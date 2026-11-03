El nombre de Hugo Martínez Manterola ha cobrado relevancia mediática luego de que fue vinculado sentimentalmente con la actriz Cinthia Aparicio.

Las especulaciones sobre esta nueva relación se intensificaron luego de que la actriz compartió en sus redes sociales imágenes y videos desde la hacienda familiar de Hugo Martínez Manterola, empresario ganadero mexicano.

Cabe recordar que esta supuesta ilusión amorosa surge meses después de que Cinthia confirmara su separación oficial de Alexis Ayala en abril de 2026, un divorcio motivado por la incompatibilidad en sus planes futuros de formar una familia.

¿Quién es Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

Hugo Martínez Manterola es un médico veterinario zootecnista, empresario ganadero e influencer mexicano.

Es especialista en genética, reproducción y ginecología bovina.

Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz (Ganadería Antonio Manterola Rojas SPR de RL / Facebook )

¿Cuántos años tiene Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

No hay información pública acerca de la edad de Hugo Martínez Manterola.

¿Quién es la esposa de Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

Hugo Martínez Manterola adquirió atención en medios de espectáculos tras ser vinculado sentimentalmente con la actriz mexicana Cinthia Aparicio.

Los rumores surgieron a partir de una fotografía donde aparecen juntos y de publicaciones de la actriz en la finca de Veracruz; sin embargo, la relación no ha sido confirmada formalmente por las partes.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

Hugo Martínez Manterola cumple años el 17 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz (Ganadería Antonio Manterola Rojas SPR de RL / Facebook )

¿Cuántos hijos tiene Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

No existe información que señale si Hugo Martínez Manterola tiene hijos.

¿Qué estudió Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

Hugo Martínez Manterola es un médico veterinario zootecnista (MVZ), empresario e influencer especializado en genética, reproducción y ginecología bovina.

¿En qué ha trabajado Hugo Martínez Manterola, ganadero y empresario de Veracruz?

Hugo Martínez Manterola está al frente de Ganadería Antonio Manterola, una empresa de criadero bovino fundada en 1960 por su abuelo materno, don Antonio, la cual pasó posteriormente a su padre antes de quedar bajo su dirección.

Realiza sus operaciones en la Hacienda Finca Arroyo “El Potrero”, situada en Nautla, Veracruz.

Su empresa se dedica a la crianza, selección y comercialización de ganado (con razas como Gyr, Indubrasil y Nelore), además de ofrecer venta de ejemplares, novillonas, semen, embriones, gestaciones, comercio general e importaciones.