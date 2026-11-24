La detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos meses en materia de seguridad nacional. Durante años logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades mexicanas y estadounidenses, hasta convertirse en uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Su captura merece reconocimiento a las fuerzas federales que participaron en la operación. Es resultado de labores de inteligencia, coordinación institucional y cooperación con Estados Unidos.

Pero sería un error confundir la detención de un jefe criminal con la desaparición de la organización que encabezaba.

México tiene una larga historia de capturas espectaculares que, después de ocupar las primeras planas y generar declaraciones triunfalistas, terminan dando paso a nuevas disputas territoriales, fragmentaciones criminales y episodios de violencia.

La experiencia obliga a mirar más allá de la fotografía del detenido.

El costo de una operación

El operativo realizado el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, permitió la captura de Meza Flores y de otros presuntos integrantes de su estructura criminal, entre ellos personas identificadas por las autoridades como responsables de funciones de mando y financieras.

La intervención provocó una respuesta armada que incluyó enfrentamientos, vehículos incendiados y bloqueos carreteros en distintos municipios.

Cuatro militares perdieron la vida. Las autoridades también informaron del fallecimiento de presuntos integrantes de la organización criminal.

Son cifras que no deben quedar reducidas a un balance estadístico.

Detrás de cada militar fallecido existe una familia, una historia personal y una vida dedicada al servicio del país. Su sacrificio merece respeto, reconocimiento y, sobre todo, que los resultados de la operación tengan consecuencias duraderas.

También está la población civil, que volvió a experimentar el miedo de quedar atrapada en medio de enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que no se registraron víctimas civiles durante la operación. Es una noticia importante, pero no elimina las consecuencias sociales de los bloqueos, las amenazas y la interrupción de la vida cotidiana.

Una ciudad que necesita suspender sus actividades por la reacción de una organización criminal enfrenta un problema que no termina con la captura de su dirigente.

Los cárteles no son empresas de un solo hombre

Durante décadas, la estrategia de seguridad mexicana ha otorgado una enorme importancia a la detención de los principales líderes del narcotráfico.

La lógica es comprensible: retirar a quienes dirigen organizaciones criminales puede afectar sus operaciones, interrumpir redes de protección y debilitar sus capacidades.

Sin embargo, las organizaciones delictivas han demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación.

No dependen exclusivamente de una persona.

Cuentan con estructuras financieras, operadores regionales, redes de distribución, mecanismos de reclutamiento, proveedores de armamento y relaciones que pueden sobrevivir a la ausencia de sus dirigentes.

Cuando desaparece un mando, pueden ocurrir distintos escenarios: otro integrante asume el control, la organización se divide, surgen disputas internas o grupos rivales intentan ocupar los territorios que consideran disponibles.

Ninguno de esos desenlaces es inevitable. Precisamente por eso resulta fundamental que las autoridades actúen antes de que se produzcan.

En el caso de “El Chapo Isidro”, la pregunta inmediata no debería limitarse a cuál será su situación jurídica o si Estados Unidos solicitará formalmente su entrega.

También debe investigarse qué ocurrirá con la estructura que operaba bajo sus órdenes.

¿Quién controlará las rutas de tráfico? ¿Qué sucederá con sus recursos financieros? ¿Cómo evitar que otros grupos aprovechen el vacío de mando? ¿Qué garantías tendrán las comunidades donde mantenía presencia?

Esas preguntas importan tanto como la propia detención.

La inteligencia debe continuar después de la captura

Uno de los aspectos relevantes de esta operación fue la cooperación de inteligencia entre México y Estados Unidos.

La coordinación permitió ubicar y detener a un objetivo que durante años había logrado evadir a las autoridades.

Esa capacidad debe aprovecharse para investigar el funcionamiento completo de la organización.

El siguiente paso consiste en identificar sus fuentes de financiamiento, sus redes de lavado de dinero, sus conexiones logísticas y los posibles mecanismos de protección que facilitaron sus actividades.

Porque el narcotráfico no se sostiene únicamente con hombres armados.

Se sostiene con dinero, infraestructura, corrupción, mercados ilegales y una capacidad de organización que debe ser investigada de manera integral.

Detener al dirigente y dejar intactos esos mecanismos puede producir un éxito inmediato sin modificar de fondo el problema.

La estrategia debe impedir que la organización se reorganice bajo otro nombre o con un nuevo mando.

Y para conseguirlo se necesita algo más que presencia militar: hacen falta investigaciones financieras, coordinación entre fiscalías, inteligencia permanente y procesos judiciales capaces de sostener las acusaciones ante los tribunales.

La seguridad no se mide por el número de capos detenidos

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado la inteligencia y la coordinación institucional entre los componentes centrales de su política de seguridad.

La captura de Meza Flores ofrece una oportunidad para evaluar esa estrategia.

El reconocimiento de una operación exitosa no debe impedir el análisis de sus consecuencias.

El verdadero resultado se conocerá durante las próximas semanas y meses, cuando pueda determinarse si disminuyen los homicidios, las extorsiones, los enfrentamientos y las amenazas contra las comunidades afectadas.

También será importante conocer si las autoridades consiguen impedir una disputa por el control territorial.

La seguridad pública no puede depender de operativos extraordinarios seguidos de periodos de incertidumbre.

Necesita instituciones que permanezcan en los territorios, autoridades locales fortalecidas y mecanismos de protección que permitan a las personas trabajar, estudiar y circular sin miedo.

Para los habitantes de Guasave y de otros municipios de Sinaloa, la pregunta más importante no es cuántos reconocimientos recibió la operación.

Es si podrán recuperar su tranquilidad.

El desafío de lo que viene

La captura de “El Chapo Isidro” constituye un avance significativo en la persecución de una organización criminal de alto impacto.

Negarlo sería injusto para quienes participaron en la operación y para los militares que perdieron la vida.

Pero tampoco sería responsable presentar la detención como una solución definitiva.

Las autoridades mexicanas tienen ahora la oportunidad de demostrar que una operación de esta magnitud puede convertirse en una estrategia sostenida de debilitamiento criminal y recuperación territorial.

Para ello será indispensable informar con transparencia sobre los procesos judiciales, mantener la vigilancia en las regiones afectadas y evitar que las estructuras delictivas encuentren condiciones para reorganizarse.

La cooperación internacional también debe continuar, siempre dentro de los mecanismos legales y del respeto a la soberanía mexicana.

México necesita resultados duraderos, no únicamente acontecimientos espectaculares.

Porque la historia del narcotráfico en nuestro país ha demostrado que los nombres cambian, las alianzas se modifican y las organizaciones pueden sobrevivir a sus fundadores.

La captura de un capo puede cerrar un capítulo importante.

Pero la recuperación de la seguridad exige mucho más tiempo, trabajo institucional y continuidad.

La verdadera victoria no llegará cuando el último jefe criminal aparezca esposado frente a las cámaras. Llegará cuando las comunidades que estuvieron bajo la amenaza de esas organizaciones puedan vivir sin miedo.

Y ese es el resultado que todavía está por construirse.