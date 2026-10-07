La Conferencia Mundial de Seguridad y Operaciones 2026 fue organizada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) y se celebra en Estambul, Turquía. Del 6 al 8 de octubre se discutirán temas de gran relevancia para el mejoramiento de la seguridad aérea, que implica tanto a las personas, como el uso de la tecnología y los estándares que se requieren.

En esta conferencia se destaca la imperante necesidad de dar una mayor integración de las personas, así como a las tecnologías, acordes a los estándares globales que se requieren para incrementar la seguridad aérea.

Para el director de Seguridad de la IATA, Mark Searle, “La aviación es más segura hoy que hace una década. En ese lapso, las tasas de accidentes mortales han mejorado de un accidente por cada 3,5 millones de vuelos a uno por cada 5,6 millones de vuelos.

Pero en 2025 todavía se perdieron 394 vidas en accidentes aéreos. Cada fallecimiento refuerza nuestra determinación de mejorar. El próximo avance en seguridad provendrá de personas, tecnología y estándares que trabajen mejor juntos, como un sistema resiliente”.

Quiero que al lector le quede claro que el transporte aéreo es uno de los medios más seguros para viajar. Yo sé, hoy las noticias se inundan con reportes de lo acontecido en el ya famoso vuelo de Flydubai, pero no podemos dejar de poner especial atención en todos los “agujeros” (por llamarlos de alguna manera) que existen en todo lo que se ha dicho sobre ese extraño incidente.

Cuando hablo de la seguridad en los vuelos, no lo hago solo porque sea mi percepción, sino porque las cifras hablan. La cantidad de operaciones diarias puede variar, pero son alrededor de 100 mil vuelos al día, y está documentado que, durante el año pasado, la cifra de accidentes siguió a la baja, por eso resulta “extraño” todo lo que sucedió en el vuelo de Flydubai.

Pero regresando a la conferencia de la IATA, en ella se identifican tres prioridades para mantener y fortalecer el desempeño de la seguridad de la aviación; una de ellas está representada en los profesionales dentro de la industria; en buen castellano: en el capital humano que día a día se incorpora como parte de la fuerza laboral.

Para la industria es una prioridad que estén bien capacitados, que cuenten con todos los conocimientos y las herramientas necesarias para desempeñar mejor su trabajo, y esto se logra gracias a que se les tutela y se les forma, siempre planificando que el personal se vaya supliendo de forma escalonada.

Otro punto medular deriva de combinar la experiencia con la adquisición de nuevas capacidades. En la aviación no todo está dicho en cuanto a materia de seguridad aérea, siempre habrá nuevos protocolos que aprender, nuevas disposiciones y cambios de comandos, entre otros detalles. Por eso se apoya que el personal con más experiencia se sume con los nuevos trabajadores en la adquisición de habilidades digitales, además de tener un buen manejo de la inteligencia artificial (IA, por sus siglas en inglés), que día con día va ganando terreno en el campo de la aviación.

Finalmente, es muy importante contar con una cultura de seguridad, y mantener un entorno en el que el personal advierta posibles “peligros”, errores o incidentes que puedan convertirse en cuasi accidentes, pero sin ningún temor a posibles represalias por parte de la empresa. Al contrario, que esto sirva para que la propia industria pueda aprender de estos errores, y así mejorar las áreas sensibles, con la finalidad de prevenir incidentes y/o accidentes en el futuro.

Al respecto el director de Seguridad de la IATA, Mark Searle opinó dentro de esta conferencia: “Hemos dedicado décadas a construir algo verdaderamente excepcional: una cultura de seguridad positiva en la que las personas informan de sus propios errores, y estos se convierten en oportunidades para que todos aprendan. Esta cultura se cultivó deliberadamente durante muchos años, y es fundamental que, a medida que una generación avanza, la siguiente tome el relevo y continúe con lo logrado”.

Esto no sería posible sin un actor más dentro de la ecuación, y hablamos de la tecnología, y la adaptación hacia nuevas tecnologías que fortalezcan la seguridad aérea, y ese es el caso incluso de la famosa IA.

Sobre este particular la opinión Mark Searle fue: “La tecnología puede brindarnos información crítica que nos ayuda a identificar riesgos con anticipación, comprenderlos con mayor claridad y tomar medidas antes de que un incidente se convierta en un accidente. Pero la tecnología por sí sola nunca es suficiente.

El sistema de aviación debe mantenerse resiliente cuando la tecnología no está disponible, se degrada o proporciona información engañosa. El aumento de las interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) nos recuerda que la tecnología siempre debe estar respaldada por redundancia, procedimientos, capacitación y juicio humano”.

Aquí surgen unas preguntas que es importante plantearlas, primero ¿la tecnología ayuda a que los trabajadores aeronáuticos puedan comprender lo que sucede a su alrededor?; la segunda ¿el uso de la tecnología le ayuda a tener una mejor toma de decisiones?, y la tercera pregunta ¿la operación aérea puede ser segura si la tecnología no está disponible, o en dado caso, ésta se vea comprometida?

Para responder a estas preguntas, la aviación tiene algo llamado “estándares”, esto es, la implementación de un protocolo de forma consistente y a nivel global, que eleva la seguridad aérea.

Cuando la aviación comercial comenzó a masificarse, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) nació como consecuencia de estandarizar la forma volar. Y al estandarizar los procedimientos dentro de la aviación, de inmediato comenzaron a bajar los accidentes aéreos, al grado que por eso este medio de transporte hoy puede presumir de ser el más seguro a nivel mundial.

Esa es la razón de existir de IOSA (por sus siglas en inglés, IATA Operational Safety Audit), que es el sistema de evaluación y auditoría de seguridad operacional para aerolíneas creado por la IATA. Para las aerolíneas la seguridad es importantísima, por eso se registran en IOSA para evaluarse, así como para que certifique que se cuenta con los estándares internacionales para la seguridad operativa de las líneas aéreas.

En este caso el Registro IOSA tiene un sólido desempeño, sin embargo, para la IATA uno de los desafíos más grandes es la implementación de estos estándares y eventualmente la inconsistencia en la supervisión, dos factores que se deben evitar, y que son más lesivos que la falta de estándares a nivel global.

Al respecto Mark Searle expresó “El próximo cambio radical en seguridad no vendrá de escribir más estándares. Vendrá de asegurarnos de que los estándares que ya tenemos se comprendan, implementen y supervisen de manera consistente, en todas partes”.

Así que la IATA ha identificado tres acciones que son fundamentales para el fortalecimiento, así como para que se ejecuten los estándares globales. Lo primero que se tiene que hacer es la mejora en la implementación y la supervisión, buscando cuáles son las áreas que corren más riesgo de no ser aplicadas y se garantice que se apliquen siempre dentro de toda la operación.

Otro punto que identificó la IATA es que se mantenga la vigencia de los estándares, esto es que se puedan ir simplificando y actualizando de la mano con la tecnología, para que no quede desfasado.

Y por último, reforzar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los gobiernos del mundo, respecto a la notificación de accidentes y zonas de riesgo.

Al final todo es un trabajo en conjunto, es la suma que tanto las personas que trabajan dentro de la aviación, como el uso de la tecnología y los estándares, siempre se deben de ir reforzando de manera continua y de la mano. Con estos tres pilares, asegura la IATA, es como se reforzará la seguridad aérea, que al final es la que a todos nos importa.