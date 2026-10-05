La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) publicó sus datos -a nivel mundial-, y gracias a ello sabemos que en agosto la demanda de pasajeros sufrió un pequeño retroceso.

La demanda total en agosto tuvo una disminución del 0.8%, comparada con agosto del 2025. Y este dato demuestra que la situación se pone “peliaguda”; imaginen cómo está el tema de los conflictos bélicos, que la propia IATA decidió sacar de sus mediciones los datos registrados en la región de Medio Oriente; y es que una vez que esa aviación “se hace a un lado”, el dato cambia radicalmente, y se puede decir que la demanda tuvo un aumento del 0.6%.

En cuanto a capacidad de asientos, también se registró un aumento del 0.3% y en cuanto al factor ocupacional el promedio fue del 85.1%. Aquí no hay forma de ocultar una caída más bien “abrupta” de -0.9 puntos porcentuales, comparados obviamente con el mismo periodo, pero de 2025.

¡Por supuesto!, si lo segmentamos, el crecimiento de la demanda internacional también sufrió una caída del 0.9%, y repitamos la fórmula: si se saca a la región de Medio Oriente, ésta “crece” un 1.3%. Ahora, un dato que me parece revelador es que la capacidad de asientos quedó en 0.0% interanual, con un factor de ocupación que no se cree (por ser verano): del -0.8%, en comparación con agosto de 2025.

Antes de llegar a la siguiente métrica, podemos concluir que los conflictos bélicos desatados en la región de Medio Oriente, además de desestabilizar la zona, también trajo como consecuencia el alza en el precio del combustible, lo que elevó los precios de los boletos de avión, así como el costo operacional de las líneas aéreas. Eso es lo que -de entrada- nos permiten ver estos números.

La demanda interna también sufrió una disminución del 0.5% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado; sin embargo, la capacidad de asientos sí creció en un 0.7%, con un factor de ocupación del 85.3%, esto es -1.1% puntos porcentuales.

Para que nos quede más claro, veamos cómo le fue a cada región:

Región Asia-Pacífico: se empezó a encausar a esta región a los pasajeros que tenían planeado visitar la región de Medio Oriente; a pesar de ello, los efectos colaterales que han traído consigo las guerras y la subida en los costos de combustibles y los operativos, una de las regiones que suele ser más fuerte, tuvo una disminución en su demanda del 0.1% interanual, con una capacidad de asientos también mermada en un 0.9%. Eso sí, el factor de ocupación fue del 85.6%, es decir tuvo un crecimiento del +0.7. Como nota adicional le comento que la IATA remarca que el tráfico de rutas cayó en 2.0%, y su oferta de asientos va en picada por cuarto mes consecutivo. Sin embargo, el corredor “Asia-Pacífico-Norteamérica” creció en un 2.5%

Región europea: en el viejo continente, las aerolíneas tuvieron un crecimiento del 2.1% interanual, con una capacidad de asientos del 2.8%, y un factor ocupacional del 86.8%. Sin embargo, no podemos cantar victoria, pues esto se traduce a una disminución real de -0.6% puntos porcentuales. Como dato adicional, el corredor “Asia-Pacífico-Europa” sí creció en un +12.2%, aunque la caída de las rutas trasatlánticas fue del 2.4%.

Región Norteamérica: también experimentaron un decrecimiento del 1.7% interanual y su capacidad de asientos de igual forma tuvo una merma del 1.1% con un factor de ocupación del 86.8% esto es de -0.5% puntos porcentuales.

Región Medio Oriente: para nadie es una sorpresa que la demanda en esta región haya disminuido en un 14.2% interanual y que la capacidad de asientos también lo hiciera en un 9.0% interanual; con lo que se refiere al factor de ocupación estamos hablando del 79.1% esto es -4.8% puntos porcentuales. Según los datos de la propia IATA la contracción interanual de las rutas entre las regiones de “Asia-Pacífico-Medio Oriente” cayó en un -11.7%

Región Latinoamérica y el Caribe: por lo menos nuestra región es la que menos se ha visto afectada por los temas bélicos y el alza del combustible, muestra de ello es su crecimiento de la demanda en un 6.7% interanual, con una capacidad de asientos que registra un incremento del 6.4% interanual, más un factor ocupacional del 84.8%, que son +0.2% puntos porcentuales.

