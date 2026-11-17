Fue Mario Alberto Mejía, en Hipócrita Lector —sitio de internet que él fundó en Puebla—, quien me hizo recordar lo que pasó en aquella histórica, por estúpida, gira de 2001 a China del entonces presidente Vicente Fox, organizada por quien fuera su canciller, Jorge Castañeda.

La presidenta Claudia Sheinbaum seguramente recuerda aquella terrible vergüenza que el primer presidente panista nos hizo pasar en el gran país asiático. Alguna vez, durante la campaña electoral de 2006, comenté el episodio con el expresidente AMLO y este me dijo: “el creído Castañeda y el zangamilote Fox no han entendido que en política todo se puede hacer, menos el ridículo, y eso hicieron en China”.

Dos giras, dos estilos

Empecemos por el contraste. Una presidenta (Claudia Sheinbaum) digna; un presidente (Vicente Fox) bufón. Un canciller (Roberto Velasco), serio; un canciller (Jorge el Güero Castañeda) dado al vacilón.

Austeridad. Claudia Sheinbaum tardó aproximadamente 21 horas en llegar de la Ciudad de México a Shenzhen en China Southern Airlines. No viajó en avión presidencial. Fue un vuelo comercial, en clase turista, con escala en Tijuana. La Jornada calculó en 15 horas y 15 minutos el tramo final, de la ciudad bajacaliforniana a la sede de la APEC en China.

Derroche. Vicente Fox, en cambio, se llevó a numerosos empresarios, políticos y periodistas en el avión presidencial. Según las reconstrucciones posteriores de aquella gira, hubo barra libre, comida para hartarse y juerga absoluta desde el momento mismo de subirse a la aeronave.

¿Qué ha hecho Claudia en China? Trabajar. Reunirse con empresarios y con la comunidad mexicana en Shenzhen; comer frugalmente en restaurante mexicano de esa ciudad, uno de los principales centros tecnológicos de China; dialogar con Xi Jinping, con el canadiense Mark Carney y, mañana, seguramente con Donald Trump.

La charla con Trump, que se ha anunciado, tirará a la basura, si se concreta, los argumentos de la comentocracia que decía que Trump se enojaría por la asistencia de Sheinbaum a una de las cumbres económicas más importantes del planeta, esta vez celebrada en territorio del competidor más fuerte de EEUU.

Ahora, la lista de pendejadas —no hay palabra mejor— de la gira de Fox a China organizada por Castañeda

1. Jugar a las escondidillas entre los guerreros de terracota. La Jornada, en una crónica fechada el 8 de junio de 2001 en Xi’an y publicada al día siguiente, relató que colaboradores e invitados de Fox, inspirados por Jorge Castañeda, jugaron a las escondidas entre las figuras de cerámica. Estaban en un sitio arqueológico de más de dos mil años, considerado la octava maravilla del mundo. Y a los foxistas les valió gorro comportarse como niños mimados.

2. El canciller como animador de fiesta infantil. Wikipedia recuerda que Castañeda, ¡el canciller!, ¡el jefe de aquella diplomacia mexicana!, invitó a los asistentes a jugar entre las estatuas del Museo de los Guerreros de Terracota, lo que estuvo a punto de desatar un conflicto diplomático.

3. Los insultos de Jorge Mendoza al embajador. Es la escena más vergonzosa. Un invitado de lujo, Jorge Mendoza, vicepresidente de TV Azteca, insultó al embajador de México en China, Cecilio Garza, porque el diplomático intentó poner orden en el recinto arqueológico. Según La Jornada, el vicepresidente de Televisión Azteca le gritó que se quitara de en medio porque estaba asumiendo una actitud “muy mamona”. Otro diario, El Universal, contó la anécdota pero omitió el nombre del invitado de Fox.

4. El embajador que desapareció. La Jornada agregó que, después del regaño, el diplomático Cecilio Garza prefirió mantener un bajo perfil y ya no apareció en la comitiva presidencial durante el traslado a Shanghái, última etapa de la gira. El representante del Estado mexicano quedó humillado por un ejecutivo de la televisión, en ese tiempo aliada del gobierno por agradecimiento a que no pagaba impuestos —hoy, TV opositora porque la presidenta Sheinbaum obligó a su propietario, Ricardo Salinas Pliego, el Tío Richie, a tomar chocolate y pagar lo que debía—.

