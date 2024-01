“Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sagrado no es amor de lucrar.” SILVIO RODRÍGUEZ

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte; que ponga un carpetazo final a este asunto y permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto a dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es darle vuelta a la página”. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS

Con una puntualidad electoral que ni los británicos, la Fiscalía General de la República pretende revivir el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Un 23 de marzo de 1994, en plena campaña electoral, el candidato priista fue ultimado cobardemente en Lomas Taurinas, Tijuana.

Casi treinta años después, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del finado, muestra una madurez que ya quisiéramos tuviera el resto de la clase política nacional. Le pidió al presidente López Obrador otorgar el indulto a Mario Aburto, único detenido y procesado por el magnicidio (traducción: “ya chole con lucrar con la tragedia del asesinato de mi padre”).

Tiene razón el alcalde de Monterrey. No es válido ni debería permitirse utilizar un asesinato como distractor de muchos, de cientos de miles otros. En un país que requiere urgentemente enfocarse en lo que hoy ocurre y frenar la fuerte división social que existe. Tampoco el usar esa muerte (ni ninguna otra) con fines políticos.

Tuvieron López Obrador, el fiscal Gertz Manero, el mismo Arturo Zaldívar, como presidente de la SCJN, CINCO largos años para revivir el caso. No lo hicieron.

Eso nos indica que el propósito ahora no es llevar a cabo una investigación seria, sanar heridas y encontrar justicia. Aquí lo que se quiere es inventar toda una novela y que la 4t jale agua para su molino en épocas de campañas. ¡Qué asco!

Ante ello, Colosio plantea una alternativa: que de una buena vez se deje de lucrar con el asesinato de su padre. Y tiene razón: plan o coincidencia, el hecho es que “cada 3 ó 6 años, el tema trasciende por terceros para sacar algún tipo de provecho justo cuando transita algún periodo electoral”.

El día que se quiera hacer realmente justicia, se iniciará a investigar el primer día de gobierno y sin el ruido mediático que logra hoy Palacio Nacional y fiscalía. No hay más. En palabras de Colosio: “Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política”.

¡Qué importante es que los actores políticos no se aprovechen de las desgracias! ¡Menos tratándose del presidente de la Nación! (Conocemos el caso Ayotzinapa; todos contribuyendo en darles vueltas y vueltas a los padres; y todo para que la ‘verdad de la 4t’ hay terminado siendo un refrito de la ‘verdad histórica’).

En ese mismo sentido, si la FGR y la 4t quieren justicia, que busquen cómo frenar la sangría de hombres y mujeres en nuestro país, la desaparición de miles de mexicanos y que, de una buena vez, juzguen a López-Gatell por crímenes de lesa humanidad.

Giro de la Perinola

La FGR, después de lo dicho por Colosio Riojas, especificó que apelaría al juez que llevó el caso. También mencionó que no descartaba la hipótesis del segundo tirador… En pocas palabras, no les interesa atender lo dicho por el primer perjudicado. Lo importante es insertar —así sea con calzador— el nombre ‘Genaro García Luna’ en el psique social.