Región africana: en este caso también crecieron en su demanda en un 6.7% y la capacidad de asientos también aumentó en un 8.3% interanual; el factor de ocupación fue del 78.4%, lo que se traduce en -1.2% puntos porcentuales, por lo que en ese rubro si tuvo una pequeña caída.

La otra cara de la moneda es la aviación comercial de carga. Aquí la historia es distinta, pues esta sí tuvo un crecimiento y fue a nivel global del 4.4% en el mes de agosto, de hecho un +5.3% para operaciones internacionales, si hablamos de la demanda en cambio la capacidad de carga tuvo un ligero retroceso del 0.1%.

Dentro de su informe, la IATA destacó varios factores que a continuación les comparto. Si bien es cierto que el comercio a nivel mundial creció en un 6.0% interanual durante el mes de julio, los precios de la turbosina se elevaron por lo menos en un 8.3% en el mes de agosto, y son -por ahora- hasta 79.2% más elevados que lo que se tenía en agosto de 2025.

Otro punto es que la Producción Manufacturera Mundial creció en 0.3 puntos, llegando incluso hasta 53.0, así como el Índice de Nuevos Pedidos de Exportación creció en 1.4 puntos hasta un 51.4, estos dos indicadores son extremadamente favorables para la aviación de carga.

Veamos cómo les fue a las distintas regiones con respecto a la carga:

Región Asia-Pacífico: tuvo un crecimiento del 4.3% interanual con respecto a la demanda de la carga aérea y su capacidad creció en un 1.2% interanual.

Región europea: en este caso también creció en un 4.1% la demanda de carga, no así con la capacidad que decreció en un 3.5% interanual.

Región Norteamérica: aquí aumentó su demanda de carga en un 6.6% interanual y al igual que la región anterior, la capacidad disminuyó en un 2.5% interanual.

Región Medio Oriente: crecieron un 1.0% interanual en su demanda de carga y en su capacidad un 3.3%.

Región de América Latina y el Caribe: registraron en este caso un aumento del 5.1% interanual en cuanto a la demanda de carga y de igual forma la capacidad creció en un 3.3% interanual.

Región africana: aumentaron en su demanda de carga un 3.0% y su capacidad en un 14.0% interanual, fue la región que más despuntó.

Para la vicepresidenta sénior de Sostenibilidad, y economista jefe de la IATA, Marie Owens Thomsen, el comportamiento de la demanda a nivel mundial de transporte de pasajeros: “Excluyendo a las aerolíneas de Oriente Medio... creció un 0.6% interanual en agosto, la mitad del ritmo observado en julio.

Con algunas excepciones importantes, como el transporte aéreo interno en China, la conectividad global fue en general más débil en agosto. Los próximos meses revelarán si los viajeros, cuyo poder adquisitivo se ha visto reducido por el aumento de los precios de la energía, están ajustando sus presupuestos de viaje y si podrían verse disuadidos de viajar debido a la inestabilidad geopolítica actual. Mientras tanto, las previsiones para octubre muestran un optimismo cauteloso, con un crecimiento del 2.0 % en los asientos disponibles”

Y con respecto a la carga, su opinión fue: “La demanda de carga aérea aumentó un 4.4% interanual en agosto, con crecimiento en todas las regiones, incluso con una reducción de la capacidad del 0.1%. La fuerte demanda y los mayores factores de ocupación ayudaron a las aerolíneas a recuperar parte de los costos excepcionalmente altos del combustible. Los ingresos aumentaron mes a mes por primera vez desde abril, mientras que el crecimiento del comercio mundial de mercancías continúa. Ambos son indicadores positivos de cara a la temporada alta de fin de año.”

Así las cosas durante el pasado verano, que ha sido el más complicado por el que hayan atravesado, tanto la aviación comercial de pasajeros, como la de carga.