5. Abrazos a los guerreros de dos mil años. Sari Bermúdez, entonces presidenta del hoy extinto Conaculta; el canciller Jorge Castañeda, y Francisco Ortiz, coordinador de Imagen de la Presidencia, se fotografiaron abrazados a los guerreros de terracota, situados detrás de una línea de seguridad. La funcionaria responsable del patrimonio cultural de México fue una de las que más se divirtieron, poniendo en riesgo esculturas milenarias.

6. Flashes contra las piezas. El Universal escribió con ironía que la delegación mexicana embistió y confrontó con los flashes de sus cámaras a los hombres de guerra representados en las estatuas. Además, varios miembros de la comitiva entraron al área restringida sin respetar sus límites, mientras los funcionarios del museo miraban nerviosos la escena.

7. El álbum familiar en zona restringida. Mayolo López reportó en Reforma que Vicente Fox se tomó la foto del recuerdo con sus hijos Ana Cristina y Vicentillo, quien estrenaba cámara de video.

8. El empresario que no vio venir su quiebra. Según la crónica de Grupo Reforma, entre quienes posaron detrás de las figuras estaba el empresario regiomontano Federico Sada —quien andaba en la parranda foxista en vez de trabajar para evitar la quiebra de la empresa que dirigía, Vitro, la cual años después, en 2011, terminó en concurso mercantil por sus gravísimos problemas financieros y tuvo que reestructurar su deuda para sobrevivir—.

9. Martha Sahagún. Todavía no era esposa de Fox. Se casaron el 2 de julio de 2001, menos de un mes después. Fabrizio Mejía Madrid ha escrito que Castañeda y Martha Sahagún jugaron a las escondidillas detrás de los soldados de terracota. O sea, el Güero Castañeda, hoy tan criticón de la seriedad y la austeridad de Sheinbaum en China, en aquella gira la hizo de guía de turistas poco responsable con el patrimonio cultural de la nación visitada.

10. Adela Micha y los invitados especiales. Hipócrita lector recuerda que Castañeda también se retrató con Adela Micha abrazando las estatuas, y que lo mismo hicieron decenas de invitados especiales. Publicaciones posteriores situaron en esa gira el inicio de su relación sentimental.

11. La broma en la Gran Muralla. Esto lo cuenta la columna “Se comenta solo con…”, del sitio Clase Turista, de Carlos Ramos Padilla. El 7 de junio de 2001, en la Gran Muralla, Fox bromeó con arrancar la página del expresidente Luis Echeverría del libro de visitantes distinguidos. Comentario que causó polémica diplomática, ya que Echeverría —fue un mérito suyo, independientemente de sus numerosos errores— había establecido las relaciones de México con China en 1972.

12. La respuesta oficial. No hay constancia de que los protagonistas del sainete fueran sancionados. Castañeda defendió públicamente lo ocurrido. El embajador que defendió el protocolo fue el único castigado: terminó humillado.

Veinticinco años después…

El mismo Castañeda escribe sobre el viaje de Sheinbaum a China. En Nexos, calificó de “tercermundista y demagógica” la forma de viajar de la presidenta. ¿El hombre que convirtió el mausoleo de Qin Shi Huang en patio de recreo tiene autoridad moral para dar ahora lecciones de dignidad diplomática?

La presidenta viaja en clase turista. Castañeda y sus amigos viajaron en avión presidencial con el bar abierto y salieron de China con fama de turistas maleducados y borrachos.

Fox, Castañeda y el resto de los y las juerguistas parrandearon también en Corea del Sur y Japón. Turismo con gastos a cargo del gobierno mexicano.

Claudia Sheinbaum tal vez no vaya a criticar en voz alta aquel despilfarro vergonzoso, pero seguro se acordará. Y sentirá pena por la forma en que Fox, Castañeda, Martita, el azteco Mendoza, el junior Vicentillo, la periodista invitada Adela y demás pisoteaban el nombre de México.