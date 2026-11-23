La situación jurídica de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, avanzó un nuevo paso después de que autoridades federales confirmaran que enfrentará primero los procesos penales abiertos en México antes de cualquier eventual solicitud de extradición a Estados Unidos.

Tenemos órdenes de aprensión que también en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país Ernestina Godoy, titular de la FGR

Considerado uno de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad de México y Estados Unidos, el presunto líder criminal permanece bajo custodia mientras se desarrollan las audiencias correspondientes.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo medidas cautelares en su contra y de otros dos detenidos relacionados con el mismo operativo.

Ernestina Godoy: “El Chapo Isidro” no será extraditado de inmediato a Estados Unidos

Ernestina Godoy descartó la extradición inmediata a Estados Unidos de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, tras su reciente captura en un operativo federal en Guasave, Sinaloa.

A pesar de que el detenido figura en la lista de los diez más buscados por el FBI por tráfico internacional de drogas, la Fiscal General de México subrayó que deberá responder primeramente ante las autoridades judiciales de su país natal.

En su declaración oficial, Ernestina Godoy sostuvo puntualmente: “tenemos órdenes de aprensión que también en su momento serán ejecutadas y por el momento va a ser juzgado aquí en el país”.

Asimismo, Ernestina Godoy precisó la existencia de causas penales en Sinaloa que continuarán su curso legal conforme al debido proceso.

“El Chapo Isidro” permanecerá en prisión preventiva tras su captura en Sinaloa

Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra Fausto “N”, Germán “N” y José “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, además de la portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar.

Luego de que la defensa se acogiera a la duplicidad del término constitucional para resolver la vinculación a proceso, los tres imputados fueron trasladados al penal de máxima seguridad del CEFERESO No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerán recluidos