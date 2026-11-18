Claudia Sheinbaum pidió a Xi Jinping un panda para el Zoológico de Chapultepec. No faltó gente ignorante que criticó la solicitud. Personas, ideológicamente fanatizadas, que desconocen el profundo significado diplomático del gesto de la mandataria.

Es mucho lo que el panda representa para China: el símbolo más importante de amistad de Pekín en sus relaciones internacionales.

La diplomacia del panda tiene décadas de historia. China ha utilizado estos animales para expresar cercanía, fortalecer vínculos y abrir espacios de cooperación.

Antes China regalaba los pandas; desde 1984, normalmente los presta mediante convenios de conservación e investigación. Pedir un panda no es un asunto menor.

Una nueva era diplomática

En 2027, México y China cumplirán 55 años de relaciones diplomáticas. Llegó el momento de una nueva era para ambas naciones.

Sheinbaum no viajó a China para pedir un panda. En su reunión con Xi habló de comercio, tecnología, ciencia, medio ambiente, salud, agricultura y turismo.

México busca ampliar las exportaciones hacia el gigantesco mercado chino, fortalecer la cooperación tecnológica y aprovechar oportunidades de desarrollo. Desde luego, sin chocar con otro gigante, nuestro vecino del norte, EEUU.

No es una meta ilusoria, y lo demuestra el hecho de que, en el hotel The Langham, en Shenzhen, ciudad sede de la APEC, la presidenta mexicana se reunió este miércoles con Donald Trump , con quien se entiende a la perfección a pesar de todos los pesares.

Acompañada del canciller Roberto Velasco y del secretario de Economía Marcelo Ebrard, la presidenta Sheinbaum dialogó con Trump y su equipo sobre los temas relevantes de la relación entre ambas naciones. ¿Habrán mencionado al panda? No lo sé, quizá: Estados Unidos acaba de recibir una pareja de esos bellos animales.

Al terminar la reunión, Sheinbaum y Trump asistieron al banquete que Xi Jinping ofreció a los jefes de Estado y de gobierno de la APEC.

Que el panda ha fortalecido las relaciones entre México y China lo prueba el recibimiento a Claudia en la cena: con el Cielito lindo —el segundo himno nacional mexicano— interpretado por una orquesta. Aquí el video de algo que es más que una cortesía:

La panda mexicana

Xin Xin, de 36 años de edad, demuestra lo que México sabe hacer. Nació en Chapultepec en 1990, y sigue viviendo en el zoológico capitalino.

Es una de las pandas gigantes más longevas del mundo bajo cuidado humano. Y es la única viva conocida que no pertenece al gobierno chino.

En 1975, China regaló a México una pareja de pandas, Pe Pe y Ying Ying, como gesto de amistad. En 1981 nació Tohuí, la primera panda nacida en cautiverio fuera de China que logró sobrevivir hasta la edad adulta.

Tohuí fue la madre de Xin Xin —nombre que significa esperanza—. El padre fue Chia Chia, un panda procedente del Zoológico de Londres.

Tres generaciones, medio siglo de trabajo y una historia extraordinaria de reproducción, medicina veterinaria y conservación. Detrás de Xin Xin hay décadas de trabajo de veterinarios, biólogos, nutriólogos y cuidadores mexicanos.

Cuando Xin Xin muera —su longevidad ya es excepcional—, desaparecerá el último ejemplar de un linaje nacido de la cooperación iniciada en 1975. La petición de Sheinbaum busca dar continuidad a ese legado.

Richard Nixon, a quien Trump admira, también recibió pandas. Ocurrió en 1972, después de su histórico encuentro con Mao Zedong. La diplomacia del panda funciona porque acerca a las naciones que la economía y la política alejan.

Estados Unidos, desde entonces, participa en programas de cooperación con pandas chinos. Lo hace sin abandonar sus intereses estratégicos. Desde luego, es el caso de México.

