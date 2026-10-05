La presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué Aeroméxico y Volaris suspendieron vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tulum, y señaló que el aumento en el precio de la turbosina ha provocado una reducción de vuelos internacionales a nivel mundial.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 5 de octubre desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que el encarecimiento de la turbosina, combustible utilizado por los aviones, es uno de los factores que ha afectado al sector aéreo.

“Subsidiar la turbosina es más complejo, pero por esa razón ha disminuido el número de viajes internacionales en todo el mundo, no solo en nuestro país, pero Tulum tiene algo particular (...) y se va a recuperar sin problemas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta adelantó que el Gobierno de México dará esta misma semana más información sobre la situación de los vuelos en Tulum y aseguró que existe comunicación con las aerolíneas.

Aunque Sheinbaum relacionó la reducción de vuelos internacionales con el aumento mundial del precio de la turbosina, reconoció que Tulum enfrenta una situación particular, por lo que será necesario conocer más detalles sobre las causas específicas de la suspensión de rutas.

¿Por qué Aeroméxico y Volaris suspendieron vuelos en Tulum?

Aeroméxico suspendió sus operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tulum a finales de septiembre, mientras que Volaris anunció que dejará de operar en esa terminal a partir del 7 de enero de 2027.

En el caso de Volaris, la aerolínea explicó que revisó la rentabilidad de algunas rutas debido a factores como una menor ocupación y mayores costos asociados con la operación.

La suspensión de vuelos ocurre en un contexto de menor llegada de turistas a Tulum. Entre enero y agosto de 2026, el arribo de turistas al destino cayó 33.6% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos citados por medios nacionales.

Por ello, aunque Sheinbaum atribuyó parte de la reducción de vuelos al aumento mundial de la turbosina, la situación de Tulum también involucra otros factores relacionados con la demanda y los costos de operación.

Sheinbaum relaciona el aumento de la turbosina con la guerra en Irán

Durante su explicación, la presidenta señaló que el aumento en el precio de la turbosina se relaciona con la guerra en Irán y que el incremento de los combustibles ha afectado a la aviación internacional.

“Ha disminuido el número de vuelos en todo el mundo, ¿por qué? Porque ha aumentado el precio de la turbosina” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum explicó que el incremento del combustible utilizado por los aviones no es exclusivo de México, sino que forma parte de una tendencia internacional que ha elevado los costos de operación de las aerolíneas.

La presidenta ya había señalado anteriormente que el aumento mundial de la turbosina estaba afectando las frecuencias aéreas y que México también había registrado una reducción en el turismo aéreo.

¿El Gobierno de México subsidiará la turbosina?

Sheinbaum descartó que subsidiar la turbosina sea una medida sencilla y explicó que el Gobierno de México actualmente aplica mecanismos de apoyo para contener los precios de la gasolina y el diésel.

De acuerdo con la presidenta, estos apoyos buscan evitar que el aumento de los combustibles genere una mayor presión inflacionaria en México.

“¿Qué hicimos nosotros en México? Subsidiar el precio de la gasolina y el diésel, para que la gente no tenga que pagar 30-35 pesos y que además se genere una espiral inflacionaria por el precio de los combustibles” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria agregó que el Gobierno realiza un balance para evitar que estos apoyos representen un déficit al cierre del año y para mantenerlos dentro del presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

En este contexto, Sheinbaum señaló que subsidiar la turbosina sería más complejo que los mecanismos utilizados actualmente para la gasolina y el diésel.

Sheinbaum promete explicar la situación de Tulum esta semana

La presidenta aseguró que el Gobierno mantiene comunicación con las aerolíneas y adelantó que habrá una explicación específica sobre lo que ocurre en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Hasta el momento, no se ha anunciado un subsidio para la turbosina ni una reducción de tarifas aeroportuarias como medida para recuperar las rutas suspendidas.

Sheinbaum aseguró, sin embargo, que espera que Tulum se recupere y adelantó que el tema será abordado con mayor detalle durante una próxima conferencia.