mexicana entre AIFA y Acapulco

El servicio contará con tres salidas semanales programadas para los días jueves, viernes y domingos.

Durante los primeros dos días, el vuelo desde el AIFA partirá a las 16:00 horas, aterrizando una hora después; el viaje de vuelta se realizará a las 17:40 horas.

En contraste, la jornada dominical ofrecerá una opción nocturna, con despegues a las 20:00 horas desde el aeródromo mexiquense y retornos programados para las 21:40 horas desde la costa de Guerrero.

Los boletos para la ruta de Mexicana AIFA-Acapulco ya se encuentran disponibles mediante los portales digitales oficiales, la aplicación móvil y la línea telefónica de Mexicana.