“Ganas no me faltaron”, así fue como Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, aseguró que él no ordenó torturar ni torturó a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

A casi 30 años del magnicidio que sacudió a México, en entrevista con el periodista Luis Alberto Medina de Proyecto Puente, Manlio Fabio Beltrones contó “su verdad” sobre el caso Colosio y descartó que haya mandado a torturar a Mario Aburto.

Al ser cuestionado sobre la acusación que hizo el propio Aburto en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que sostiene que fue torturado por Manlio Fabio Beltrones y por órdenes suyas, el priista sonorense negó que lo haya hecho, pero refirió que ganas no le faltaron.

Para ampliar su respuesta, el hoy candidato del PRI al Senado señaló que no solamente él hubiese querido torturar a Mario Aburto, sino que “todo México quería hacerlo” por haber asesinado al candidato que se perfilaba a ganar las elecciones presidenciales de 1994.

Manlio Fabio Beltrones asegura que nunca interrogó a Mario Aburto, porque no era su facultad

Según Manlio Fabio Beltrones, cuando visitó Tijuana en aquel año, solamente vio a Mario Aburto una vez y fue cuando iba a ser trasladado a la Ciudad de México. Dijo que sólo quería constatar que estuviera con vida, tal como se lo pidió Diana Laura, esposa de Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, descartó que haya interrogado a Mario Aburto, porque no podía hacerlo, puesto que no era su facultad .

Beltrones consideró que es descabellado pensar que en su calidad de entonces gobernador de Sonora llega a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California para pedirle al titular Diego Valadés, a quien se refirió como el jurista más impecable que ha conocido, y que le pida permiso para que “le presten” a Mario Aburto para torturarlo por tres horas .

Explicó que esa versión de la presunta tortura salió de la boca de quienes querían evadir su responsabilidad en el caso y buscaban generar confusión entre la opinión pública, tal como Manuel Camacho, acusó.

Manlio Fabio Beltrones (Internet)

¿Asesino solitario Mario Aburto? Esto respondió Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones expresó que por mucho tiempo se resistió a creer en la versión del asesino solitario, al pensar que un “psicópata” le cambió la vida, sino que podría haber alguien más detrás de él.

Sin embargo, indicó que a 29 años después y todo lo que ha visto le hicieron concluir que “las cosas suceden” y que una versión diferente sería entrar al terreno de la especulación.

Consideró que la “mafia del PRI” tampoco pudo haber sido quien estuvo detrás del asesinato de su propio candidato presidencial, dado que en su opinión “el priismo estaba megafeliz” con Luis Donaldo Colosio.

Sobre las supuestas ausencias de Colosio Murrieta a las reuniones con altos mandos priistas ante un posible descontento y desacuerdo con las prácticas que ahí se planteaban, Beltrones aseguró que eso es “una gran mentira” y que Luis Donaldo Colosio asistía a todas las reuniones con puntualidad y alegría.

El sonorense no sólo negó las versiones del descontento de Colosio con la cúpula priista de ese momento, sino que sostuvo que a raíz de los rumores tras su emotivo discurso del 6 de marzo de 1994 confesó que amaba al presidente Carlos Salinas de Gortari.

Por lo anterior, aseguró que esa una versión “realmente ridícula” pensar que fueron los altos mandos priistas quienes ordenaron matar a su propio candidato presidencial.

Para finalizar, el político priista negó que haya sido citado a declarar por la Fiscalía General de la República en la actual administración por el caso Colosio.