La Aerolínea del Estado Mexicano, conocida comercialmente como Mexicana de Aviación sigue en plena fase de crecimiento y consolidación, lo cual -tengo que externarlo- en lo personal me llena de gusto, porque “el placer supremo es obtener lo que se anhela”, como dijo Tales de Mileto hace más de 2500 años.

Soy parte de la antigua Mexicana, y es muy gratificante ver el nombre de la aerolínea surcando nuevamente los aires, pero sobre todo ser testigo de cómo se van escribiendo nuevas páginas de esta historia, con nuevos actores, inexploradas dinámicas y retos diferentes, pero siempre permitiendo que más gente se sume a la experiencia de volar; eso para mí es un deseo vehemente, es decir, un anhelo.

Como muchos, tengo el corazón del lado izquierdo, pero no por eso voy a dejar que mis corazonadas hablen por mí. Tengo la responsabilidad de hablarles a ustedes con base en datos duros, y felizmente puedo decirles que vamos bien dentro de la industria aérea, brindando a los pasajeros más opciones para volar, y lo más importante, creando más fuentes de empleo.

La Aerolínea del Estado Mexicano lleva dos años y siete meses en el mercado comercial, y cuenta con una modesta pero modernísima flota de aviones Embraer, modelos E190 y E195-E2. Son siete aeronaves, pero tal y como está programado, siguen a la espera que en este año lleguen otros 5 aviones, y durante el 2027 deben llegar 8 aeronaves más, para completar 20 equipos.

El lunes pasado, la aerolínea a cargo del general Leobardo Ávila dio el banderazo de salida de la ruta número 19, en esta ocasión conectando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX), en el estado de Guanajuato, una terminal aérea que está justamente en medio entre la capital, Guanajuato y la Ciudad de León, ubicado en Silao pero también conecta a importantes lugares como San Miguel de Allende, Salamanca, Celaya e Irapuato.

El vuelo sale del AIFA de lunes a viernes, a las 6:20 de la mañana, para aterrizar en el Bajío a las 7:20 horas, que es excelente horario para hacer viajes de negocios.

Y el regreso está programado de igual forma de lunes a viernes saliendo del Aeropuerto Internacional del Bajío a las 8:00 de la mañana, para aterrizar en el AIFA a las 9:00 de la mañana.

Pero eso no es todo, también ofrecen una salida el domingo, con un horario mucho más “relax”, pensado para aquellos que van de vacaciones al bello estado de Guanajuato. En este caso el vuelo sale del AIFA a las 16:50 horas y aterriza en el Bajío a las 17:50; y el vuelo de regreso es a las 18:30 saliendo del Bajío y llegando al AIFA a las 19:30 horas.

Entonces podemos decir que Mexicana nos consiente como clientes, y propone dos horarios distintos, si prefieres salir de lunes a viernes muy temprano, o el “dominguito” después de comer te vas de viaje a Guanajuato, para disfrutar desde la primera hora del día lunes.

Guanajuato es un estado que tiene muchísimo qué ofrecer, desde pueblos mágicos, ciudades coloniales, una gastronomía brutal, y en época recientes, una tierra vitivinícola con muy buenos ejemplares, como los vinos de Tierra de Ángeles, ampliamente recomendables, sobre todo el “Tierra de Ángeles Nebbiolo”, un vino muy gentil, que si no lo han probado, esta es la oportunidad de ir directamente al Valle de Dolores, donde se produce este caldo.

Lamentablemente por cuestiones de agenda no pude acudir al vuelo inaugural, pero no resisto las ganas de contarles que Guanajuato y yo tenemos una muy larga historia. En mi adolescencia, durante unas vacaciones de verano, trabajé en la ciudad colonial como guía de turistas, así que la conozco como la palma de mi mano.

Mexicana de Aviación abre nueva ruta rumbo a Guanajuato (Especial)

Sin duda alguna, el destino número 19 que se suma a la oferta de la nueva Mexicana de Aviación, es una excelente oportunidad. Les paso un dato: tan solo de enero a junio de este año la aerolínea ha transportado 245,739 pasajeros, mientras que su competidor más cercano, Transportes Aéreos Regionales (TAR), en el mismo periodo de tiempo solamente transportó a 96,198 pasajeros.

La nueva Mexicana se consolida en el gusto del público, colocándose como la cuarta aerolínea que más pasajeros transporta en la aviación nacional. Como les he comentado en muchas ocasiones, el mercado aéreo es enorme y hay para todos los gustos.

Hoy Mexicana de Aviación funciona como una línea aérea regional, que va conectando al AIFA con distintos destinos dentro de la República Mexicana, y se ha convertido en una excelente opción para la gente que quiere vivir una experiencia distinta, con aviones modernos, ultra silenciosos, super cómodos y con una atención a bordo de excelencia y sé perfectamente de lo que hablo, porque conozco su servicio “a la mexicana”.

Como aerolínea, Mexicana de Aviación cuenta con altísimos estándares de calidad en atención al cliente, el servicio y la seguridad en toda la operación aérea, y lo mejor es que poco a poco ha ido incrementando sus servicios; actualmente cuenta con una tarjeta de lealtad en alianza con Banca Mifel.

Además, ya ha activado su programa Frecuenta, así como los famosísimos VTP (Viaje Todo Pagado), estos paquetes que fueron una verdadera insignia para vacacionar en la antigua Mexicana, hoy son una gran opción para aquellos que solamente se quieran preocupar por disfrutar del destino.

Dato importante: las rutas en las que actualmente opera la nueva Mexicana traen un factor ocupacional en promedio entre el 65 al 69%, esto es, va logrando poco a poco más autonomía, y se acerca a los números que le permitirán una mejor gestión, y dentro de poco alcanzará su punto de equilibrio y podrá prescindir de los subsidios gubernamentales antes de lo previsto. ¿Cómo podemos ayudar a alcanzar esa meta? ¡Volando por Mexicana!

Quiero ser clara: la aviación a nivel mundial se subsidia siempre, es algo tan normal como necesario; si no me creen, vean la subvención que la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) acaba de hacer: 23.7 millones de dólares para modernizar las pasarelas de embarque de pasajeros en el aeropuerto Dallas Love Field.

O el reciente anuncio que hizo Donald Trump sobre la remodelación del Aeropuerto Internacional Washington Dulles; espero que estén sentados, porque avisó que le van a inyectar 22 mil 500 millones dólares.

Mexicana se enfila a su tercer aniversario con muy buenos números; espero que la gente se anime a probar su gran servicio, pues de verdad es una delicia volar con ellos, atención de primer nivel en aviones nuevos y cómodos; solamente le hace falta algo, en este mundo hiper conectado, añadir un servicio de WiFi sería un gran acierto.

Sé que lo están pensando y ojalá pronto lo puedan integrar a su oferta, porque es algo que ya todas las líneas aéreas están haciendo con sus aviones, contratando servicios de internet para que la gente pueda seguir conectada a bordo de las aeronaves.

Muchísimas felicidades a todos los que hacen posible que Mexicana de Aviación sea una aerolínea de excelencia. Y ya lo saben… “¡Vamos por más!”