Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), descartó que haya rentas congeladas y que se afecte la propiedad privada en su iniciativa de regulación en la materia, recientemente enviada al Congreso de la CDMX.

“Que nadie se deje engañar… no hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley, lo digo porque ya empiezan voces… a decir mentiras de lo que viene en esta iniciativa… no hay congelación de rentas ni mucho menos se ataca a la propiedad privada… cada vez que se avanza… la derecha inventa un miedo” Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Se trata de la iniciativa de “Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México” también conocida como “Ley de Rentas justas” para que las rentas no suban más del equivalente a la inflación.

Clara Brugada dijo que la Ciudad de México no escapa de las protestas por vivienda asequible que se registran en todo el mundo.

Clara Brugada: protestas por vivienda asequible son resultado de neoliberalismo

Clara Brugada dijo que las protestas actuales en grandes ciudades del mundo son resultado del neoliberalismo, de convertir derechos en mercancías y de convertir hogares en negocios.

La jefa de gobierno dijo que de acuerdo con el INEGI, a pesar del incremento al salario mínimo, las rentas han subido cinco veces en los últimos 20 años en la CDMX.

“Queremos evitar que el mercado de vivienda en renta profundice desigualdades sociales”, dijo la mandataria capitalina, ya que las familias dedican el 40% de sus ingresos a pagar para tener un lugar dónde vivir.



