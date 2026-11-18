Lorenzo Córdova descartó de manera categórica cualquier posibilidad de postularse como candidato por el partido Somos de cara a las elecciones programadas para el año 2027.

A través de un mensaje, el exfuncionario aclaró públicamente que su única meta profesional consiste en acumular los méritos académicos suficientes para obtener el prestigioso Premio Universidad Nacional.

De esta manera, Lorenzo Córdova desmiente los rumores sobre su futuro político y reafirma su compromiso con la labor académica.

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