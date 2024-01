La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hubo un segundo tirador en el caso contra Mario Aburto por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, al mismo tiempo que señaló encubrimiento vinculado al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

A través de su cuenta oficial de X, la FGR informó el lunes 29 de enero, que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue el sujeto identificado como segundo tirador en el homicidio del candidato del PRI que fue asesinado en 1994.

Pero no sólo esto, sino que el presunto involucrado, habría sido liberado con el fin de encubrir al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna en el sexenio del ex presidente panista Felipe Calderón (2006-2012).

“Jorge Antonio “S” fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro García Luna, quien en ese momento era Subdirector Operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana”, comunicó la FGR respecto al caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

#FGRInforma | Con relación al segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de… pic.twitter.com/A1DyHsydXG — FGR México (@FGRMexico) January 29, 2024

Juez federal rechazó orden de aprehensión de segundo tirador y evidencia encubrimiento a Genaro García Luna

De acuerdo con la FGR, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó la orden de aprehensión contra el segundo tirador identificado en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, con lo que quedó evidenciado el encubrimiento a Genaro García Luna.

Y es que Jorge Antonio Sánchez Ortega, era el agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial durante su campaña mientras que Genaro García Luna fundía como subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana, Baja California.

Tras el asesinato ocurrido el 2 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas y la captura de Mario Aburto como el responsable del homicidio contra Luis Donaldo Colosio, el señalado como segundo tirador, fue detenido como sospechoso, pero fue liberado por su adscripción al CISEN.

Con esto, la FGR determinó que el juez federal actuó con “evidente parcialidad y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas” que fueron presentadas por la dependencia federal.

José Antonio Sánchez Ortega, segundo tirador en homicidio de Luis Donaldo Colosio (ESPECIAL)

FGR presenta pruebas que demuestran la participación de segundo tirador

Además, la FGR expuso que las pruebas presentadas por la misma Fiscalía, demuestran la presencia del segundo tirador identificado como Jorge Antonio “S” en el lugar del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, por el que está preso Mario Aburto.

A su vez, el organismo federal explicó que en la ropa del hoy señalado, se halló coincidencias con el tipo de sangre del candidato asesinado, así como pruebas que demostrarían que el involucrado sí disparó un arma de fuego.

Al mismo tiempo, la FGR condenó la decisión del juez federal, con la que se estaría encubriendo a Genaro García Luna, subrayando que los “delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”.

Asesinato de Luis Donaldo Colosio (Especial)

