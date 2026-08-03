El Gabinete de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, decomisó cuatro toneladas de cigarros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los cigarros decomisados provenían de China y Corea y equivalen a alrededor de tres millones de unidades.

La identificación del cargamento fue por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de Aduanas.

Gabinete de Seguridad presume acciones contra el contrabando de cigarros

El Gabinete de Seguridad dijo que las acciones realizadas son las que se aplican en Aduanas y fronteras para combatir el contrabando de cigarros y otras mercancías.

También dijo que se busca proteger la salud de la población y contribuyen a salvaguardar la economía y la recaudación del Estado mexicano.

Decomisan más de 4 toneladas de cigarros en AICM (@GabSeguridadMX/X)

Decomisan más de 4 toneladas de cigarros en AICM (@GabSeguridadMX/X)

Semar decomisa cigarros en AICM con ayuda de binomios caninos

En las fotografías mostradas se ve el trabajo de binomios caninos para a identificación de los cargamentos.

También se observaron cargamentos de cigarros en cajas blancas y en bolsas amarillas de paquetería.

Algunos de los paquetes de cigarros identificados tienen logos con colores rojo y blanco.