Hay periodistas que escriben desde la comodidad del escritorio y otros que eligen caminar el territorio donde duele el país. Humberto Padgett perteneció siempre a los segundos. Su partida deja un silencio inexplicable, pero también una ruta clara de lo que significa ejercer este oficio con dignidad.

Durante más de veinticinco años, Humberto se negó a mirar hacia otro lado. Entendió que la crónica no sirve para adornar la realidad, sino para desnudarla, aunque eso signifique incomodar al poder o poner en riesgo la propia piel. Desde sus reportajes sobre la violencia y el crimen organizado hasta libros indispensables como Jauría y Las muertas del Estado, su pluma buscó siempre devolverle nombre y justicia a las víctimas.

Pero lo que verdaderamente engrandece su legado fue su coherencia. Humberto no dobló las manos frente a las amenazas, las agresiones en la calle ni el abandono institucional. Y cuando la vida le puso enfrente la cobertura más dura de todas, su lucha contra el cáncer de lengua, la enfrentó con la misma honestidad brutal con la que reportaba desde la sierra. Incluso cuando la enfermedad le quitó la voz física, jamás logró arrebatarle la palabra.

Hoy despedimos a un reportero coherente y valiente, riguroso y profundamente humano. Nos queda su obra como brújula y su ejemplo como exigencia ética.

Desde estas líneas con mucho respeto envío un abrazo fuerte, solidario y lleno de cariño a su esposa, Mariel Ibarra, y a toda su familia en este momento tan doloroso.

Buen viaje, Humberto. Tu voz, esa que nada ni nadie pudo callar, se queda con nosotros.

Jennifer Islas | Política y conferencista