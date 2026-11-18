Miles de usuarios de PlayStation reportaron fallas e intermitencias en PlayStation Network durante la tarde de este 18 de noviembre, justo en las horas previas al esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI.
- Iniciar sesión
- Descargar o precargar juegos
- Iniciar apps
- Usar funciones en línea
Los problemas afectaron funciones esenciales como el inicio de sesión, la descarga de contenidos digitales y el acceso a servicios en línea, generando preocupación entre jugadores que buscan tener listo el GTA VI para su estreno.
La situación coincidió con un aumento significativo en la actividad de la plataforma debido a las precargas y descargas relacionadas con Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de la industria.
A horas del lanzamiento de GTA 6, jugadores reportan fallas en PlayStation Network
La tarde de este miércoles 18 de noviembre, PlayStation Network registra intermitencias en su servicio. Usuarios han reportado fallas en descargas antes del lanzamiento del GTA VI.
Según la plataforma Downdetector, los clientes de PlayStation han tenido dificultades para el inicio de sesión, la descarga de contenidos digitales y el acceso a servicios en línea.
La caída global de PlayStation Network se da en medio de la alta demanda que hay en la plataforma por el estreno de Grand Theft Auto 6, que llega el jueves 19 de noviembre.
Millones de usuarios están descargando el título de Rockstar Games que ahora será en formato digital únicamente, lo que ha generado incertidumbre por saber si el juego funcionará de forma correcta.
En México, los estados que más han reportado fallas en los servicios de PlayStation Network son:
- CDMX
- Yucatán
- Chiapas
- Guadalajara
- San Luis Potosí
- Monterrey
- Sinaloa
- Sonora
- Baja California
- Chihuahua
Sony confirma fallas en PlayStation Network previo a GTA VI
Mediante su sitio oficial, Sony confirmó que tiene problemas en PlayStation Network.
A través de un mensaje, la compañía informó que está buscando solucionar las fallas y agradeció a los jugadores su comprensión.
Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones u otras funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia.PlayStation
En redes, algunos han señalado que el servicio ya se restableció, mientras que otros indican que siguen con algunos problemas.