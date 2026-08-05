Para las aerolíneas, la carga es otra arista de la aviación, y en ese rubro la aerolínea del caballero águila que comanda el Dr. Andrés Conesa no es la excepción. Hoy mucha gente sigue creyendo que Aeroméxico Cargo es otra línea aérea y desconocen que la carga actualmente se maneja dentro de sus aviones comerciales de transporte de pasajeros.

La idea errónea es común, y tiene una explicación: anteriormente las aerolíneas que solían transportar carga creaban una división aparte dedicada de forma exclusiva a este segmento. Sin embargo, en la actualidad y buscando optimizar los tiempos de traslado y el costo de las operaciones, es común que las líneas aéreas “normales”, también trabajen como aerolíneas de carga.

Explico lo anterior, y para aquellos que lo sabían lo aclaro, la concesión que les otorga el gobierno para la explotación de una línea aérea no solamente es para transportar pasajeros, sino también para carga y correo.

En nuestro país Aeroméxico es la línea aérea que más carga transporta, y ahora están de manteles largos, pues como parte de la estrategia de crecimiento y fortalecimiento de su infraestructura, acaban de anunciar que instalaron su primera cámara de congelación.

Está dentro de sus instalaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la zona de los almacenes domésticos de la Terminal 2, que es su principal centro de operaciones, y les permitirá ampliar sus capacidades en el manejo de carga que requiere de una temperatura controlada.

Cuenta con 100 metros cúbicos de capacidad, y puede almacenar distintos productos con temperaturas de hasta -30 grados centígrados. Esto es maravilloso para que puedan fortalecer su capacidad logística, y enfrentar una mayor demanda.

Dejen les pongo varios ejemplos: México es uno de los países que más exporta flores, y para que tengan una idea, es una industria que al año representa 150 millones de dólares, principalmente con flores que se van a Estados Unidos y Canadá. Las flores son productos perecederos que requieren de frío para extender su vida; las flores que más se exportan son las rosas, claveles, gladiolas y esqueje sin raíz, el cual es un tallo de la flor que se corta pero que sirve para crear una nueva planta.

Otro rubro son los alimentos, por ejemplo, la carne, pescados y mariscos e incluso el pan, que requieren de un tratamiento en frío para su mejor conservación, por lo cual esta nueva cámara de congelación permitirá que se garantice “la cadena de frío”, con los más altos estándares tanto de seguridad como de calidad para preservar los alimentos.

Para su información general y para aprender algo nuevo, la carne por ejemplo requiere de estar a -18 grados centígrados, en el caso de mariscos y pescados la temperatura puede oscilar entre los -18 grados hasta los -25 grados celsius.

Les decía, también el pan de almacenamiento comercial se congela y la temperatura que requieren para su óptima conservación y manejo es de -18 grados centígrados, o menos si es posible. También se maneja el pan “ultracongelado”, este requiere estar entre -25 grados centígrados y -30 grados.

Aeroméxico, a través de un comunicado manifestó: “Las cámaras de congelación juegan un papel esencial dentro de la logística de carga aérea internacional, ya que facilitan el cumplimiento de normativas internacionales e influyen directamente en la eficiencia operativa y la calidad del servicio”.

Es tal la importancia de este nuevo espacio de infraestructura dentro de la línea aérea, Aeroméxico Cargo (que son los mismos aviones que Aeroméxico troncal o su alimentadora Aeroméxico Connect), que operan diariamente un promedio de 450 vuelos con carga, tanto dentro de la República mexicana como para el extranjero.

Por eso para Aeroméxico este paso reafirma su compromiso con la eficiencia operativa, así como con la innovación, que le permite seguir consolidándose como la aerolínea de carga más importante del país. Y de verdad que no es un tema para nada menor.

No solamente flores o alimentos; durante la pandemia todos nos volvimos expertos en “cadenas de frío”, pues todos los días hablábamos de las vacunas y su tratamiento.

Sin duda los medicamentos transportados pueden hacer la diferencia entre salud y enfermedad para mucha gente. Contar con instalaciones adecuadas permite no interrumpir dicha cadena de frío.

Una instalación óptima abona a una mejor gestión de la carga, y demás reduce -aunque ustedes no lo crean- las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera.

¡Enhorabuena a Aeroméxico! por seguir creciendo de manera responsable, modernizando sus instalaciones y ayudando al combate del cambio climático.