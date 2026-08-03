Decomisan más de 4 toneladas de cigarros en AICM

El Gabinete de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, decomisó cuatro toneladas de cigarros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los cigarros decomisados provenían de China y Corea y equivalen a alrededor de tres millones de unidades.
La identificación del cargamento fue por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de Aduanas.
Gabinete de Seguridad presume acciones contra el contrabando de cigarros
El Gabinete de Seguridad dijo que las acciones realizadas son las que se aplican en Aduanas y fronteras para combatir el contrabando de cigarros y otras mercancías.
También dijo que se busca proteger la salud de la población y contribuyen a salvaguardar la economía y la recaudación del Estado mexicano.
Semar decomisa cigarros en AICM con ayuda de binomios caninos
En las fotografías mostradas se ve el trabajo de binomios caninos para a identificación de los cargamentos.
También se observaron cargamentos de cigarros en cajas blancas y en bolsas amarillas de paquetería.
Algunos de los paquetes de cigarros identificados tienen logos con colores rojo y blanco.