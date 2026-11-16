Con independencia de los resultados partidistas, las elecciones intermedias en Estados Unidos dejaron una señal difícil de ignorar y es que el poder político estadounidense se parece cada vez más al país que gobierna. Según el análisis del Center for American Women and Politics (CAWP), de la Universidad Rutgers, actualizado el 11 de noviembre, al menos 160 mujeres integrarán el 120º Congreso en 2027, lo que superaría el récord de 152 fijado en 2024 y representaría cerca de 30% del total de legisladores.

La Cámara de Representantes lidera ese avance. Habrá al menos 137 mujeres, 31.5% de los escaños, también un máximo histórico, y catorce de ellas derrotaron a titulares en funciones. En las gubernaturas el salto es todavía más visible, pues 15 mujeres ganaron contiendas estatales este año, de modo que al menos 17 gobernarán en 2027, una de cada tres gubernaturas del país, otro récord. Es interesante el fenómeno porque en Norteamérica, ser mujer aún pesa al momento de presentarse a elecciones e históricamente, la acciones afirmativas o cuotas de género han sido rechazadas tanto por legisladores conservadores como por la propia Corte Suprema, que lo compara con cuotas raciales.

Recordemos que la Suprema Corte ha rechazado reiteradamente las cuotas como remedio a la discriminación racial, desde el caso Bakke de 1978 y juristas serios sostienen que las cuotas de género funcionarían igual. Hay un antecedente reciente en un ámbito cercano porque en enero de 2024 un tribunal federal de distrito declaró inconstitucional la cuota de género de una comisión judicial de Iowa. En contraste, también desde 1978, el Partido Demócrata aplica una regla de división igualitaria que exige delegaciones paritarias de hombres y mujeres en sus convenciones nacionales y órganos partidistas. Pero eso regula la estructura interna del partido, no las listas de candidatos ni el resultado de las elecciones, o sea, que solamente aplica para el funcionamiento de la vida partidista y a lo mucho, para las elecciones primarias.

Estas condiciones han obligado a que sucedan dos cosas. Por un lado, a que las mujeres políticas sean cada vez más competitivas y por otro, a que los electores normalicen la presencia pública de las mujeres junto con su capacidad para ser electas. Detrás de las cifras hay nombres que rompen techos. Keisha Lance Bottoms será la primera mujer afroamericana en gobernar un estado, Georgia, y Deb Haaland la primera mujer indígena en hacerlo, en Nuevo México, que además elegirá la primera fórmula gubernamental integrada solo por mujeres de color. Gina Hinojosa será la primera latina en dirigir Texas. En el Senado, Peggy Flanagan será la primera mujer indígena en llegar a esa cámara, y por primera vez coincidirán tres senadoras afroamericanas. Cuatro estados, Ohio, Georgia, Minnesota y Tennessee, tendrán a su primera gobernadora electa a partir de enero de 2027. En el caso de Ohio es un caso distinto, vale la pena tener en mente que Nancy Hollister gobernó por un corto tiempo entre 1998 y 1999 por sucesión, tras la renuncia del titular, pero Acton será la primera mujer elegida gobernadora, no la primera en ocupar el cargo.

Sería un error leer estos datos como un triunfo de un solo bando. El propio CAWP desglosa el avance por partido: la mayoría de las ganadoras son demócratas, pero también hay republicanas en los hitos, como Marsha Blackburn, futura gobernadora de Tennessee, o Julia Letlow, primera republicana en representar a Luisiana en el Senado en más de una década. La representación femenina crece en ambos lados de la política, aunque a ritmos distintos.

Tampoco conviene el optimismo ciego. El Senado perderá peso femenino, pues de 27 mujeres pasará a 23, porque tres senadoras republicanas titulares fueron derrotadas, otras no buscaron la reelección y dos más aspiraron a gubernaturas. Catorce estados seguirán sin haber tenido nunca una gobernadora, y ninguna mujer de origen árabe o del norte de África ha llegado jamás al Senado ni a una gubernatura. Además, varias contiendas seguían sin resolverse al cierre de ese análisis, de modo que las cifras podrían moverse.

El dato matiza, pero no cancela la tendencia, pues la presencia de mujeres en cargos de decisión avanza por tramos, con retrocesos incluidos por los que cada hito necesita ser nombrado y medido, pero con una buena noticia general y es que los estadounidenses, contrario a normalizar que las mujeres vuelvan a los hogares como pretendían las tendencias “trad-wife”, cada vez están más familiarizados con que las mujeres participen dentro de la vida pública, tengan poder, sean electas y puedan gobernar en igualdad de condiciones.

Parity Research Full, Cesifo y Cambridge coinciden en que los votantes estadounidenses están más acostumbrados a ver a las mujeres en áreas asociadas al cuidado y lo social como educación, salud, familia, pobreza y discriminación. En experimentos de laboratorio y encuestas, se suele considerar a las mujeres mejores en educación y salud, y a los hombres mejores en defensa y política exterior. Otros estudios agregan que los votantes perciben a las candidatas como más liberales y menos tenaces, y un estudio sobre gabinetes sostiene que, aunque hoy hay más equilibrio, la gente sigue estando más familiarizada con mujeres a cargo de carteras como educación, salud y bienestar social, un espacio que se asocia con la esfera doméstica a la que históricamente se las relegó. Con todo lo anterior, otro análisis con datos de votantes reales, no encontró evidencia de que las creencias abstractas sobre mujeres y hombres influyeran en el voto por candidatas concretas.

Estos resultados me llevan a pensar en que Alexandria Ocasio-Cortez es la favorita de los demócratas para las elecciones presidenciales de 2028 seguida por Kamala Harris. Hay muchas batallas pendientes y algunas ya perdidas, pero estos hitos merecen ser observados. No son buenas noticias solo para las mujeres ni para quienes defendemos la igualdad de género, lo son para toda la sociedad, porque la igualdad sustantiva beneficia a todas las personas. Lo más interesante: las cuotas y acciones afirmativas podrían no ser el único camino.