Adiós a la IA: Trump firma orden para llamarla SI por “Super Inteligencia”

Donald Trump dice adiós a la IA y firma orden ejecutiva para llamarla SI por “Super Inteligencia”.

“Las capacidades de los sistemas de vanguardia actuales van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos específicos de la inteligencia humana...A medida que estas capacidades continúan mejorando, representan no solo inteligencia artificial, sino una nueva era de super inteligencia. El término ‘Super Inteligencia’ describe con mayor precisión la promesa, el potencial y las capacidades en rápido avance de estas tecnologías. Por lo tanto, la política de mi Administración es que, en la medida en que lo permita la ley, el poder ejecutivo utilice los términos ‘Super Inteligencia’ y SI en lugar de Inteligencia Artificial e IA, y no reconozca el uso de estos últimos en ningún contexto." Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El acuerdo instruye a los departamentos y agencias de los Estados Unidos para usar el nuevo término en:

Correspondencia oficial

Comunicaciones públicas

Documentos de política y los documentos no estatutarios dentro del poder ejecutivo

Además de que exhorta a dejar de reconocer las expresiones inteligencia artificial o IA.

Y ordena en un plazo de 60 días al Asistente presidencial de Ciencia y Tecnología presentar una propuesta de ley para establecer una definición federal de “Super Inteligencia” y SI.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Especial)

Casa Blanca publica acuerdo sobre “Super Inteligencia” tras cambio de nombre de Donald Trump

Ya con el nuevo nombre de “Super Inteligencia”, adoptado por la administración de Donald Trump, la Casa Blanca emitió un acuerdo de compromiso sobre responsabilidades entorno a la inteligencia artificial.

El documento destaca que cada empresa es responsable de desarrollar su propia tecnología “de forma segura y de una manera que genere confianza entre los clientes y el público”.

También puntualiza que cada empresa de IA debe establecer cuatro capas de controles y auditorias que contemplen:

Implementar controles internos sólidos para monitorear las capacidades y la alineación de los modelos de Super Inteligencia durante el entrenamiento y la implementación en áreas como la ciberseguridad, la bioseguridad y las amenazas químicas para garantizar que los modelos no pirateen ni accedan a sistemas técnicos de forma no deseada Capacitar a un equipo interno para garantizar que todos los controles, monitoreo y detección funcionen según lo previsto y que cualquier problema se solucione Asociarse con un auditor externo independiente para llevar a cabo evaluaciones sobre si los controles, el monitoreo y la detección funcionan según lo previsto Designar un comité independiente del consejo de administración para supervisar y recibir informes de los equipos que operan los controles y de los auditores y evaluadores internos y externos

Adiós a la IA: Trump firma orden para llamarla SI por “Super Inteligencia” (@WhiteHouse)

Según detalla el acuerdo, la empresas que tecnológicas se deberán reunir de forma periódica para establecer estándares y mejores prácticas en la seguridad de sus sistemas de Super Inteligencia.

En el acuerdo compartido por la Casa Blanca aparece la firma de Donald Trump y los líderes tecnológicos:

El documento se desprende de la reunión que sostuvieron los ejecutivos de IA con el presidente de Estados Unidos.