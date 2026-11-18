Miles de usuarios de PlayStation reportaron fallas e intermitencias en PlayStation Network durante la tarde de este 18 de noviembre, justo en las horas previas al esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Iniciar sesión

Descargar o precargar juegos

Iniciar apps

Usar funciones en línea

Los problemas afectaron funciones esenciales como el inicio de sesión, la descarga de contenidos digitales y el acceso a servicios en línea, generando preocupación entre jugadores que buscan tener listo el GTA VI para su estreno.

La situación coincidió con un aumento significativo en la actividad de la plataforma debido a las precargas y descargas relacionadas con Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

GTA VI (Rockstar)

A horas del lanzamiento de GTA 6, jugadores reportan fallas en PlayStation Network

La tarde de este miércoles 18 de noviembre, PlayStation Network registra intermitencias en su servicio. Usuarios han reportado fallas en descargas antes del lanzamiento del GTA VI.

Según la plataforma Downdetector, los clientes de PlayStation han tenido dificultades para el inicio de sesión, la descarga de contenidos digitales y el acceso a servicios en línea.

La caída global de PlayStation Network se da en medio de la alta demanda que hay en la plataforma por el estreno de Grand Theft Auto 6, que llega el jueves 19 de noviembre.

¿Se cayó PlayStation Network? Reportan fallas en descargas antes de GTA VI (Especial)

Millones de usuarios están descargando el título de Rockstar Games que ahora será en formato digital únicamente, lo que ha generado incertidumbre por saber si el juego funcionará de forma correcta.

En México, los estados que más han reportado fallas en los servicios de PlayStation Network son:

CDMX

Yucatán

Chiapas

Guadalajara

San Luis Potosí

Monterrey

Sinaloa

Sonora

Baja California

Chihuahua

PlayStation Network (Especial)

Sony confirma fallas en PlayStation Network previo a GTA VI

Mediante su sitio oficial, Sony confirmó que tiene problemas en PlayStation Network.

A través de un mensaje, la compañía informó que está buscando solucionar las fallas y agradeció a los jugadores su comprensión.

Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones u otras funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia. PlayStation

En redes, algunos han señalado que el servicio ya se restableció, mientras que otros indican que siguen con algunos problemas.