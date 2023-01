Me sorprenden mucho las encuestas en las que aparece la jefa de gobierno con números elevados en las preferencias de los ciudadanos en todos sentidos.

Me sorprende porque creo, sin temor a equivocarme, que de todos los gobernadores y gobernadoras, Claudia Sheinbaum es la que más embates ha tenido que resistir.

Y estos embates no han sido pocos. Estamos hablando de que se han perdido vidas durante su gestión y se le culpa. Estamos hablando de que es una mujer a la que se le quiere, pero a la que se le reclama y se le cuestiona; una mujer que sigue generando dudas, pues…

En la encuesta de MetricsMx cuyos resultados acaba de presentar SDPnoticias hay varios rubros, más bien, todos, en donde Claudia Sheinbaum aparece bien evaluada.

Quisiera entender el porqué…Quisiera encontrar justificaciones y razones por las que ella está tan aprobada.

Desde mi muy particular análisis ahí les va lo que creo que la mantiene con estadísticas muy favorables. Ya ustedes me dirán :

El primer cuestionamiento es:

“En lo que va de la gestión de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ¿usted aprueba o desaprueba su desempeño?”

La aprobación es incluso más alta ahora que la de septiembre del 2022 con un 53%. La más alta entre las encuestas realizadas en septiembre y octubre de 2022 y la de este mes. Insólito que habiendo pasado el incidente de la Línea 3 del Metro aparezca con la aprobación más alta que en meses anteriores.

¿Por qué? Ahí les van mis posibles razones:

1. A pesar de los acontecimientos, Claudia se ha mantenido resiliente ante la adversidad. Hay un sector importante de ciudadanos que considera que Claudia Sheinbaum tiene a su cargo a toda la ciudad y la realidad es que exactamente no es así, porque existen las alcaldías y cada alcalde hace lo mejor que puede por sostenerlas. Entonces la percepción es que Sheinbaum tiene un buen manejo de una ciudad tan grande como lo es la CDMX. Y que ese buen manejo de la capital está absolutamente en manos de ella.

El siguiente rubro es:

“¿Cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está administrando el Metro de la Ciudad de México? Con las siguientes opciones: (i) Muy bien, (ii) Bien, (iii) Ni mal ni bien, (iv) Mal y (v) Muy mal”.

En este rubro la mayoría de los encuestados piensan que Claudia Sheinbaum ha administrado muy bien el Metro de la CDMX. ¿Por qué? Pues creo que yo que a pesar de los pesares la gente lo sigue utilizando y le sigue resultando eficaz para sus traslados.

Si bien es un Metro al que, por supuesto, se le tiene que seguir brindando mantenimiento y mejoras, al final funciona para miles de usuarios que necesitan llegar a sus puntos de destino para sus trabajos, estudios y casa diariamente.

Para mí, una de las obras más brillantes del país entero es el Metro de la CDMX. Me impresiona desde que era muy niña y usualmente viajaba en él con mi padre, me asombraba su conectividad y cómo es que de manera tan veloz nos llevaba de un punto a otro; su planeación e ingeniería es de lo mejor que tiene la CDMX, la verdad muchas ciudades del interior de la República desearían un Metro como el de la capital.

Creo que eso la gente todavía lo sigue valorando muchísimo. Su costo es bajísimo para los kilómetros que la gente tiene que recorrer en una ciudad tan inmensa.

Hay gente con más recursos económicos que piensa que debería de ser más caro para que haya más recursos para su mantenimiento, pero hay que pensar en toda esa otra gente que no tiene dinero ni mucho menos un medio de transporte particular lo benéfico que le resulta que cueste lo que cuesta ahora.

Otra pregunta:

“En su opinión: ¿La Guardia Nacional cuidando del Metro de la Ciudad de México es: (i) Positivo. (ii) Negativo. (iii) Da igual?

La mayoría de los ciudadanos encuestados respondió que la presencia de la Guardia Nacional en el Metro era positiva. No podemos negar que el transporte público de la CDMX siempre ha sido inseguro. Es común constantemente estar viendo videos que se viralizan de combis o RTP’s constantemente asaltadas.

El Metro de la Ciudad no es cosa menor, por lo que creo que la percepción de las personas es de mayor seguridad ya que sienten que alguien más está cuidando de ellos. Alguien más vigila.

Aunque existe esta otra parte de gente que no usa el Metro y que opina que es un despropósito la presencia de la Guardia Nacional pues es con fines de cuidar posibles sabotajes y no para seguridad de los usuarios, muchas personas que usan el Metro sienten seguridad pues les brinda la idea de que sus pertenencias estarán a salvo si hay un elemento de la Guardia vigilando constantemente. Al menos sí creo que el asaltante le piense dos veces, antes de decidirse a robar.

Siguiente pregunta:

“De acuerdo a usted, Claudia Sheinbaum dejará en el 2024 una CDMX: (i) Mejor a como la recibió, (ii) Peor a como la recibió, (iii) Igual a cómo la recibió”.

Las personas encuestadas piensan que Claudia dejará en el 2024 una CDMX mejor a la que recibió y estoy de acuerdo, Mancera, el antecesor de Sheinbaum no hizo gran cosa por la ciudad e incluso la dejó por sus aspiraciones políticas.

Creo que definitivamente sí entregaría Sheinbaum una mejor capital que la que le entregó José Ramón Amieva Gálvez, sustituto de Mancera al entregarle la jefatura de la CDMX en suplencia. Por cierto ni quién se acuerde de él. Lo que le falta a Claudia es ganarse a un sector amplio de ciudadanía que aún no termina de creer que ella esté haciendo bien las cosas. Tiene que convencer, no hay más.

Sin embargo, creo que Claudia en mi opinión es aprobada también por una poderosísima razón. No podemos cegarnos y no podemos dejar de aceptar los que no somos obradoristas, que Andrés Manuel López Obrador es muy amado por cientos de miles de personas. Por diversos motivos: por sus propias carencias, porque se enganchan con él en resentimientos hacia otros, porque lo sienten cercano, lo sienten genuino… habría que hacer todo un análisis del porqué es tan amado Obrador. Pero siento que sí, que es tan amado, y teniendo siempre tan cercano a él a Claudia Sheinbaum, inmediata y automáticamente la dota de aceptación. Es un fenómeno que jamás había visto en la política pero que es real. Por eso es que creo que la jefa del gobierno capitalino no tendrá rival alguno por la presidencia en 2024. Ser cercana a Obrador la dota inmediatamente de aceptación para esos millones que aún aman al presidente.

Este fue mi análisis del porqué, desde mi perspectiva como no seguidora de Morena, traté de entender las razones que explican que Claudia Sheinbaum tenga tal grado de aceptación todavía y a pesar de los eventos lamentables que han sucedido en el corazón de la CDMX que es el metro capitalino.

Hice un enorme esfuerzo por tratar de descifrar y entender qué pasa dentro de la cabeza y corazón de esas personas que realmente están convencidas de que ha hecho y está haciendo bien las cosas. ¿Qué las lleva a posicionar a Claudia Sheinbaum como favorita?

Lo que tengo que aceptar es que las cosas siguen llenas de vida en la CDMX, me parece increíble que aún el cielo siga azul en la capital y que siga de pie fuerte y hermosa mi ciudad, la que me vio nacer, y a la que tanto amo; metrópolis que aún late con fuerza.

Es cuanto.