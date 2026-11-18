Clara Brugada anunció en Álvaro Obregón un nuevo programa que pretende activar la economía comenzando por la auto suficiencia alimentaria y por primera vez en mi vida, veo una oportunidad realista de tener gallinas. Me mudé a Cuajimalpa gracias a que el CIDE me admitió en el programa de Doctorado en Ciencia Política. Tras largos trayectos de hora y media o hasta dos horas por tratar de cruzar Santa Fe, encontré una realidad paralela bellísima: la zona boscosa, donde hay más pueblo que plazas comerciales y donde la comida no es de latita. Un lugar donde efectivamente, las familias más adineradas tienen caballos, animalitos y no dudo que tengan gallinas.

Resulta que más de la mitad del territorio en la Ciudad de México es suelo rural o de conservación, de hecho, lo es el 59% que abarca unas 87 mil hectáreas. La verdadera Ciudad de México concentra zonas rurales, forestales como Dinamos, Bosque de Tlalpan, salida a Toluca y agrícolas, como Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, en donde por cierto, hay otras familias que todavía siembran y mercados en los que se venden quelites y otras verduras que por siglos fueron la base de la pirámide alimentaria en los tiempos en que los mexicas eran la raza más fuerte. Una parte seria es suelo de conservación dentro de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, justo en la Sierra de Guadalupe. Activistas y defensores del territorio han dejado la vida en el anonimato intentando frenar el crecimiento devastador que se come a los pulmones que alimentan de oxígeno esa mancha urbana grisácea, densa y contaminada que ahora es el Valle de México. Han frenado a las inmobiliarias igual que a los proyectos militares que nos quieren quitar a los árboles y han enfrentado a los delincuentes dedicados a la tala ilegal, a los que desaparecen, los que nos quieren robar hasta el miedo.

Pero la ilusión neoyorquina de los chilangos hacinados en mini “lofts” de 20 metros cuadrados les ha hecho creer, especialmente a los comentócratas de X, que la Ciudad es únicamente “ciudad”, que es puro suelo urbano y que la mayoría vive como ellos… En pequeños departamentos donde no hay estornudo que escape del conocimiento vecinal.

A los desconocedores, hoy les escribo un par de datos. INEGI considera “urbana” una localidad con 2,500 habitantes o más, así que zonas como el sur de la Ciudad puede clasificarse como eso sin serlo. La cifra del 99.5% de personas que habitan en viviendas urbanas mide el tamaño de las localidades por población, por número de personas, y no por el modo de vida. Hay pueblos y barrios originarios, sobre todo en Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, con agricultura y tradiciones comunitarias, que el censo contabiliza como urbanos. Por eso las cifras de población y de territorio parecen contradecirse.

Dicho lo anterior, la política pública de entregar gallinas ponedoras por cada 10 metros cuadrados disponibles junto con alimento y acompañamiento para incentivar que las familias sean productoras y puedan, al menos, consumir lo que producen resulta una maravilla. Existen casos de éxito documentados en Nicaragua, donde el programa Hambre Cero (desde 2007) entregaba un “bono productivo alimentario” a mujeres rurales con vacas, cerdos, gallinas y otros insumos. En Perú, el Haku Wiñay combina asistencia técnica con activos productivos, incluidos animales menores como cuyos y gallinas.

En Ruanda, África, el Girinka (“una vaca por familia pobre”) desde 2006 consiste en que el gobierno entrega vacas a hogares vulnerables. Funciona con “pasar el regalo” pues la familia entrega la primera cría hembra a otro hogar. En Etiopía, los paquetes de activos ganaderos (cabras, ovejas, vacas) forman parte de los programas de redes de seguridad productiva y de graduación de la pobreza. En Zimbabue, los esquemas presidenciales de cabras y de repoblación de ganado se han logrado con entrega a hogares rurales. En Asia, en la India, varios estados reparten vacas lecheras, cabras u ovejas gratis o muy subsidiadas. El caso más conocido es el de Tamil Nadu, desde 2011. Históricamente existió además el programa federal IRDP con el que se entregaron vacas (que además, son consideradas como sagradas). En Bangladesh, el programa “Ek Bari Ek Khamar” (una casa, una granja) y el modelo de graduación de BRAC, que es de una ONG se ha replicado en políticas públicas consistente en la transferencia focalizada de ganado (vacas, cabras), aves u otro insumo para un pequeño negocio. En Pakistán, el componente de transferencia de activos del programa Ehsaas entrega ganado a mujeres de hogares pobres junto con insumos para un pequeño negocio.

Tanto en América Latina como en Asia y África, la evidencia de impacto dice que entregar gallinas y ganado a las familias funciona si hay acompañamiento sanitario. Mejora las condiciones económicas y también construye comunidad. Gallinas en Casa incluye 15 gallinas, alimento del primer mes y orientación técnica, con un espacio mínimo de 10 metros cuadrados y un corral protegido. Es decir que tú, querido tuitero, que te conectas desde ese pequeño pero lujoso loft en el corazón de la Condesa, no eres elegible para este programa. Tus vecinos tampoco.

El enfoque de “graduación” (transferir un animales productivos, capacitación y acompañamiento) se evaluó en seis países, entre ellos Etiopía, India, Pakistán y Perú, en el estudio de Banerjee y coautores (Science, 2015) y encontraron mejoras sostenidas en ingresos y consumo. Lo que más pesa es el acompañamiento técnico, no solo la entrega del animal, algo que Clara Brugada ha anunciado también. Varios de estos programas cambian de nombre, se suspenden o se rediseñan con cada administración. De hecho, alcaldesas de la oposición han realizado entregas similares, justo de gallinas ponedoras, sin recibir críticas raciclasistas basadas en ignorancia.

Mi mayor preocupación sería que las gallinas pudieran sufrir, ya sea por pirotecnia o por peleas clandestinas de gallos, por las prácticas salvajes de santería y religiones que las asesinan o simplemente, por terminar en un caldo o vendidas a los viejos proveedores del Mercado de Sonora. Si a este programa se le aplica ciencia, focalización y seguimiento, podríamos entonces tener a futuro una medición de impacto que nos revele si es que esto funciona o no. En tanto, pido ser considerada para tener mi primer corral de gallinas, criarlas con amor y obtener huevos sin maltrato animal.