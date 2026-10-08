Con el otoño de 2026, llega la edición número 18 del torneo de golf que encabeza la aerolínea del caballero águila, y como siempre con un trasfondo de ayuda social. Este magno evento se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre, con la finalidad de reunir tanto a clientes, como aliados y socios comerciales, en una gran experiencia deportiva y altruista.

Esta edición enfocará su apoyo a la Fundación DINE Punta Mita, y a Trasplante y Vida, I.A.P.

Fundación DINE Punta Mita busca contribuir al desarrollo de su comunidad (en Nayarit) a través de diversos programas, que van desde la alimentación a través de una cocina comunitaria, materiales escolares, entrega de despensas a familias necesitadas, hasta proporcionar tabletas y laptops a niños que lo requieran para una mejor educación.

Y Trasplante y Vida, I.A.P. es una institución de asistencia privada que tiene por objetivo apoyar a personas con alguna enfermedad “crónico-degenerativa” y requieran de un trasplante para poder vivir.

El torneo se celebrará en el Pacífico Golf Course, de Punta Mita Golf Club, un campo que fue diseñado por Jack Nicklaus, que tiene un principal atractivo: combinar el entorno natural que brinda la costa del Pacífico, así como un hoyo emblemático por una razón, está sobre una isla natural llamada “Tail of the Whale” (la cola de la ballena).

Los invitados a este torneo disfrutarán de la hospitalidad del hotel “Four Seasons Resort Punta Mita”, y en esta edición Aeroméxico tiene la intención de ir más allá, fusionando al deporte a través del golf, con la increíble gastronomía del lugar, y apoyando causas sociales, en esta ocasión dos.

El vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, Andrés Castañeda, señaló que “Para Aeroméxico, el Torneo de Golf representa mucho más que un encuentro alrededor del deporte.

Es una plataforma que nos permite reunir a nuestros clientes, socios y aliados para fortalecer relaciones, compartir una gran experiencia y, sobre todo, sumar esfuerzos para apoyar causas que generan un impacto positivo. Nos da mucho gusto llevar esta 18ª edición a Punta Mita, un destino extraordinario, y hacerlo acompañados de aliados que comparten esta visión”.

Para el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, este evento significa que “Nayarit se ha consolidado como uno de los grandes destinos de turismo deportivo de México en estos últimos años, y el golf es una pieza fundamental de esta estrategia.

Recibir nuevamente el Torneo de Golf Aeroméxico en Punta Mita nos permite proyectar al mundo la calidad de nuestros destinos, nuestra infraestructura y nuestra hospitalidad, al tiempo que fortalecemos la promoción y generamos nuevas oportunidades para la economía turística de Nayarit”.

El director de Operaciones y Marketing de Punta Mita, Carl Emberson opinó: “Para Punta Mita es un honor recibir una vez más el Torneo Aeroméxico en nuestro campo Pacífico, diseñado por Jack Nicklaus.

A lo largo de más de 15 años, esta alianza ha sido clave para consolidar al destino y al estado de Nayarit como un referente en golf. Asimismo, es muy gratificante ver cómo este tipo de eventos impulsa causas sociales, y agradecemos especialmente que el torneo apoye a Fundación Dine Punta Mita, cuya misión es promover el desarrollo y el bienestar de la comunidad”.

La edición 2026 de este torneo, cuenta con el respaldo de Mastercard, COMEX, EMWA (cadena líder de alta relojería y joyería de lujo en México y Latinoamérica) y la Secretaría de Turismo de Nayarit, quienes serán los encargados de sumarse a esta gran iniciativa, y por supuesto, coadyuvar a que este torneo sea una realidad, y quienes participen vivan toda una experiencia inolvidable.

Por parte del mundo del deporte, es importante y digno de mencionarse el respaldo de una de las principales representantes del golf en México: Gaby López Butrón, participante en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016) y de Tokio (2020).

Aeroméxico está muy orgulloso -y no es para menos- de apoyar causas sociales con el “Torneo de Golf Aeroméxico”. Con la de este año, ya lleva 18 ediciones y se ha consolidado entre sus clientes, socios comerciales y demás aliados, como una experiencia que genera consciencia social.

Y no solo eso, también beneficiar a algún sector de la población retribuyendo con ello un compromiso que tiene como “empresa socialmente responsable”. Porque ellos están convencidos de que siempre se puede poner un granito de arena para mejorar este mundo, o como en este caso, ayudar a gente que se encuentra en condiciones precarias, y por supuesto contribuir a que una persona obtenga de forma más rápida un trasplante de órganos que le salve la vida.

Nos da mucho gusto que la aerolínea bandera de México siga poniendo en alto el nombre de nuestro país, y que lo haga -como desde hace muchos años- a través de proyectos deportivos, al mismo tiempo que genera experiencias con sus clientes y socios. Sin ambages: ¡enhorabuena!