En septiembre de 2026, The Washington Post informó que Xi Jinping había anunciado el envío de dos pandas a Atlanta como gesto de buena voluntad, en el contexto de su anterior encuentro con Trump.

Los pandas y las tensiones comerciales

Las relaciones comerciales entre México y China no son sencillas. Nuestro gobierno ha establecido nuevos aranceles y Pekín ha expresado su inconformidad. No podemos negar la presión de Estados Unidos para reducir la presencia de productos chinos en las cadenas de suministro norteamericanas.

La diplomacia del panda ofrece un terreno de cooperación que no exige, por sí mismo, modificar aranceles ni abandonar posiciones comerciales. Los espacios de confianza son particularmente necesarios para los gobiernos cuando existen desacuerdos.

Ciencia, educación y turismo popular

Un nuevo convenio podría incluir investigación conjunta sobre reproducción, genética, nutrición y medicina veterinaria. También permitiría actualizar la experiencia mexicana y aprovechar conocimientos útiles para otros programas de conservación de especies amenazadas.

Chapultepec ofrece una ventaja adicional: su zoológico es gratuito. Desde luego, esta es una oportunidad para mejorar sus instalaciones y fortalecerlo como centro de conservación de fauna.

Los zoológicos modernos y los bioparques desempeñan un papel importante en la recuperación, rehabilitación y reintroducción de especies a su hábitat natural, combinando la conservación ex situ (bajo cuidado humano) con la conservación in situ (en la naturaleza).

Debemos destacar que Chapultepec ha contribuido a los programas de conservación del lobo mexicano y del cóndor de California.

( Tres paréntesis para la presidenta Sheinbaum : Ojalá muy pronto dialogue con la gente experta preocupada por la suerte del lobo mexicano en Estados Unidos, donde todavía hay personas sin conciencia, bestias en el peor sentido de la palabra, que disparan legal e ilegalmente contra estos animales extraordinarios. Entre 1998 y 2025 se documentaron 173 muertes ilegales de lobos mexicanos, entre ellas las provocadas por disparos y trampas. Solo en 2025 hubo 12).

(La población silvestre, concentrada en Arizona y Nuevo México, alcanzó ese año 319 ejemplares, un avance importante que no elimina el peligro. Para colmo, la escasa diversidad genética sigue amenazando la recuperación de la especie). (Presidenta Sheinbaum: si México y China pueden profundizar su amistad mediante la conservación del panda, ¿por qué no aprovechar su buena relación con Donald Trump para exigir mayor protección del lobo mexicano en Estados Unidos?).

(La cooperación científica entre nuestros países ha contribuido a salvarlo de la extinción. Sería lamentable que la irresponsabilidad humana pusiera en peligro lo que tantos científicos y conservacionistas han logrado).

El Zoológico Nacional del Smithsonian, en Washington, paga a China un millón de dólares anuales por el préstamo de dos pandas, Bao Li y Qing Bao, mediante un convenio de diez años firmado en 2024.

Estados Unidos destina millones a la diplomacia del panda que algunos critican en México solo porque la propone Claudia Sheinbaum. Es decir, por politiquería.

El turismo es otro factor. Chapultepec ha sido visitado por millones de familias atraídas, entre otras cosas, por los pandas. Esto tiene también un valor educativo: la presencia de estos animales puede despertar interés por la ciencia, la biodiversidad y la protección de la naturaleza.

México no tiene que escoger entre China y Estados Unidos

Esta es la cuestión diplomática de fondo. Cooperar con China y traer pandas a México no significa enemistad con EEUU. El arte de la política exterior no consiste en escoger amistades exclusivas, sino en defender los intereses nacionales mediante relaciones inteligentes con distintos países, aunque estos sean rivales. Sheinbaum tiene esa capacidad.

El panda es un símbolo de amistad. Sheinbaum no está pidiendo un juguete para Chapultepec. Está proponiendo renovar una tradición diplomática, científica y cultural que comenzó hace más de 50 años.