“Quien a dos amos sirve, con ninguno queda bien”. Refrán popular

En Shenzhen, después de reunirse con Xi Jinping, a Claudia Sheinbaum le preguntaron si el presidente chino le había hecho algún planteamiento particular. “Nada en particular”, contestó. Volví a leer la respuesta. Con el tamaño de la comitiva y de los asuntos pendientes, algo muy particular tenía que llevar México a esa mesa. ¿Qué le propusimos nosotros a Xi? ¿Qué estuvo dispuesto a conceder?

El mismo día, en la misma ciudad y con el mismo Xi, Mark Carney consiguió que China ampliara el alivio arancelario a exportaciones canadienses por unos 400 millones de dólares canadienses. Cortes de cerdo, pescado y mariscos. A cambio, Ottawa amplió y prorrogó exenciones para ciertos productos chinos de acero y aluminio. Canadá también tiene frontera, tratado comercial y dolores de cabeza con Estados Unidos. Y pudo decirles a sus productores qué habían conseguido y qué habían dado a cambio. Qué manía la de los canadienses de dar detalles.

Sheinbaum habló de ciencia, hospitales inteligentes, trenes (de nuestros TRENES… ¡Dios santo!), turismo, aguacate y tequila. Incluso del Plan México. El comunicado chino añadió manufactura, inteligencia artificial y recursos hídricos. La lista alcanza para entretener a medio gabinete. El diálogo comercial quedó para Marcelo Ebrard y sus contrapartes. Yo quisiera saber qué le encargaron negociar. ¿Un permiso para exportar más? ¿Un proyecto con inversión comprometida? ¿Otra reunión muy franca y muy cordial?

Mientras tanto, las embajadas de Estados Unidos y China eligieron México para pelearse por el fentanilo. La estadounidense señaló a China como fuente principal de los precursores. La china atribuyó la crisis a fallas regulatorias y al abuso de fármacos en Estados Unidos, y de paso nos exculpó. Qué defensa tan oportuna. Aquí tenemos cárteles y laboratorios clandestinos que investigar, además de puertos y aduanas que vigilar. Que Pekín nos incluya en su alegato no resuelve una sola, ni una sola, de esas responsabilidades.

Quien a dos amos sirve, dice el refrán, con ninguno queda bien. A mí me preocupa cuánto hemos naturalizado que México tenga que buscar un amo. Washington quiere que Norteamérica dependa menos de los insumos chinos. Pekín quiere vender más en México. Los dos tienen muy claro qué quieren de nosotros. A ver si Palacio puede decir con la misma claridad qué les está pidiendo a cambio.

Entre enero y septiembre de 2026 le compramos a China 105,979 millones de dólares y le vendimos 11,101 millones. Por cada dólar que le vendimos, le compramos 9.55. El déficit en esos nueve meses fue de 94,878 millones. Y buena parte del aumento de nuestras exportaciones vino del cobre y el plomo. Aguacate y tequila suenan muy bien en una entrevista. ¿Qué piensa hacer el gobierno con el cobre que ya nos compran? ¿Vamos a negociar que una parte se procese aquí o nos conformamos con seguir vendiendo el mineral?

El arancel se publica en el Diario Oficial y al día siguiente ya se puede presumir. Formar al proveedor que fabrique aquí lo que hoy se importa toma años. Dentro de esas compras hay maquinaria y piezas que usan nuestras propias fábricas. Si la 4T va a encarecer un insumo para proteger a un fabricante mexicano, que diga qué empresa puede producirlo, en cuánto tiempo y quién va a pagar la diferencia mientras tanto. Esa parte del Plan México ni se ha dejado ver.

También está la inversión que arruina la estampita de la amistad. La inversión directa registrada de China pasó de 151.39 millones de dólares en 2023 a 710.29 millones en 2024 y bajó a 529.56 millones en 2025. En el primer semestre de 2026 ya sumaba 595.72 millones, más que en todo el año anterior. Y casi 85% de ese flujo se concentró en dos actividades, servicios de diseño de sistemas de cómputo y fabricación de autopartes. Para averiguar dónde hay interés de invertir, esos dos renglones dicen bastante más que todo el comunicado de la reunión.

El CeChimex de la UNAM obtiene montos distintos porque rastrea también el origen del capital que llega por terceros países. Además, el flujo de inversión puede incluir reinversión de utilidades y operaciones entre empresas. Cuando Palacio saque la próxima cifra, yo pediría que diga cuánto corresponde a proyectos nuevos y qué van a producir. Es fácil anunciar millones. Pónganles ubicación, fecha y nombre del proveedor mexicano.

En la revisión del T-MEC, Washington quiere endurecer las reglas de origen. Ahí México tiene algo propio que defender. Si una empresa china fabrica aquí, su acceso al trato preferencial depende de que lo que produce cumpla las reglas del tratado. ¿Qué margen está negociando el gobierno para esas fábricas y qué les va a pedir a cambio de instalarlas? La presidenta puede defender la soberanía ante un salón lleno de empresarios. Ellos, les aseguro, van a leer con lupa el contrato.

Con la ciencia pasa algo parecido. En su actualización de junio de 2026, el Instituto Australiano de Política Estratégica puso a China a la cabeza en publicaciones de alto impacto en 69 de las 74 tecnologías que estudia. Ahí tiene tarea nuestra presidenta científica. ¿Qué laboratorio mexicano trabajaría con cuál laboratorio chino? ¿Quién formaría a nuestros ingenieros? Y ya que salieron los hospitales inteligentes, ¿quién podrá reparar un equipo cuando se descomponga? Hasta la inteligencia importada necesita presupuesto...

México será sede de la APEC en 2028. Cuando vuelva a sentarse con Xi, ojalá la presidenta pueda hablar de una planta que abrió, de un productor mexicano que ya exporta y de un laboratorio que aprendió a fabricar algo que antes comprábamos. Dos años dan para hacer todo eso. También dan para preparar otro discurso. Si para entonces alguien pregunta qué obtuvo México, ya sabemos qué respuesta sería imperdonable: “nada en particular”.