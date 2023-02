De veras que yo no sé quién asesora a los principales destapados de Obrador, que aunque diga que él no ha destapado a nadie, todos sabemos que así ha sido, y ya todos sabemos que ellos son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Ambos ya se notan francamente muy desesperados por convencer en su carrera presidencial. Y es que yo creo se van dando cuenta de que no ha sido tan fácil como llegaron a imaginar.

Pensaron y asumieron que por codearse con AMLO tendrían una posición privilegiada para desde ahí hacer sus respectivas campañas políticas con todo éxito, pero a pesar de que Obrador es querido por muchos, no a fuerza tiene que ser hacia sus “corcholatas”.

Por eso es que ya uno va viendo que se avientan cada maroma y media por convencer y por ser vistos.

Y ahora utilizan a los “influencers” en YouTube para promocionarse.

¿Creen que eso les dará renombre?... Me parece que están equivocados.

Marcelo Ebrard dejándose entrevistar por el “conductor-cómico-actor” o no sé en qué categoría entre, Jorge “El Burro” Van Rankin. Digo, es innegable que es conocido por muchas personas este hombre. Pero, ¿qué aportación al medio artístico de peso ha hecho? Y ahora que quiere ser reportero-conductor pues nomás no le sale bien. ¿Por qué lo escogió el canciller? Solo él y sus asesores lo saben. Pero me parece nefasto entrevistador.

Yordi Rosado lo hace mejor, pero parece ser que se niega a entrarle a entrevistar a los políticos, aunque seguramente no tarda.

Y luego Claudia Sheinbaum. ¡Por Dios! Se deja entrevistar por un personaje llamado el Escorpión Dorado. Que no tiene más talento que el que hacerle bromas pesadas a la gente en la calle. Por eso se hizo famoso.

Y la entrevista que le hizo a Claudia Sheinbaum básicamente la hundió. Ella se notaba incómoda, rígida y sería. Así es ella, eso creo, pero no era su ambiente. Entonces, querer hacerse pasar como chistosa y alegre... “cool”, pues, con este tipo, nomás no le salió.

Y las preguntas a modo que le hizo el personaje en cuestión fueron de veras de risa. ¡Ni siquiera disimulan un poquito! Todas las preguntas giraron en torno a su futuro como presidenta y los grandes logros que ha tenido como jefa de gobierno. No fue cuestionada en nada, por ningún tema que resultara incómodo: No tocaron el tema del Metro, ni del Rébsamen. Creo que el que Sheinbaum hubiera salido a pedirle perdón a los padres de los niños muertos por el derrumbe de ese colegio, pero que además hubiera dado a entender que lo hizo porque se lo recomendó una organización, fracturó a Claudia.

Por eso había que tapar ese error con la entrevista “chistosa” hecha por un tipo que no es chistoso y que además estuvo totalmente planeada.

¡Caray! Por ahí no es la estrategia.

Me encantaría que se dejaran entrevistar por algún ciudadano normal, mortal pues, por describirlo de algún modo.

Es ahí el reto.

Pero no se expondrán.

Y seguiremos viendo cómo estos influencers se prestan para que las entrevistas sean mágicas y perfectas. Aunque la gente y no las considere así. Porque ya no somos tan tontos y andamos muy avispados.

No entiendo por qué contratan asesores que los asesoran mal.