Lorena Ochoa Reyes es una exgolfista profesional mexicana considerada una de las figuras más importantes del deporte mexicano. Fue la número uno del mundo durante 158 semanas consecutivas y consiguió 27 victorias en el LPGA Tour, incluidos dos majors.

Lorena Ochoa Reyes se retiró del golf profesional en 2010, cuando tenía 28 años, y posteriormente ha mantenido actividades relacionadas con la promoción del golf y proyectos de apoyo a jóvenes a través de su fundación.

¿Quién es Lorena Ochoa?

Lorena Ochoa nació en Guadalajara, Jalisco, y comenzó a jugar golf a los 5 años. A los seis ganó su primer torneo estatal y a los siete participó en su primera competencia nacional. Durante su etapa juvenil consiguió cinco títulos consecutivos del Junior World Golf Championships, entre 1990 y 1994.

En 2000 se trasladó a Estados Unidos para estudiar y competir con una beca deportiva en la Universidad de Arizona. Durante sus dos temporadas universitarias fue nombrada NCAA Player of the Year en 2001 y 2002. Lorena Ochoa Reyes se convirtió en profesional en 2002 y posteriormente llegó al LPGA Tour, donde desarrolló la etapa más destacada de su carrera.

¿Qué edad tiene Lorena Ochoa?

Lorena Ochoa nació el 15 de noviembre de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Tiene 44 años

¿Lorena Ochoa tiene hijos?

Lorena Ochoa es madre de tres hijos: Pedro, Julia y Diego. Los tres son fruto de su relación con Andrés Conesa con quien anunció su separación en abril de 2025 y señalaron que continuarían siendo un equipo como padres y que sus hijos serían el centro de sus vidas.

¿Qué estudios tiene Lorena Ochoa?

Lorena Ochoa estudió desde la primaria hasta la preparatoria en el Centro Escolar Torreblanca, en Guadalajara. Posteriormente obtuvo una beca deportiva para estudiar en la Universidad de Arizona, donde formó parte del equipo femenil de golf.

Durante su etapa universitaria destacó tanto por sus resultados deportivos como por su desempeño académico. En 2001 y 2002 fue reconocida como jugadora del año de la NCAA. La Universidad de Arizona la reconoce además como una de sus alumnas destacadas.

¿En qué ha trabajado Lorena Ochoa?

La principal actividad profesional de Lorena Ochoa fue el golf. Tras destacar como amateur, se convirtió en profesional en 2002 y comenzó a competir en el circuito estadounidense.

En el LPGA Tour consiguió 27 títulos y obtuvo dos campeonatos major: el Women’s British Open de 2007 y el Chevron Championship, entonces conocido como Kraft Nabisco Championship, en 2008. También fue reconocida como Jugadora del Año de la LPGA en cuatro ocasiones.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en abril de 2007, cuando alcanzó el primer lugar del ranking mundial femenino. Se mantuvo en esa posición durante 158 semanas consecutivas, hasta su retiro en 2010.

Mientras que en abril de 2010 anunció su retiro del golf profesional. Su último torneo fue el Tres Marías Championship, disputado en Morelia, Michoacán, en mayo de ese año.

Después de retirarse, Lorena Ochoa Reyes continuó vinculada al deporte mediante proyectos de promoción y formación de nuevos golfistas. También ha participado en actividades de su Fundación Lorena Ochoa, enfocada en apoyar la educación y el desarrollo de niños y jóvenes.

Su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Salón de la Fama Mundial del Golf en 2017. En 2022 también fue incorporada al LPGA Hall of Fame.

Actualmente, Lorena Ochoa continúa vinculada al golf y a proyectos para impulsar este deporte entre las nuevas generaciones en México.